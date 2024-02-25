Россияне оккупировали Ласточкино недалеко от Авдеевки, в Генштабе заявили о боях за него. ФОТО

Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – селище Ласточкино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку", - говорится в сообщении.

Также захват поселка подтверждает боец 24 ОШБ "Айдар" с позывным Осман. В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути.

Кроме этого, российские ресурсы публиковали видео- и фотоподтверждение пребывания войск оккупантов в этом населенном пункте.

В то же время в утреннем сводке Генштаба ВСУ сообщили, что в течение 24 февраля украинские защитники отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Читайте: На Марьинском направлении враг пытался 39 раз прорвать оборону, - Генштаб