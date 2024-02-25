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Блэр Тони (23) Канада (2004) Фриланд Хрыстя (139)

Канада будет стоять рядом, пока Украина не победит, - заявление канадских министров Фриланд и Блэра

фріланд

Канада продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь и верит в ее победу в войне с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время визита в Киев заявила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

"Когда мужественный украинский народ продолжает свое историческое сопротивление путинскому незаконному и варварскому вторжению, после двух лет жестоких боев, Канада непреклонна в своей поддержке Украины. Сегодня мы вместе говорим народу Украины: Мы не потеряем веру. Мы никогда не оставим вас. Наша решимость - абсолютна. Слава Украине!" – сказала Фриланд.

Ее поддержал и министр обороны Канады Билл Блэр, также посетивший Киев в годовщину российского вторжения. "Во вторую годовщину российского незаконного полномасштабного вторжения в Украину мы приветствуем невероятную храбрость и силу народа Украины. Канада всегда будет поддерживать вас в борьбе за свободу", - отметил Блэр.

Он добавил, что подписанное сегодня, 24 февраля, соглашение о безопасности "демонстрирует готовность Канады оказывать Украине помощь, необходимую ей для отражения российской агрессии и победы". "Бой Украины – это и наш бой, и мы будем стоять рядом с украинцем, пока они не победят", - подчеркнул министр.

Читайте: Канада продолжит поддерживать Украину, - министр обороны Блэр
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Топ комментарии
+12
Від простого стояння поруч мало що залежить.
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25.02.2024 07:12
+7
Взагалі то здалеку завжди легше "підтримувати і любити"...
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25.02.2024 06:51
+6
Канада буде підтримувати Україну за будь-якого уряду, ліберального або консервативного. Причина проста- голоси численної Української громади за які будуть боротися всі три партії. Ми не завжди підтримуємо уряд, але Україну-завжди.
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25.02.2024 03:12
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Дякуємо. God bless Canada.
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25.02.2024 01:41 Ответить
Дякуємо Канадцям за підтримку Українців !!
Слава Україні!!
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25.02.2024 01:50 Ответить
Нажаль демократичні країни не можуть давати таких далекосяжних обіцянок. Канада буде з Україною до 20 жовтня наступного року, а потім там переможе канадський Трамп, путінська шалава - П'єр Полів'є. І не може переможе, може ні, як Трамп, а точно переможе. І тоді Канада буде стояти вже поруч з кацапами.
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25.02.2024 02:08 Ответить
Канада буде підтримувати Україну за будь-якого уряду, ліберального або консервативного. Причина проста- голоси численної Української громади за які будуть боротися всі три партії. Ми не завжди підтримуємо уряд, але Україну-завжди.
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25.02.2024 03:12 Ответить
Взагалі то здалеку завжди легше "підтримувати і любити"...
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25.02.2024 06:51 Ответить
Тобто краще не підтримувати і не любити?
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25.02.2024 09:17 Ответить
Так, з наведеного нижче лінка добре видно рівень вашої підтримки.
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25.02.2024 13:01 Ответить
Тепер заходимо на https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/canadian-military-support-to-ukraine.html сайт і дивимося, скільки озброєння Канада передала Україні за два роки війни.
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25.02.2024 02:14 Ответить
на їх економіку це капля....
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25.02.2024 07:02 Ответить
На кого ни глянь, все поставляли Леопарды 2. Тут должна была быть целая армада Леопардов.
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25.02.2024 07:07 Ответить
Подивився розділ artillery: 4 гаубиці м777 (чотири!!!) і 10 змінних стволів до них. Далі не дивився
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25.02.2024 09:39 Ответить
До речі, поставили 40 000 снарядів 155мм , заг.ціною 60млн. Тобто снаряд - 1500 доларів. Не знаю чи канадських чи us. А зараз нам снаряди за 7000 доларів впарюють всякого роду союзничкм. Ось так на рівному місці майже в 5 разів
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25.02.2024 09:44 Ответить
Це новенькі які закуповують для нас, зробили дефіцит пороха ціна піднялася, і бабло пошло, самі дорогі це ЕС бо тут монополія почти, але ж це їхні гроші ЕС виділяє і закуповує свої дорогі і США так само. А Україна сама шось не торопітся зовсім.
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25.02.2024 09:57 Ответить
Від простого стояння поруч мало що залежить.
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25.02.2024 07:12 Ответить
Канада стоятиме поруч, і буде дивитися, чи переможе Україна? - заява канадійських міністрів Фріланд і Блера Д
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25.02.2024 08:21 Ответить
Цікаво, за спиною це також вважається поруч?
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25.02.2024 08:46 Ответить
Нагадайте там канадійській діаспорі українців, де знаходиться Україна і що це їхня історична Батьківщина, бо вони сидять собі за океаном у безпеці та запхали язики у дупи. Чи вони прокапські, чи вони просто ватні уйопки, яким байдуже майбутнє існування України.
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25.02.2024 08:58 Ответить
Пусть приедет на 0 и там стоит.
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25.02.2024 09:09 Ответить
Канада то і робе що стоїть, та робе вид як вона переживає, а на справді їй пох..ру, бо якщо б боліло, нема свого, купила б десь в Єгипті чи Індії та передала Україні а вони то думають то прораховують, щоб не переплатити.
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25.02.2024 09:52 Ответить
0.26 % Канада надала зброї від усіх партнерів. ВВП Канади такий самий, як і на росії.
200 тисяч втікачів асимілювали за два роки, просять ще 90 тисяч рабів.
"Діяспора" "українців" Канади, ви тварини, а не люди.
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25.02.2024 12:45 Ответить
 
 