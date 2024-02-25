Общие боевые потери РФ с начала войны – около 409 820 человек (+810 за сутки), 6542 танка, 9981 артсистемы, 12441 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 409 820 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 409820 (+810) человек/persons,
танков ‒ 6542 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед,
артиллерийских систем – 9981 (+29) ед,
РСЗО – 999 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 684 (+0) ед,
самолетов – 340 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22),
крылатые ракеты ‒ 1907 (+2),
корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13011 (+23) ед,
специальная техника ‒ 1578 (+2)
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Логістика - ювілей у 13 тисяч, РСЗВ друга доба без змін, хоча вчора інформували про враження "Солнцепьока".
Цьогорічні зимові "жнива" по живій силі (фан зона кобзона) в голові не вкладуються - майже 80 тисяч (79 780), а ще п'ять діб попереду.
... а в общем - это все "дружественный огонь"
любят в пятницу вечером в трудовой армении пострелять из драбачей по банкам
ну а потом на большом огне шашлык запечь
короче - армянский край красиво отдыхает