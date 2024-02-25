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Между Западной и Восточной Европой возникли разногласия из-за недостаточной помощи Украине, - Bloomberg

єс,євросоюз

По данным Bloomberg, спор из-за неспособности Евросоюза вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов стал свидетельством более глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на публикацию Bloomberg, которая основывается на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности,

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось агентство, считают: если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят" и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

Одна из причин – категоричная позиция нескольких западноевропейских стран по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины. Франция активно настаивает, что соответствующие инвестиции должны оставаться только в рамках ЕС, что уже затормозило поставки снарядов.

Дополнительно Кипр и Греция по геополитическим соображениям выступают против закупки снарядов у Турции. Для восточноевропейских государств это свидетельствует о том, что "Запад, похоже, не понимает необходимости ситуации", сказал один из собеседников Bloomberg.

Один европейский чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие во Франции, а будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.

Претензии у восточноевропейских государств есть и к Германии. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция германских властей по поставкам дальнобойных ракет Taurus вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина.

Недоверие Восточной Европы к Западной проявляется и в поиске нового генерального секретаря НАТО. Хотя большинство его членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, его отсутствие коммуникации с восточноевропейскими государствами побуждало к выдвижению президента Румынии Клауса Иоганниса.

Читайте: ЕС будет и дальше поддерживать Украину столько, сколько необходимо, - фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+16
Проблема в тому що Східна Європа сповна відчула що таке кацапська окупація і кацапський контроль. Все що було за берлінською стіною це Західна Європа і вони ніколи на власній шкурі не пізнали кацапню - їх жінок не гвалтували масово, їх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку, їх не морили голодом і не садили в тюрми і не катували всіляки "штазі" та "гебня". Для всієї Західної Європи Друга Світова промайнула відносно спокійно. А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост. Тепер німці схожі на безхребетних і пригнічених. Зате французи відчувають себе переможцями без перемоги. Єдиний боєздатний підрозділ в ЄС це франзузський "Іноземний легіон". В останні два роки кількість контрактників бундесверу зменшилась на 4000 осіб. З армії лише звільняються і не бажають продовжувати контракти. Іншими словами тікають від імовірної участі в бойових діях. Армії ЄС не існує. І тому кацапські дикуни впевнені що їх ніхто в Європі не зупинить. Вся надія на кращу зброю, але і її обмаль. Точніше майже немає. Населення роззброєне і психологічно не здатне чинити опір окупантам. Вони досі вважають диких кацапів людьми. Це велика помилка яка може коштувати їм життя, здоровя, добробуту і майбутнього. 10 років вони дивляться на війну в Україні як на відеогру...
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25.02.2024 02:14
+12
Іх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку‼️‼️‼️
блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .

ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
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25.02.2024 03:04
+10
Дивні люди. Це я щоб без образ. Європейські посадовці розмірковують, що їхні країни будуть купувати чи ні, у разі повної окупації України Росією і встановлення нового статус кво. Навіщо думати про те чим ви не будете керувати? Ви будете купувати те, де і що скажуть керманичі в Москві. Ваше право буде помножене на нуль. Ви будете ніхто.
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25.02.2024 01:07
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Правила форума Совет форумчан
абсолютно зрозуміла позиція, треба залишати виробництво в ЄС, це стратегічне рішення, але треба робити швидше. У турків взагалі нічого купувати не можна, вони по факту азія як допомогає кацапам санкції обходити, велика загадка як вони в НАТО потрапили
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25.02.2024 00:59 Ответить
чего к той турции прицепились? есть другие страны. Дурная позиция. Надо много. Не может дать ес, на фиг с пляжа со своими запретами.
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25.02.2024 01:10 Ответить
Ніт. Турки це найлояльніша до нас країна з близького сходу і вони контролюють Босфор, з ними краще дружити
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25.02.2024 02:01 Ответить
Стратегічне планування: це коли ви берете конче необхідне будь де,а тим часом розвиваєте і своє виробництво.той мільйон це ніщо у війні із кацапами,але потрібно і його отримати
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25.02.2024 05:39 Ответить
Чому це у турків не можна купувати **********??
Ви жаб'ячих лапок об'їлися?
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25.02.2024 01:02 Ответить
греция против
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25.02.2024 01:12 Ответить
Та я хотів відповісти до . Він аргументував дуже дивно, ніби Україні не все одно, звідки **********. Ага, маємо можливість вибирати.

