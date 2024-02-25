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блокирование (459) Демченко Андрей (256)

Польские фермеры блокируют 6 КПП на украинской границе, в очередях более 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

страйк,поляки,польща,блокування

Польские аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован. По состоянию на утро, на заблокированных КПП в очередях около 2400 грузовиков.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на утро блокирование движения польскими фермерами продолжается в шести направлениях. Аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован.

"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня - это около 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин". Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", - сказал спикер.

Читайте: Фермеры, протестующие на границе, правы, - Дуда прокомментировал заявление Зеленского о встрече на границе

Демченко добавил, что польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.
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Топ комментарии
+22
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25.02.2024 10:53
+20
Професорка етики Варшавського універу.

Magdalena Środa

2 д. ·

"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
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25.02.2024 11:02
+10
За ********** бабосики безпечніше на кордоні мітингувати та зерно з зерновозів спускати. Це такі ж тітушки шо і у нас... На жаль поляки ще не розуміють, що в майбутньому від них чекати...
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25.02.2024 10:56
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Правила форума Совет форумчан
может туда отправить сотрудников УКРАИСНКОГО ТЦК? чтобы ушлебкам полякам пся крев выписывать повестки и в теплушки и нафиг на фронт интернациональные бригады?? а что я бы не против сформировать пару взводов для начала горлопанов пелерастов поляков...
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25.02.2024 10:51 Ответить
За ********** бабосики безпечніше на кордоні мітингувати та зерно з зерновозів спускати. Це такі ж тітушки шо і у нас... На жаль поляки ще не розуміють, що в майбутньому від них чекати...
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25.02.2024 10:56 Ответить
Поцілувати пшеків в дуру з розбігу - норм буде? Приступай!
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25.02.2024 11:38 Ответить
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25.02.2024 10:53 Ответить
Ну а як -- якшо дуркувати то до кінця
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25.02.2024 10:54 Ответить
Ага, Зе влада винна, що якісь п@дори святе українське зерно, що йде транзитом, висипають під ноги
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25.02.2024 10:56 Ответить
Ну то ти такий самий! Що ще пояснювати
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25.02.2024 11:17 Ответить
Ти не ЗЕлуплений бидл, але по суті такий же.
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25.02.2024 11:04 Ответить
Та воно з тих, хто сцить в очі, каже "дощ"
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25.02.2024 11:32 Ответить
Так пересратись зі всіма можуть тільки зебіли! І замість налагодження відносин носяться з пустим папірцем під назвою "гарантії" ...
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25.02.2024 10:59 Ответить
****, з ким налагоджувати відносини? Ось про відносини каже поляк:

https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
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25.02.2024 12:52 Ответить
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25.02.2024 10:59 Ответить
Мене у всій цій кумедії цікавить одне: а чому "наші" так вперто женуть фури з зерном через Польшу? невже,за 4 міс нічого не зрозуміло? а вони женуть і женуть фури щоб ті тижнями стояли на кордоні...
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25.02.2024 11:01 Ответить
Через польщу короткий шлях у Німеччину чи у країни Балтії
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25.02.2024 13:01 Ответить
Професорка етики Варшавського універу.

Magdalena Środa

2 д. ·

"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
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25.02.2024 11:02 Ответить
👌👍👏
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25.02.2024 11:06 Ответить
Ну так объясни . Пока ничего кроме подлости польских фермеров не видно. Они предъявляют претензии своему уряду а блокируют границу с Украиной,а почему не с росией ? Или Германией? Объясни,может я не прав.
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25.02.2024 11:46 Ответить
він вам нічого не пояснюватиме. він тупий,найнятий кимсь троль. його робота тут6проклинати Україну,зевладу,укрфермерів,всіх крім польський блокіраторів і уряду..
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25.02.2024 12:19 Ответить
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25.02.2024 11:03 Ответить
«Зеленський пообіцяв «дуже швидкі кроки» у відповідь на блокування ...»

4 дні тому 😏
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25.02.2024 11:04 Ответить
За - побалакать грошей не беруть . Тому ЗЄля шоб набити собі ціну , язиком може ляпати скільки завгодно , але проблема від цього нікуди не зникне . Бо у ***** і корисних ідіотів з Польщі - свої плани .
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25.02.2024 11:10 Ответить
Та чому ж і не подуркувати . Лавешка ж капає , при чому - зразу з двох сторін , дотації від ЄС і гонорар від ***** .
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25.02.2024 11:05 Ответить
А Дуда говорит что они правы.
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25.02.2024 11:24 Ответить
Він так каже, бо те псевдорільницьке бидло майже поголовно голосує за ПіС.
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25.02.2024 11:39 Ответить
Пшек українцю не брат
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25.02.2024 11:55 Ответить
Konjechno, onji pravi. Prichini:
1. 'Vsjedozvoljennostj' ukraincev. Im davalji tranzitnije vozmozhnostji dlja prodazhi ukrainskovo zerna dlja Afriki, a ukrainci reshilji chto im boljeje vigodno prodovatj v €urope. 'kak hochu, tak i djelaju'. Njeproijdjot.
2. Nagljadnij primer korumpirovannostji ukrainskovo chinovshestva, njesposobnovo/njezhelajushchevo navestji porjadok v svojeij stranje.
Takaja strana, s takim mishljenjijem nam v €urope njenuzhna, ot slovo 'sovsem'.
3. Njekotorije komentarii utverzhdajut, chto Ukraina mogla-bi zavaljitj vsju €uropu djeshovoij seljskohozjaistvennoij produkcijei. Navernjaka, i imenno po etomu ukrainskaja s/h produkcija nam v €urope njenuzhna, ot slovo 'sovsem'. Potomu chto eto privelo bi k razrushenjiju €uropeiskovo seljskovo hozjaistva i v rezuljtatje razrushenjije seljskovo obraza zhiznji. Nam etovo NJENADO!!! Poetomu v €urope i platjat dotacii seljanam, chtobi sohranjitj 'seljskij obraz zhiznji', i mi nje sobirajemsja platjitj dotacii Ukrainje za razrushenjije nashevo sela.
4. Ukraina - udjivitjeljnaja strana. Polovina naseljenjija borjetsja s veagom (vkljuchaja dobljestnih voinov 'Batalliona Monaco', kotorih u nas v Germanjii ja vstrechaju jezhednjevno), 1/4 zanjata gosudarstvennoij korrupcijeij, i 1/4 zanjati svoimi 'grjaznimi djeljishkami'.
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25.02.2024 12:19 Ответить
вам у Європі?? ти за всю Європу тут розпинаєшся? ми своєю кров"ю вас захищаємо! чи ти кацап,який видає себе за латиша з Німеччини? у будь-якому випадку йдеш !
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25.02.2024 12:29 Ответить
А я думаю что они рабоиают на *****.
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25.02.2024 12:57 Ответить
Там троляки так працюють що жах, всі сили кинули на Польщу. Українофобія страшна, тупі селюки вже під дудку проросійської Конференції б і з ЄС виходили, катаючись на новеньких джондірах маючи субсидії і 0 податків,
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25.02.2024 13:46 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1761669892275613757 1 ч

