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G7 (799) выборы (22667) россия (93003)

Лидеры G7: Мы никогда не признаем псевдовыборы России на оккупированных территориях

G7

Лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результаты так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подписанты заявления призвали Россию "немедленно прекратить противоправную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины", а также обратились в другие страны с призывом "не оправдывать попытки России приобрести территорию силой".

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"Мы никогда не признаем так называемые "выборы", как прошлые, так и будущие, проведенные Россией на территории Украины, а также их результаты. Заявление России о намерении провести голосование на своих президентских выборах в украинских регионах является возмутительным нарушением суверенитета Украины", – подчеркивают лидеры G7.

Они также обещают прилагать усилия для привлечения РФ и ее граждан к ответственности за преступления против Украины, в том числе и через специальный трибунал, освобождения незаконно удерживаемых Россией гражданских и военнопленных.

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"Мы будем продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев и защищать тех, кто в этом нуждается. Мы подтверждаем нашу поддержку Реестра убытков Совета Европы для Украины", – добавили главы стран G7.
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Топ комментарии
+8
потрібне загальне НЕавизнання виборів буйла !!!
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24.02.2024 22:35
+7
Давайте запитаємо себе, що більше впливає на світову спільноту у ********* житті - заява групи лідерів світових держав чи твіт(висер) Ілона Маска? На жаль відповідь на користь Маска. Що не так у світовому суспільствi?
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24.02.2024 22:43
+6
Задовбали базікати. Дайте збро
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24.02.2024 22:54
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Сцарь ненастоящии!
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24.02.2024 22:27 Ответить
потрібне загальне НЕавизнання виборів буйла !!!
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24.02.2024 22:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w

Жорстко від Луценко
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24.02.2024 23:06 Ответить
Отже не маєте спілкуватись з пукіним, бо він буде не легітимним.
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24.02.2024 22:29 Ответить
Краще б ви не допустили їх проведення.
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24.02.2024 22:30 Ответить
або вибори повністю не дійсні , або напів вагітна !
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24.02.2024 22:30 Ответить
Якщо на Заході вірять що Рашка не вислизне з петлі санкцій та непризнанності, то вони дуже сильно помиляються. Рашисти вже декілька разів робили із заходу дурнів.

1 - Після захоплення влади, більшовики влаштували голодомор в Україні та Казахстані і почали обвинвачувати Захід в тому що ссср знаходиться в блокаді.

2 - Чорнобильська катастрофа та розвал ссср кацапи також обвинувачували Захід за санкції.

Що в першому, що в другому випадку Захід йшов назустріч Рашці, знімав обмеженя, допомагав харчами та інше.

Тому українська влада має враховувати що рашисти можуть створити якусь катастрофу а своїй чи нанашій території щоб змусити Захід піти на умови бункєрного гітлера 21 століітя
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24.02.2024 22:39 Ответить
Давайте запитаємо себе, що більше впливає на світову спільноту у ********* житті - заява групи лідерів світових держав чи твіт(висер) Ілона Маска? На жаль відповідь на користь Маска. Що не так у світовому суспільствi?
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24.02.2024 22:43 Ответить
Все не так... Хтось свого часу сказав: людина єдина істота на землі, яка може і вбиває собі подібного просто так, заради задоволення, прикриваючись релігією, історією і різними видуманими "причинами". Тоді що ми хочемо від "світового суспільства" з такими істотами?
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25.02.2024 07:27 Ответить
А коронацію ботоксного визнаєте?
Воно буде живим ще років 100 (двійники, трійники і т.п.) посилаючись на "аналагавнєт" медицину московії, яка найкраща у всіх всесвітах
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24.02.2024 22:48 Ответить
Про які , так звані , вибори на росіі йдеться , коли цей виродок ( ху@ло)
вже 10- ть років поспіль знищує украінську націю , а нашу країну перетворює в страшні руїни 😠
Коли єдиного опозеціонера Навального , просто вбили , а інші
політики знаходяться у вʼязницях разом з украінськими громадянами!
Воєнний злочинець , путін , повинен знаходитися в ГААЗІ , а не
балотуватися в президенти 🙁
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24.02.2024 22:51 Ответить
Задовбали базікати. Дайте збро
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24.02.2024 22:54 Ответить
по нормальному ті ж7 не повинні визназнавати жодних перевиборів пуйла і в самому кацапстані Кремлівська хунта захопила владу в кацапстані та заставляє своїх рабів "голосувати "за людину схожу на путіна.але багато партнерів полуають зарплату з кремля тому така повільна допомога зброєю
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24.02.2024 23:04 Ответить
А вибори ***** в цілому визнають?
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24.02.2024 23:07 Ответить
Не удивлюсь, если они ему еще и поздравления присылать будут
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24.02.2024 23:35 Ответить
Визнайте ***** нелегітимним, ідіоти. Причина проста - не можна так довго на троні сидіти - і все.
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24.02.2024 23:08 Ответить
***** и его власть должны быть признаны нелегитимной хунтой.
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24.02.2024 23:11 Ответить
Кстати, тяжелый Боинг улетает из Жешува, возможно что-то привозил

https://www.flightradar24.com/RRR6605/342099e9
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24.02.2024 23:42 Ответить
Для хитрозроблених лідерів G7: Окремих виборів на окупованих територіях не проводиться!
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25.02.2024 00:05 Ответить
А не на оккупированных признаем и будем дальше лизать жопу *****. Лицемеры.
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25.02.2024 00:42 Ответить
https://youtu.be/JSZdWahPJ_U?si=lH62INWljCLb5wM3 ...

Posol Ukraine v USA Markarova Vorovka i kaznokrad...pishet CNN...Kapecccc...
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25.02.2024 03:42 Ответить
А ХТО Б СУМНІВАВСЯ, ЗЕЛЕНІ ІНШИХ І НЕ МАЮТЬ...
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25.02.2024 07:33 Ответить
але працювати та мати з ними бізнес будемо. Дякуємо вам за співпрацю.
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25.02.2024 09:47 Ответить
 
 