А хто голосував проти - в курсі. І в цій новині написано, і кілька днів тому про це вже говорилося. Але це може бути внутрішня ЄС гра, щоб грекам і кіпріотам теж дали заробити задля отримання їхньої згоди.
Французька ж позиція - ніби щойно народилися і не розуміють нагальності питання. Тому й питав про жаб'ячу дієту.
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25.02.2024 01:19 Ответить
І французи приєднались до
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25.02.2024 11:47 Ответить
Дивні люди. Це я щоб без образ. Європейські посадовці розмірковують, що їхні країни будуть купувати чи ні, у разі повної окупації України Росією і встановлення нового статус кво. Навіщо думати про те чим ви не будете керувати? Ви будете купувати те, де і що скажуть керманичі в Москві. Ваше право буде помножене на нуль. Ви будете ніхто.
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25.02.2024 01:07 Ответить
там текст по дебильному написан. Я тоже застрял)
що в разі перемоги РФ - нашей победы над россией по смыслу
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25.02.2024 01:13 Ответить
Можливо. Але хто їм доктор?
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25.02.2024 01:15 Ответить
Чи виліковна політична імпотенція?
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25.02.2024 01:07 Ответить
Кажуть, тільки хірургічними методами.
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25.02.2024 01:12 Ответить
Терпіння та настирливісь головні союзники України. Вода камінь точить а терпіння вбиває безглуздість.
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25.02.2024 01:43 Ответить
Логіка залізна ,якщо Росія переможе, то вони будуть закупати зброю у України...Що??
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25.02.2024 01:59 Ответить
Проблема в тому що Східна Європа сповна відчула що таке кацапська окупація і кацапський контроль. Все що було за берлінською стіною це Західна Європа і вони ніколи на власній шкурі не пізнали кацапню - їх жінок не гвалтували масово, їх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку, їх не морили голодом і не садили в тюрми і не катували всіляки "штазі" та "гебня". Для всієї Західної Європи Друга Світова промайнула відносно спокійно. А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост. Тепер німці схожі на безхребетних і пригнічених. Зате французи відчувають себе переможцями без перемоги. Єдиний боєздатний підрозділ в ЄС це франзузський "Іноземний легіон". В останні два роки кількість контрактників бундесверу зменшилась на 4000 осіб. З армії лише звільняються і не бажають продовжувати контракти. Іншими словами тікають від імовірної участі в бойових діях. Армії ЄС не існує. І тому кацапські дикуни впевнені що їх ніхто в Європі не зупинить. Вся надія на кращу зброю, але і її обмаль. Точніше майже немає. Населення роззброєне і психологічно не здатне чинити опір окупантам. Вони досі вважають диких кацапів людьми. Це велика помилка яка може коштувати їм життя, здоровя, добробуту і майбутнього. 10 років вони дивляться на війну в Україні як на відеогру...
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25.02.2024 02:14 Ответить
Іх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку‼️‼️‼️
блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .

ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
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25.02.2024 03:04 Ответить
"А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост." - шо денацифікація була не потрібна і шо ше хтось на державному рівні робив голокост? Судячи з ваших дописів ви вже не молоді і відповідно - і відповідно коли би нацисти перемогли ви ше мали шанс на народження але, але ви би були рабом і ше можливо вас би кастрували - так і слугували ви би "вищій расі" кастратом ( нацистам не потрібно було шоб раби сильно розмножувалися - такшо вірогідність бути кастрованим у вас була би висока ). Німецький нацизм і кацапський рашизм то є однаково однаково жахливі речі - одну знищили а друга ше існує .
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25.02.2024 04:15 Ответить
Німців змусили заплатити занадто високу ціну і клеймили "фашистами" всіх без винятку. І німці стали заляканими і слабкими. Сьогодні у Німеччини армія слабка, немає жодної ядерної боєголовки, а от у Франції їх 290. У Британії 225, а у кацапів 4400 з 5800 готові до застосування. За німецькі гроші збудовано Ізраїль, у 2004 Німеччина закінчила виплачувати репарації за Першу Світову війну і продовжує виплачувати за Другу. І хто ж основний вигодоотримувач? Франція. Німеччину позбавили військового духу і тепер наймогутніша країна в Європі це ... Франція... Італійці воювати не здатні від слова "зовсім". Угорців лише 9 мільйонів і вони, як завжди, приєднуються до сильнішого яким вважають *********. Поляки де факто сприяють ***** і сподіваються що кацапи їм віддячить за блокаду України. Німецьких фашистів переміг Ленд ліз і міжнародна коаліція, а не кацапи одноосібно. Щобільше, комуністичний режим в СРСР був в рази гіршим і жорстокішим за німецький фашизм, але на Нюрнберзькому процесі судили фашизм, а комунізм отримав статус "переможця" і залишився безкарним. Але європейці так цього і не усвідомили...
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25.02.2024 05:16 Ответить
Значить це, що європейці стануть вдруге на граблі?
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25.02.2024 06:46 Ответить
Відповіді на моє запитання не буде - зрозуміло і звісно навіщо відповідати якшо можна накидати.
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25.02.2024 07:10 Ответить
Сформулюйте запитання. Будь ласка без страшилок про гіпотетичну кастрацію.
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25.02.2024 15:12 Ответить
Перед загрозою агресії зі сторони т. Гітлера іа потім т. Сталіна Західна Європа все більше і більше ставала роз'єднаною - розколотою.

Ніби кожна країна, і без того з середини розколота політичними партіями: прокомуністичні, профашистські, націоналістичні, ізоляціоністські... , все більше занурювалася у конгломерат внутрішніх протиріч.

Я тодішня і теперішня Польща, наприклад...
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25.02.2024 07:03 Ответить
Ага...
Це щось накшталт - горить хата, а сусіди вхапились й сваряться за єдине у наявності відро, щоб допомогти тушити...
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25.02.2024 07:24 Ответить
Розколи, розколи…, а в нас війна…
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25.02.2024 08:37 Ответить
Ожиревшие свиньи не хотят ни чего понимать.
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25.02.2024 09:04 Ответить
Ю.Швець повідомив, що гроші на снаряди (по Павелу) дала Норвегія, Канада логістику оформила. Французи разом із греками проти Туреччини. бо по трудящимся вірменам будуть лупити.
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25.02.2024 11:53 Ответить
Французи на пару з кацапами перетворили Вірменію в одну з 14 своїх колоній і варварськими методами викачували сировину (рідкоземельні метали) з Нагірного Карабаху. "Вірменське лобі" у Франції це дітки корумпованих вірменських чиновників які розпродають Вірменію всіма можливими способами.
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25.02.2024 15:20 Ответить
 
 