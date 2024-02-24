Лидеры G7: Мы никогда не признаем псевдовыборы России на оккупированных территориях

Лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результаты так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подписанты заявления призвали Россию "немедленно прекратить противоправную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины", а также обратились в другие страны с призывом "не оправдывать попытки России приобрести территорию силой".

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"Мы никогда не признаем так называемые "выборы", как прошлые, так и будущие, проведенные Россией на территории Украины, а также их результаты. Заявление России о намерении провести голосование на своих президентских выборах в украинских регионах является возмутительным нарушением суверенитета Украины", – подчеркивают лидеры G7.

Они также обещают прилагать усилия для привлечения РФ и ее граждан к ответственности за преступления против Украины, в том числе и через специальный трибунал, освобождения незаконно удерживаемых Россией гражданских и военнопленных.

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"Мы будем продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев и защищать тех, кто в этом нуждается. Мы подтверждаем нашу поддержку Реестра убытков Совета Европы для Украины", – добавили главы стран G7.