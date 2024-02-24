Лидеры G7: Мы никогда не признаем псевдовыборы России на оккупированных территориях
Лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результаты так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Подписанты заявления призвали Россию "немедленно прекратить противоправную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины", а также обратились в другие страны с призывом "не оправдывать попытки России приобрести территорию силой".
"Мы никогда не признаем так называемые "выборы", как прошлые, так и будущие, проведенные Россией на территории Украины, а также их результаты. Заявление России о намерении провести голосование на своих президентских выборах в украинских регионах является возмутительным нарушением суверенитета Украины", – подчеркивают лидеры G7.
Они также обещают прилагать усилия для привлечения РФ и ее граждан к ответственности за преступления против Украины, в том числе и через специальный трибунал, освобождения незаконно удерживаемых Россией гражданских и военнопленных.
"Мы будем продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев и защищать тех, кто в этом нуждается. Мы подтверждаем нашу поддержку Реестра убытков Совета Европы для Украины", – добавили главы стран G7.
Пожалуйста, подождите...
Жорстко від Луценко
1 - Після захоплення влади, більшовики влаштували голодомор в Україні та Казахстані і почали обвинвачувати Захід в тому що ссср знаходиться в блокаді.
2 - Чорнобильська катастрофа та розвал ссср кацапи також обвинувачували Захід за санкції.
Що в першому, що в другому випадку Захід йшов назустріч Рашці, знімав обмеженя, допомагав харчами та інше.
Тому українська влада має враховувати що рашисти можуть створити якусь катастрофу а своїй чи нанашій території щоб змусити Захід піти на умови бункєрного гітлера 21 століітя
Воно буде живим ще років 100 (двійники, трійники і т.п.) посилаючись на "аналагавнєт" медицину московії, яка найкраща у всіх всесвітах
вже 10- ть років поспіль знищує украінську націю , а нашу країну перетворює в страшні руїни 😠
Коли єдиного опозеціонера Навального , просто вбили , а інші
політики знаходяться у вʼязницях разом з украінськими громадянами!
Воєнний злочинець , путін , повинен знаходитися в ГААЗІ , а не
балотуватися в президенти 🙁
https://www.flightradar24.com/RRR6605/342099e9
Posol Ukraine v USA Markarova Vorovka i kaznokrad...pishet CNN...Kapecccc...