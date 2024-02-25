Польские фермеры блокируют 6 КПП на украинской границе, в очередях более 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба
Польские аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован. По состоянию на утро, на заблокированных КПП в очередях около 2400 грузовиков.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, по состоянию на утро блокирование движения польскими фермерами продолжается в шести направлениях. Аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован.
"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня - это около 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин". Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", - сказал спикер.
Демченко добавил, что польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.
Пожалуйста, подождите...
https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
Magdalena Środa
2 д. ·
"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
4 дні тому 😏
1. 'Vsjedozvoljennostj' ukraincev. Im davalji tranzitnije vozmozhnostji dlja prodazhi ukrainskovo zerna dlja Afriki, a ukrainci reshilji chto im boljeje vigodno prodovatj v €urope. 'kak hochu, tak i djelaju'. Njeproijdjot.
2. Nagljadnij primer korumpirovannostji ukrainskovo chinovshestva, njesposobnovo/njezhelajushchevo navestji porjadok v svojeij stranje.
Takaja strana, s takim mishljenjijem nam v €urope njenuzhna, ot slovo 'sovsem'.
3. Njekotorije komentarii utverzhdajut, chto Ukraina mogla-bi zavaljitj vsju €uropu djeshovoij seljskohozjaistvennoij produkcijei. Navernjaka, i imenno po etomu ukrainskaja s/h produkcija nam v €urope njenuzhna, ot slovo 'sovsem'. Potomu chto eto privelo bi k razrushenjiju €uropeiskovo seljskovo hozjaistva i v rezuljtatje razrushenjije seljskovo obraza zhiznji. Nam etovo NJENADO!!! Poetomu v €urope i platjat dotacii seljanam, chtobi sohranjitj 'seljskij obraz zhiznji', i mi nje sobirajemsja platjitj dotacii Ukrainje za razrushenjije nashevo sela.
4. Ukraina - udjivitjeljnaja strana. Polovina naseljenjija borjetsja s veagom (vkljuchaja dobljestnih voinov 'Batalliona Monaco', kotorih u nas v Germanjii ja vstrechaju jezhednjevno), 1/4 zanjata gosudarstvennoij korrupcijeij, i 1/4 zanjati svoimi 'grjaznimi djeljishkami'.
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1761669892275613757 1 ч
Суть Подій.Польща:Афера zЗермаків на 10млд$.Повністю винен Зельц.Відкат тредерів"криптою"Єрмелі 2млд$.Поляки Готують озвучення криміналу зернової справи.Армія збільшена не буде.200тис.₴Цирк Зельца!Зброї Сирку не дадуть.Визнаний у США ризик його роботи на РФ!Агонія Охвісу.Гаплик!
https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
Ги,
троль, який (навіщо?) розпалює ненависть до всіх поляків, звинувачує в тролізмі людей порядних і розсудливих. Ще один проплачений польскіє троль. Я вже давно замітив-на статтях про дворушництво і підлість Полщі тут обов"язково з2являються люди,яки всіляко відбілюють Польщу і в усьому звинувачують Україну..Хто і з якою метою набрав цих тролів у Польщі?Очевидно це заробітчани із західних областей в Польші? Вони добре володіють польскойезиком...
Звинувачую тільки ЗЄкодло, котре ти на всіх темах захищаєш. Здогадуюся,що не за так. Навряд чи можна знайти настільки активних захисників ОЗУ, які б робили це з ідейних переконань.
Теж переконую (нетролів), що звинувачувати всіх поляків в тому, що найбільш маргінальна і відстала їх частина піддалася впливу кацапських агентів впливу - тупо. Бо в Україні кацапський агент вже підпорядкував собі ВСІ гілки влади.
1) утруднити поставки в Україну, тому і водії фур блокували кордон (тоді не було жодних підстав!)
2) посварити поляків і українців
3) перевірити, наскільки польський уряд зможе порадити собі з гібридною загрозою (вони можуть розважати в майбутньому конфлікт з пробиттям коридору до Кенігсберга\Крулевця
4) збільшити підтримку про-кацапських сил (Конфедератів головним чином) серед польских селян
плюс може ще дрібніші
1) сезонних робітників зараз немає!
не сезон!
2) більшість укр. громадян в Польщі, котрі втекли від війни цілими сім'ями - це або чисті москалі, або "какаяразніца" (бо тут багатші зі Сходу і Півдня! ),
спочатку пробував спілкуватися з кількома десятками з перших втікачів - буквально одиниці просто вміють говорити по-українськи (і то майже завжди школярі\студенти).
Решта - жінки з дітьми. ( Співвідношення серед втікачів від війни десь 1:5 = чоловіки:жінки)
А такі категорії не протестуватимуть!
3) Переважна більшість давніших емігрантів з України живуть в містах\містечках.
Ніхто не емігрує в Польщу, щоб працювати на сезонних роботах!
З фермерами такі люди практично не стикаються. І вони теж майже всі аполітичні (поки не обжився, не до політики, тим більше незнайомої). Емігрантських орг-цій, подібних, як в Канаді\США - ще немає, ще надто короткий час тут живуть.