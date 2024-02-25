Сырский посетил передовые командные пункты на фронте: Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, они тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков.

Сырский также отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранения жизни наших военнослужащих и военнослужащих.

Читайте: Сырский о второй годовщине полномасштабного вторжения: Никто в мире не верил, но Украина приняла бой и выстояла

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положении дел на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера. Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери.

Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", - резюмирует он.