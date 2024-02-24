Россияне в течение 24 февраля 20 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 197 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 197 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг бил из миномета (8 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Великописаревская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (26 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из АГС (109 взрывов), из миномета (32 взрыва), артиллерии (4 взрыва) и удар двумя FPV-дронами.

Миропольская громада: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва).

Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Новослободская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов)".

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