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Новости Война
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Александр Сырский (482) Умеров Рустем (392)

Сырский посетил передовые командные пункты на фронте: Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности

сирський,умєров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, они тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков.

Сырский также отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранения жизни наших военнослужащих и военнослужащих.

Читайте: Сырский о второй годовщине полномасштабного вторжения: Никто в мире не верил, но Украина приняла бой и выстояла

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положении дел на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера. Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери.

Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", - резюмирует он.
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Топ комментарии
+41
знову ця показуха...
шапіто на гастролях

що там безкутна каже?
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25.02.2024 09:51
+37
сирській прокинувся.
сирській почистив зуби.
сирській йде по коридору.
сирській в шапке та покакав.

сирській сирській сирській
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25.02.2024 09:53
+34
Про збудовані укріплення нічого? А чому так?
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25.02.2024 09:50
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ага, привез 17 наловленных
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25.02.2024 10:34 Ответить
росіянин на чолі армії цей сором просто неможливо витримати
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25.02.2024 10:37 Ответить
А жид на чолі України. Це нормально? Ви уявляєте українця на чолі Ізраїлю?
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25.02.2024 10:39 Ответить
То у нас ніде в світі і не поважатимуть.

нереально уявити в тій же Польщі на чолі війска росіянина що не знає польскої мови
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25.02.2024 11:57 Ответить
Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

😑 Де далі командування ОСУВ Таврія(Сирський,Тарнавський) заявить про «підготовлені» рубежі оборони?
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25.02.2024 10:49 Ответить
Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. мабуть має на увазі, що піддони на котрих сидів "зезрадник" тепер теж маневрують по українських позиціях...Совково- прорашистська імітація діяльності (штабних щурів).які працюють не для захисту України, а для створення позитивної думки в населення України про "зеленоворогів " .що в Україні....
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25.02.2024 10:53 Ответить
невідкладно, незламно і потужно для покращення і підсилення
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25.02.2024 10:55 Ответить
Щось верне мене від слова «менеджер» і дуже насторожує.
Бо в нагій країні всі фунції менеджера зведені до «кращий продавець і т.п.».

Що входить в обов'язки менеджера?

Робота менеджера пов'язана зі спілкуванням з людьми. В його обов'язки входить напрацювання клієнтської бази, ведення переговорів, проведення презентацій товару, укладання договорів, контроль своєчасного постачання і оплати замовлень, відстеження дебіторської заборгованості.
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25.02.2024 10:55 Ответить
Навіщо ви піаритесь на горі, показуєте нікому не потрібний героїзм окремих осіб, що відвідані передові командні пункти, коли не побудували навколо Авдіївки захисні споруди для наших військових і ворог легко захопив ціле село. Всі гроші і техніка як і раніше продовжують витрачатися на "велике крадівництво".
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25.02.2024 10:57 Ответить
Якщо влада не вирішить проблему з мобілізацією і ротацією скоро не буде ким воювати, що раз більше підрозділів недоукомплектовані і щораз більше військових відмовляються виконувати накази командування на межі самогубства, військові в окопах скаржаться, що держава їх кинула на смерть, без виходу, хоча інша частина суспільства живе спокійно без війни.
Дуже багато тих хто самовільно вже покинули підрозділи не дивлячись на жодні погрози кримінального переслідування, за неофіційними даними таких вже понад 120 тис.
Ця вся показуха щодо командування не передку не вирішує основних проблем і по суті вже жодним чином не впливає на ставлення людей до війни, бо ситуація що для одних віна є, а для інших її нема розділяє суспільство на два табори.
Якщо влада в цьому питанні нічого не поміняє війна буде так чи інакше програна...
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25.02.2024 11:01 Ответить
Огоссди...
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25.02.2024 11:10 Ответить
ЛЯЧНО НАВІТЬ ПОДУМАТИ ЩО ЦЕ БУЛО АБИ ВОНИ НЕ ПРИЇХАЛИ...
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25.02.2024 11:23 Ответить
Умеров мабуть дронів бригадам привіз. А чому без дєрьмака? Зачить довіряє пацанам,ті потім все йому розкажуть-що, де і як. Це за Залужним потрібен був "глаз да глаз"!
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25.02.2024 11:27 Ответить
Кажуть що зєЛЯДІ, імітацією підвищення обороноздатності та звільненням Залужного
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25.02.2024 11:35 Ответить
Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Джерело:

Ну звичайно!
Системних проблем у нас просто немає!
Або ви мордою не вийшли, щоб їх аналізувати
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25.02.2024 11:36 Ответить
підірвали фронт із середтни,
Кажуть наступна ціль, знищення ланцюгів поставок західних партнерів всередині України.
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25.02.2024 11:38 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

Підсумок розмови із Хлопцями про Ситуацію на фронті.Аудит і zМобілізація Пустишка!Всі хто мав бути у Військах вже там Є.Більше Не Буде.Ротацій не буде.Всі Резерви задіяні.Вихід один:Поставки Принципово Нової Зброї Діючим Військам!Зе/Сирку Не Дають.Верифікація звязків з РФ!zТупик!
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25.02.2024 11:44 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Ору, ********* єрмака Це вам не Залужний, якого ніде не показували. Цих прошмандєїв з кожної праски будуть піарити. Щоб не так помітно було, як зелень нас здає
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25.02.2024 11:49 Ответить
піар, заради піару......
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25.02.2024 11:58 Ответить
Вивели 3-тю штурмову на "заранєє підготовлені позиції" в Ударне.
А позицій тупо немоє, навіть траншей не покопали!

І Ударне тю-тю, сдали кацапам
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25.02.2024 12:42 Ответить
Вибачаюсь, Ласточкіне.
Але то один хрен, бо і в Ударному

фортифікаційний кінь НЕ валявся!👿
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25.02.2024 12:46 Ответить
І навіть фортифікацію поробили ? 👿

Про "Бетон від Ковальської" мені радіо в рекламі всі вуха проїло. Кажуть дівати немає куди ! 👿👿👿👿
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25.02.2024 12:39 Ответить
О такой хенерал вислюку нравиться, только не понимаю когда он воюет? все катается и катается, да видосики снимает. Но скоро поступит команда не отсвечивать и не затмевать солнцеликого. Так и с кимом с Николаева было, гавкнули из офиса. Так он теперь только видосики вислюка выставляет.
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25.02.2024 12:42 Ответить
Сырский просерил Авдеевку, Ласточкино. Что дальше? Поедет смотреть Киев?
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25.02.2024 14:00 Ответить
С официальным визитом,и что...?
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25.02.2024 14:20 Ответить
помьятаємо дебальцево, соледар і бахмут, второй сезон серіала авдеевка, ласточкино, марьинка, роботине, що далі, меняемо сирьского на кошевога, чи патапа, там можно і весь квартал устроіть і звинуватити у поразькі запад. ***
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25.02.2024 15:23 Ответить
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