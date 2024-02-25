Между Западной и Восточной Европой возникли разногласия из-за недостаточной помощи Украине, - Bloomberg
По данным Bloomberg, спор из-за неспособности Евросоюза вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов стал свидетельством более глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на публикацию Bloomberg, которая основывается на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности,
Европейские дипломаты, с которыми пообщалось агентство, считают: если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят" и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.
Одна из причин – категоричная позиция нескольких западноевропейских стран по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины. Франция активно настаивает, что соответствующие инвестиции должны оставаться только в рамках ЕС, что уже затормозило поставки снарядов.
Дополнительно Кипр и Греция по геополитическим соображениям выступают против закупки снарядов у Турции. Для восточноевропейских государств это свидетельствует о том, что "Запад, похоже, не понимает необходимости ситуации", сказал один из собеседников Bloomberg.
Один европейский чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие во Франции, а будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.
Претензии у восточноевропейских государств есть и к Германии. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция германских властей по поставкам дальнобойных ракет Taurus вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина.
Недоверие Восточной Европы к Западной проявляется и в поиске нового генерального секретаря НАТО. Хотя большинство его членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, его отсутствие коммуникации с восточноевропейскими государствами побуждало к выдвижению президента Румынии Клауса Иоганниса.
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Ви жаб'ячих лапок об'їлися?
А хто голосував проти - в курсі. І в цій новині написано, і кілька днів тому про це вже говорилося. Але це може бути внутрішня ЄС гра, щоб грекам і кіпріотам теж дали заробити задля отримання їхньої згоди.
Французька ж позиція - ніби щойно народилися і не розуміють нагальності питання. Тому й питав про жаб'ячу дієту.
що в разі перемоги РФ - нашей победы над россией по смыслу
блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .
ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
Ніби кожна країна, і без того з середини розколота політичними партіями: прокомуністичні, профашистські, націоналістичні, ізоляціоністські... , все більше занурювалася у конгломерат внутрішніх протиріч.
Я тодішня і теперішня Польща, наприклад...
Це щось накшталт - горить хата, а сусіди вхапились й сваряться за єдине у наявності відро, щоб допомогти тушити...