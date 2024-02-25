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оккупация (9987) Донецкая область (8756) боевые действия (3464)

Россияне оккупировали Ласточкино недалеко от Авдеевки, в Генштабе заявили о боях за него. ФОТО

Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – селище Ласточкино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку", - говорится в сообщении.

Окупація Ласточкиного

Также захват поселка подтверждает  боец 24 ОШБ "Айдар" с позывным Осман. В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути.

Кроме этого, российские ресурсы публиковали видео- и фотоподтверждение пребывания войск оккупантов в этом населенном пункте.

В то же время в утреннем сводке Генштаба ВСУ сообщили, что в течение 24 февраля украинские защитники отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Читайте: На Марьинском направлении враг пытался 39 раз прорвать оборону, - Генштаб
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Топ комментарии
+91
Перезавантажили генштаб придурки?
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25.02.2024 09:40
+76
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25.02.2024 09:40
+56
Янєлох сподівається на коротку пам'ять і слабкі інтелектуальні здібності людей, які за нього голосували і зараз вважають його незамінним лідором.
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25.02.2024 09:55
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Ну ось і перші пояснення ,а для чого трималися Авдіївки?(Бо обороняти місто -це не те саме ,що обороняти село.
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25.02.2024 11:18 Ответить
Так коли кинули Авдіївку, то говорили, що відступають на нові більш закріплені позиці, зокрема і на Ласточкині. Мабуть все таки що поки ніяк не найдуть де ж ті підготовлені до оборони позиції.......
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25.02.2024 11:28 Ответить
в Генштабе заявили ...что план козыря по полной сдаче Донецкрой и Луганской области к выборам х**ла идет успешно.
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25.02.2024 11:40 Ответить
Ха, а ось у діжці меду з'явилася ложка дьогтю. Літачків кацапи ще набудують, а земельку захоплену вже ніколи не віддадуть, костьми ляжуть в грунт але не віддадуть.
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25.02.2024 12:26 Ответить
И сколько они уже "не отдали"?
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25.02.2024 18:08 Ответить
віддадуть. їм не перший раз віддавати.
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26.02.2024 04:46 Ответить
Оман вимагае здати Україну і "пацанчик" їі або здасть або його втоплят в компроматі. продовження ще буде і на жаль не на нашу користь
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25.02.2024 12:31 Ответить
Сырский просЫрил просЕрил Ласточкино. Всё как запланировал зеленский и ермак МО рф.
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25.02.2024 12:35 Ответить
Усьопропальщікам-Ласточкино знаходиться у нізині відносно Авдіївки і нам вигідніше відійти від нього, вирівнявши фронт, аніж понести там серйозні втрати. Мапу подивіться.
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25.02.2024 12:45 Ответить
Адольф гітлєр, коли його вермахт почав відступати під ударами червоної армії, вустами геббельса вішав німецьким жителям аналогічну локшину про "вирівнювання лінії фронту"! Чим це вирівнювання завершилося, вважаю Вам нагадувати не потрібно! Площа зданої рашистам території України за останній тиждень лише у одному районі Авдіївки становить приблизно 65,0 квадратних кілометрів!
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25.02.2024 13:48 Ответить
Звичайно, що з дивану рахувати кілометри дуже просто. Але може розкажете, чи покажете, як можна закріпитися у напівоточенні у одноповерховому селі (порівняно з Авдіївкою), пре нестачі *********** ?
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25.02.2024 16:31 Ответить
Захистити ластівкино- значить знову покласти тисячі хлопчиків.
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25.02.2024 13:48 Ответить
Так рупор гундосика об'являв про організований відхід на обладнані рубежі оборони, які будувалися під особистим контролем найвеличнішого лідора ********** протягом останніх двох років. Саме на цих рубежах і буде зупинено москалів.
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25.02.2024 20:27 Ответить
Це і є перезавантаження командування ЗСУ? Залужний іди у президенти бо втратимо Неню!
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25.02.2024 13:52 Ответить
Він, оце, зараз в прямому етері гундосить. Ні чого не коментує з цього приводу?
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25.02.2024 17:01 Ответить
все далі і далі на захід. зєля, ти цього домагався?!! так от чого ти хочеш насправді - зробити Україну москальнею! для початку - здасть весь лівий берег, ридаючи заключить "мир", а потім продасть і решту України. зєлін-план. він після цього не має права жити
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25.02.2024 17:31 Ответить
Вибори!!! Я вимагаю провести ВИБОРИ!!!!!! Це ЗЄлене лайно ТРЕБА ВИКИНУТИ З БАНКОВОЇ І ВР!!!!!!!!
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25.02.2024 20:21 Ответить
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