Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 24 февраля поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и станцию ​​РЛС, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 24 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции противника".

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