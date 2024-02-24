Соглашение о безопасности и совместное производство оружия: Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Йонсоном
Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Королевства Швеция Полом Йонсоном в день второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
"Сегодня день начала этой трагедии, и для нас очень важно, когда наши друзья находятся здесь", – сказал президент.
Глава государства отметил, что визит главы оборонного ведомства Швеции в Киев является важным знаком солидарности его страны с Украиной.
Зеленский поблагодарил правительство Швеции за мощную конкретную поддержку Украины, прежде всего оборонную. В частности, за объявленный на днях 15-й пакет на сумму почти €700 миллионов, ставший самым большим по объему. В него вошли приоритетные на сегодняшний день артиллерийские снаряды, системы ПВО, противотанковое оружие. Швеция также внесла вклад в практическое наполнение морской коалиции.
В ходе встречи были обсуждены перспективы налаживания совместного производства оружия и предстоящие двусторонние переговоры по подписанию соглашения о гарантиях безопасности.
Президент высоко оценил поддержку Швеции украинской Формулы мира и рассказал о подготовке к проведению первого Глобального саммита мира, который запланирован в Швейцарии.
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I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is Yon Yonson… (с)
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
З початку 2017 року по кінець 2021 року на військові потреби в Україні провели закупівлі на 147 млрд грн, у той час як тендери на ремонти доріг
у цей же період провели на 635 млрд грн. Про це повідомляє "Наші гроші".
Для справки середньорічний курс долара по роках:
2016 рік - 25,55 грн, 2017 рік - 26,6 грн, 2018 рік - 27,2 грн. 2019 рік - 25,85 грн, 2020 рік - 28,27 грн, 2021 рік - 27,3 грн.
"Ми зробили вибірку з 2017 року, коли вже всі державні замовники перейшли до "Прозорро" (нагадаємо, військові в порядку експерименту туди
перейшли майже на рік раніше від Укравтодору). За цей період Міноборони провело закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки
тощо на 63 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Окремо у бюджет на Державне оборонне замовлення за п'ять років заклали ще 84 млрд грн. Ці кошти пішли на закупівлі військової техніки, зброї
і ***********, які засекречені та проводяться не через систему "Прозорро".
Загалом з 2017 по 2021 рік на військові потреби провели закупівлі на 147 млрд грн.
"Укравтодорівскі служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом
"Великого будівництва" Володимира Зеленського. У 2021 році на асфальтування протендерили у 10(!) разів більше, ніж на матеріальне забезпечення
армії воюючої країни", - йдеться у повідомленні.
Водночас журналісти зазначають, що більша частка будівництва доріг робиться на позичені і в Україні, і за кордоном гроші, які треба буде віддавати з відсотками. "У 2021 році виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП (облігації внутрішніх державних позик, - ред.) склали рекордні 15 млрд грн", - зазначають у виданні.
Крім того, "Наші гроші" опублікували інфографіку із тендерами Міноборони на обмундирування з 2016 по 2021 рік. Найбільший показник становив у 2019 році - 3,41 млрд грн. А от найменше коштів витратили у 2021 році - 1,66 млрд грн.