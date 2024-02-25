Сырский посетил передовые командные пункты на фронте: Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - говорится в сообщении.
По словам Сырского, они тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков.
Сырский также отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранения жизни наших военнослужащих и военнослужащих.
"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положении дел на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера. Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери.
Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
нереально уявити в тій же Польщі на чолі війска росіянина що не знає польскої мови
😑 Де далі командування ОСУВ Таврія(Сирський,Тарнавський) заявить про «підготовлені» рубежі оборони?
Бо в нагій країні всі фунції менеджера зведені до «кращий продавець і т.п.».
Що входить в обов'язки менеджера?
Робота менеджера пов'язана зі спілкуванням з людьми. В його обов'язки входить напрацювання клієнтської бази, ведення переговорів, проведення презентацій товару, укладання договорів, контроль своєчасного постачання і оплати замовлень, відстеження дебіторської заборгованості.
Дуже багато тих хто самовільно вже покинули підрозділи не дивлячись на жодні погрози кримінального переслідування, за неофіційними даними таких вже понад 120 тис.
Ця вся показуха щодо командування не передку не вирішує основних проблем і по суті вже жодним чином не впливає на ставлення людей до війни, бо ситуація що для одних віна є, а для інших її нема розділяє суспільство на два табори.
Якщо влада в цьому питанні нічого не поміняє війна буде так чи інакше програна...
Ну звичайно!
Системних проблем у нас просто немає!
Або ви мордою не вийшли, щоб їх аналізувати
Кажуть наступна ціль, знищення ланцюгів поставок західних партнерів всередині України.
@boikobogdan1
Підсумок розмови із Хлопцями про Ситуацію на фронті.Аудит і zМобілізація Пустишка!Всі хто мав бути у Військах вже там Є.Більше Не Буде.Ротацій не буде.Всі Резерви задіяні.Вихід один:Поставки Принципово Нової Зброї Діючим Військам!Зе/Сирку Не Дають.Верифікація звязків з РФ!zТупик!
@RudijLis
Ору, ********* єрмака Це вам не Залужний, якого ніде не показували. Цих прошмандєїв з кожної праски будуть піарити. Щоб не так помітно було, як зелень нас здає
А позицій тупо немоє, навіть траншей не покопали!
І Ударне тю-тю, сдали кацапам
Але то один хрен, бо і в Ударному
фортифікаційний кінь НЕ валявся!👿
Про "Бетон від Ковальської" мені радіо в рекламі всі вуха проїло. Кажуть дівати немає куди ! 👿👿👿👿