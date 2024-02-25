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инвестиции (1155) оборона (5145) Евросоюз (16684) Драги (48)

Страны ЕС нуждаются в больших инвестициях на фоне войны в Украине, - экс-председатель Европейского центробанка Драги

драгі,маріо

Европейский Союз должен быстро найти способы финансирования масштабных инвестиций, чтобы догнать серьезные изменения в мировом порядке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил экс-председатель Европейского центробанка, бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

"На протяжении последних нескольких лет в мировом экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Они имеют разнообразные последствия, одно из которых очевидно - нам придется инвестировать огромную сумму за сравнительно короткое время в Европе", - отметил Драги.

Выступая перед министрами финансов стран ЕС, он отметил необходимость наращивания оборонных расходов из-за войны в Украине.

Читайте: Экс-премьер Италии Драги является основным кандидатом на должность главы Евросовета вместо Мишеля, - FT

Драги подчеркнул, что ЕС должен привлечь больше частных сбережений. Рассматривается, в частности, совместное заимствование для усиления военного потенциала, как это было во время пандемии коронавируса.
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Топ комментарии
+3
давайте ще більше грошей польським халявщикам, аби ще більше маргіналів перекривали український кордон.
дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
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25.02.2024 08:53
+2
A як же інвестиції в китай і рашу останніх 30років?
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25.02.2024 08:43
+2
Попросіть китайців, кацапів нехай інвестують . Ви ж туди вливали інвестиції
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25.02.2024 08:49
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Щось недопоняла, хто, куда, кому
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25.02.2024 08:40 Ответить
Відвали
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25.02.2024 09:16 Ответить
A як же інвестиції в китай і рашу останніх 30років?
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25.02.2024 08:43 Ответить
Попросіть китайців, кацапів нехай інвестують . Ви ж туди вливали інвестиції
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25.02.2024 08:49 Ответить
давайте ще більше грошей польським халявщикам, аби ще більше маргіналів перекривали український кордон.
дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
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25.02.2024 08:53 Ответить

Наша влада з одним хероєм зелею догралась.
Ми презентували його одного, як нас усіх , і це наш мінус.
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25.02.2024 08:59 Ответить
Це той самий Фукуяма який передбачав суцільний мир на землі через глобалізацію суспільства ?той самий Фукуяма який вангував що всі війни зосталися по заду тому що воювати не вигідно ? Такий собі арестович на максималках,я вам скажу так,Фукуяма - лох.
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25.02.2024 09:37 Ответить
Про настрої американців він не помиляється.
Хіба вам уже не видно ?
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25.02.2024 09:52 Ответить
Не треба бути фукуямою щоб проаналізувати настрої американців )
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25.02.2024 10:27 Ответить
Мільйони рашистів,із мільярдними статками,проживають у країнах Європи та Америки, усіх на паРашу з конфіскацією,або чекайте на паРашу у себе.
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25.02.2024 09:02 Ответить
В ковид и Европа и США триллионами печатали деньги. Благо никакая девальвация этим валютам никогда не грозила. Что сейчас мешает.
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25.02.2024 09:09 Ответить
К 2030му году инвестируют.
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25.02.2024 09:14 Ответить
 
 