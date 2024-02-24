В течение 24 февраля россияне нанесли 7 ракетных и 54 авиационных удара, совершили 77 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 24 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За сутки произошло 69 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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