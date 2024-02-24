Не только Чехия занимается поиском снарядов в других странах для Украины, такие истории происходят еженедельно, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление чешского лидера Петра Павела о том, что Чехия нашла за границей артиллерийские снаряды, которые могли бы доставить украинцам при наличии финансирования, заявил, что "такие истории происходят еженедельно".
"Президент Чехии просто публично об этом сказал, и создалось впечатление, что одна Чехия этим занимается. Мы очень благодарны чешским друзьям, они проводят очень большую работу. Но такие истории, как то, что озвучил президент Чехии, действительно происходят еженедельно. Только у меня в Мюнхене было два разговора с главами МИД стран "Х" (икс) о том, что они купят определенные объемы артиллерийских снарядов в странах "Y" (игрик)", - сказал Кулеба в интервью, транслировавшемся в эфире телемарафона "Единые новости в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр подчеркнул, что такая работа по снарядам ведется в ежедневном режиме.
"Сегодня я говорил с одним нашим послом, давал ему поручение ускорить поставки артснарядов из одной страны, о которой мы не говорим вслух, потому что официально она нам ничего не поставляет", - отметил Кулеба.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.
Пожалуйста, подождите...
А Україна наче сидить за столиком, клацає пальцями та закликає:
- Ей! Чєлаек!
ВІКІПЕДІЯНадзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року). Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби . А сімейність на службі особливо в диполоматії..
З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані . Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.
Батько Ермака (офіцер ГУР)!!!Борис Ермак рассказал, что в конце 1980-х занимал высокий пост в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым.
НУ ЩО ЩЕ ПИТАННЯ? Папки кремлівського ГУРівця Єрмака та Кулеби несли службу в Афгані ( там же Євген Кісельов працював у них за зізнанням САМОМУ ГОРДОНУ!!!перкладачем- ще той неруZZкіій громадянин України як й Неворов ) ОТАКА ШАБЛА РАЗОМ З РАДНИКОМ БУДАНОВА ГОГАЛІШВІЛІ
так ому синок дипломата Кулеби часів своковїї на поводку у Козира -ЄРМАКА?
Зате як шукали у часи Резнікова!
Сотні, тисячі "прокладок"!
Результат звісно ЗЕровий, зате бабло "асваівалось" сотнями мільярдів.
А зараз грошовий потік прикрили, той натхнення високомотивованих пошуковців зникло.
Люди копитом гребуть, а наші тільки рученята жмуть да світлини роблять.
Джуліані на віллі російського олігарха( чи може сьогодні заарештованого США агента?), справа втручання у вибори президента США...
Як Ви думаєте , чи може в показаннях того росіянин сьогодні у США проходити Єрмак? Чи можуть його тіхонько в лєс, щоб вову не пачкать ...Він же ніхто - секретарка...
Допоки озброєнням в міністерстві,Ю буде керувати колишній начальник тилу, при Порошенкові - Іван Гаврилюк, не бачу перспектив.