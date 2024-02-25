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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) ликвидация (3134) уничтожение (6239)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 409 820 человек (+810 за сутки), 6542 танка, 9981 артсистемы, 12441 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 409 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 409820 (+810) человек/persons,

танков ‒ 6542 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед,

артиллерийских систем – 9981 (+29) ед,

РСЗО – 999 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 684 (+0) ед,

самолетов – 340 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22),

крылатые ракеты ‒ 1907 (+2),

корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13011 (+23) ед,

специальная техника ‒ 1578 (+2)

Также читайте: В течение 24 февраля россияне нанесли 7 ракетных и 54 авиационных удара, совершили 77 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Знищення ворога
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Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.02.2024 07:57 Ответить
Пичалько, однака
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25.02.2024 07:58 Ответить
Российский "Шмель" об твердый земель, в общем вдребезги пополам...
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25.02.2024 08:04 Ответить
6542 танки, 9981 артсистеми, 12441 бойових броньованих машин теж за добу.
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25.02.2024 08:18 Ответить
Підсумки двох років Київ за три дні всі бачать на інфографіці.
Логістика - ювілей у 13 тисяч, РСЗВ друга доба без змін, хоча вчора інформували про враження "Солнцепьока".
Цьогорічні зимові "жнива" по живій силі (фан зона кобзона) в голові не вкладуються - майже 80 тисяч (79 780), а ще п'ять діб попереду.
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25.02.2024 08:45 Ответить
Дивно. Всюди кажуть про три літака: А-50 та ІЛ, той, що командний пункт, - над краснодаром та Су-34 над Геничеськом, а підрахували тільки А-50. Чому?
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25.02.2024 10:46 Ответить
Су не сбивали, он вроде как сам упал. А по ИЛ .... хз
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25.02.2024 10:59 Ответить
сам упал и как начал валяться по окресности разбрасывая обломки
... а в общем - это все "дружественный огонь"
любят в пятницу вечером в трудовой армении пострелять из драбачей по банкам
ну а потом на большом огне шашлык запечь
короче - армянский край красиво отдыхает
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25.02.2024 13:02 Ответить
Dorogije moi ukrainci, mozhet-lji kto-to objasnjitj, pochemu na stoljko otljichajutsjaocenki russkih potjerj s ukrainskoij storoni (400T) i russkih nje-gosudarstvennih istochnjikov (skazhem, 'Meduza' - ~80T)? Mozhet Ukrainskaja storona vsjo vremja schitajet, chto jeslji vzorvalasj BMP, to vnjeij nahodjilsja polnij desant? I jeslji kacap ruhnul na zemlju, to on objazatjeljno ubit? Konjechno, boljshije potjerji russkih okkupantov radujet, no ukrainskije cifri vizivajut vsjo boljshe i boljshe voprosov i njedoverija.
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25.02.2024 12:33 Ответить
 
 