Не только Чехия занимается поиском снарядов в других странах для Украины, такие истории происходят еженедельно, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление чешского лидера Петра Павела о том, что Чехия нашла за границей артиллерийские снаряды, которые могли бы доставить украинцам при наличии финансирования, заявил, что "такие истории происходят еженедельно".

"Президент Чехии просто публично об этом сказал, и создалось впечатление, что одна Чехия этим занимается. Мы очень благодарны чешским друзьям, они проводят очень большую работу. Но такие истории, как то, что озвучил президент Чехии, действительно происходят еженедельно. Только у меня в Мюнхене было два разговора с главами МИД стран "Х" (икс) о том, что они купят определенные объемы артиллерийских снарядов в странах "Y" (игрик)", - сказал Кулеба в интервью, транслировавшемся в эфире телемарафона "Единые новости в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что такая работа по снарядам ведется в ежедневном режиме.

"Сегодня я говорил с одним нашим послом, давал ему поручение ускорить поставки артснарядов из одной страны, о которой мы не говорим вслух, потому что официально она нам ничего не поставляет", - отметил Кулеба.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.

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