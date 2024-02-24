Соглашение о безопасности и совместное производство оружия: Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Йонсоном

Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Королевства Швеция Полом Йонсоном в день второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Сегодня день начала этой трагедии, и для нас очень важно, когда наши друзья находятся здесь", – сказал президент.

Глава государства отметил, что визит главы оборонного ведомства Швеции в Киев является важным знаком солидарности его страны с Украиной.

Зеленский поблагодарил правительство Швеции за мощную конкретную поддержку Украины, прежде всего оборонную. В частности, за объявленный на днях 15-й пакет на сумму почти €700 миллионов, ставший самым большим по объему. В него вошли приоритетные на сегодняшний день артиллерийские снаряды, системы ПВО, противотанковое оружие. Швеция также внесла вклад в практическое наполнение морской коалиции.

В ходе встречи были обсуждены перспективы налаживания совместного производства оружия и предстоящие двусторонние переговоры по подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

Президент высоко оценил поддержку Швеции украинской Формулы мира и рассказал о подготовке к проведению первого Глобального саммита мира, который запланирован в Швейцарии.

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