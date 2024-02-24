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обстрел (25761) Сумская область (2696)

Россияне в течение 24 февраля 20 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 197 взрывов, - ОВА

сумщина

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 197 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг бил из миномета (8 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Великописаревская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (26 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из АГС (109 взрывов), из миномета (32 взрыва), артиллерии (4 взрыва) и удар двумя FPV-дронами.

Миропольская громада: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва).

Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Новослободская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов)".

Читайте также: В течение 24 февраля россияне нанесли 7 ракетных и 54 авиационных удара, совершили 77 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
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В когось є сумніви де вони будуть атакувати?
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24.02.2024 22:46 Ответить
Знаючи, що ми їх з нашої території обстрілювати не будемо
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24.02.2024 23:01 Ответить
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24.02.2024 23:12 Ответить
Сырский сегодня просрал Ласточкино с оборонными сооружениями от зеленского. А были ли они там?
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25.02.2024 00:22 Ответить
дякуйте за перезавантаження, просирському все похе* Вони святкують, не заважайте
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24.02.2024 23:47 Ответить
Кожного, ****, дня кацапи обстрілюють прикордоння Сумщини. Майже кожного дня є загиблі цивільні. Чому про це тут не пишуть і в новинах по ТБ не повідомляють?
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25.02.2024 00:10 Ответить
постоянно повідомляють
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25.02.2024 08:11 Ответить
у тебя телик не той системы
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25.02.2024 08:12 Ответить
сбито 16 из 18 мопедов в ночь 25
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25.02.2024 08:06 Ответить
Про обстріли так, повідомляють, про жертви та особливо про їх кількість - ні
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25.02.2024 09:01 Ответить
 
 