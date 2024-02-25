В Пирятине на Полтавщине сбитый БПЛА упал на открытую территорию, поврежден дом
В Пирятине Полтавской области беспилотник повредил частный дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.
"В 06:05 25 февраля в г. Пирятин попадание БпЛА на открытую территорию, частично повреждена кровля частного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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та й нижче тобі написали шо може налякав кота на криші чи горищі будинку. безпілотник, якщо сам впав. Фьодоров з РЕБом блін посадив його