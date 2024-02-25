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беспилотник (3142) ПВО (2488) Полтавщина (1052)

В Пирятине на Полтавщине сбитый БПЛА упал на открытую территорию, поврежден дом

шахед,впав

В Пирятине Полтавской области беспилотник повредил частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.

"В 06:05 25 февраля в г. Пирятин попадание БпЛА на открытую территорию, частично повреждена кровля частного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Цікаво він впав. На відкриту територію , і пошкоди будинок..
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25.02.2024 10:28 Ответить
Наверное по крыше черканул.
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25.02.2024 10:31 Ответить
Уламком. Нiчого серйозного.
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25.02.2024 10:40 Ответить
По мозгах автора эссе.
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25.02.2024 10:51 Ответить
Там,де вiн упав, через 10-15 метрiв приватнi будинки. Падав уже пiдбитим. Добре що хоч так, а мiг би й на будинки.
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25.02.2024 10:39 Ответить
У нас на поминальный день заглох прямо над соседним селом летел с стороны Пирятина и протянул за мое и упал метров за девятьсот от моего дома. Людям крупно повезло так как заглохни он минуты на три раньше ударил бы в дома.
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25.02.2024 10:57 Ответить
блін, може ЗУ-23 по ньому працювала, а снаряди, вони ж теж не в космос улітають?
та й нижче тобі написали шо може налякав кота на криші чи горищі будинку. безпілотник, якщо сам впав. Фьодоров з РЕБом блін посадив його
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25.02.2024 11:34 Ответить
В одній з східних областей неподалік населеного пункту на кордоні поля, лісу і болота з неба впав неопізнаний літающий об"єкт. Звідки і куди він летів, поки що невідомо. Інформація уточнюється. Чекайте наступних брифінгів
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25.02.2024 10:36 Ответить
сьогодні вночі через наш будинок летів.вітер самошедший а воно летить.
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25.02.2024 11:05 Ответить
 
 