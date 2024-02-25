Между Западной и Восточной Европой возникли разногласия из-за недостаточной помощи Украине, - Bloomberg

По данным Bloomberg, спор из-за неспособности Евросоюза вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов стал свидетельством более глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на публикацию Bloomberg, которая основывается на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности,

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось агентство, считают: если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят" и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

Одна из причин – категоричная позиция нескольких западноевропейских стран по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины. Франция активно настаивает, что соответствующие инвестиции должны оставаться только в рамках ЕС, что уже затормозило поставки снарядов.

Дополнительно Кипр и Греция по геополитическим соображениям выступают против закупки снарядов у Турции. Для восточноевропейских государств это свидетельствует о том, что "Запад, похоже, не понимает необходимости ситуации", сказал один из собеседников Bloomberg.

Один европейский чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие во Франции, а будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.

Претензии у восточноевропейских государств есть и к Германии. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция германских властей по поставкам дальнобойных ракет Taurus вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина.

Недоверие Восточной Европы к Западной проявляется и в поиске нового генерального секретаря НАТО. Хотя большинство его членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, его отсутствие коммуникации с восточноевропейскими государствами побуждало к выдвижению президента Румынии Клауса Иоганниса.

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