Суть Подій.Польща:Афера zЗермаків на 10млд$.Повністю винен Зельц.Відкат тредерів"криптою"Єрмелі 2млд$.Поляки Готують озвучення криміналу зернової справи.Армія збільшена не буде.200тис.₴Цирк Зельца!Зброї Сирку не дадуть.Визнаний у США ризик його роботи на РФ!Агонія Охвісу.Гаплик!
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25.02.2024 11:45 Ответить
Ось вся суть подій:

https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
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25.02.2024 12:58 Ответить
Їм що, дотації 1,5 млрд євро ще замало? А жопа не злипнеться?
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25.02.2024 11:46 Ответить
Пшекам мало виділених ЄС грошей? Хочуть вдавитися? Ну нехай. Оце вам і ефективна польська економіка, яку нам за приклад ставлять. Обісралися від українських бездотаційних!товарів, маючи величезні дотації.
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25.02.2024 11:47 Ответить
можливо все дещо глибше...поляки мають намір повністю знищити укр с/г,щоб люди їхали робить на польскієфермери за копійки батраками,а укр землю куплять польскіє рольнікі теж за копійки,алже с/г до цього часу в Україні збанкрутує...
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25.02.2024 12:26 Ответить


Ги,
троль, який (навіщо?) розпалює ненависть до всіх поляків, звинувачує в тролізмі людей порядних і розсудливих. Ще один проплачений польскіє троль. Я вже давно замітив-на статтях про дворушництво і підлість Полщі тут обов"язково з2являються люди,яки всіляко відбілюють Польщу і в усьому звинувачують Україну..Хто і з якою метою набрав цих тролів у Польщі?Очевидно це заробітчани із західних областей в Польші? Вони добре володіють польскойезиком...
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25.02.2024 12:24 Ответить
Брешеш про звинувачення України.
Звинувачую тільки ЗЄкодло, котре ти на всіх темах захищаєш. Здогадуюся,що не за так. Навряд чи можна знайти настільки активних захисників ОЗУ, які б робили це з ідейних переконань.

Теж переконую (нетролів), що звинувачувати всіх поляків в тому, що найбільш маргінальна і відстала їх частина піддалася впливу кацапських агентів впливу - тупо. Бо в Україні кацапський агент вже підпорядкував собі ВСІ гілки влади.
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25.02.2024 13:13 Ответить
Тільки блокуванням кордону заподляки завдають реальних збитків українській економіці. І все це робиться за мовчазної згоди мільйонів поляків.
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25.02.2024 16:54 Ответить
Я ваажаю ці блокувальники ширма , а насправді рулять єрмак і польські корупціонери
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25.02.2024 12:26 Ответить
Яке має відношення Україна до бандитизму місцевих маргіналів?
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25.02.2024 12:59 Ответить
Це не ширма, це одна з головних цілей кацапської спец.операції :
1) утруднити поставки в Україну, тому і водії фур блокували кордон (тоді не було жодних підстав!)
2) посварити поляків і українців
3) перевірити, наскільки польський уряд зможе порадити собі з гібридною загрозою (вони можуть розважати в майбутньому конфлікт з пробиттям коридору до Кенігсберга\Крулевця
4) збільшити підтримку про-кацапських сил (Конфедератів головним чином) серед польских селян
плюс може ще дрібніші
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25.02.2024 13:30 Ответить
Забув ще згадати, що кацапи підкупили багатьох профспілкових діячів. Звідти масовість протестів по всій Польщі.
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25.02.2024 13:34 Ответить
Зате мільйони українців в Польщі ,позапихали язики в дупу і послушно у тих фермерів повзають на колінах і полять трускавки
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25.02.2024 13:49 Ответить
Хворі у тебе фантазії.

1) сезонних робітників зараз немає!
не сезон!

2) більшість укр. громадян в Польщі, котрі втекли від війни цілими сім'ями - це або чисті москалі, або "какаяразніца" (бо тут багатші зі Сходу і Півдня! ),
спочатку пробував спілкуватися з кількома десятками з перших втікачів - буквально одиниці просто вміють говорити по-українськи (і то майже завжди школярі\студенти).
Решта - жінки з дітьми. ( Співвідношення серед втікачів від війни десь 1:5 = чоловіки:жінки)
А такі категорії не протестуватимуть!

3) Переважна більшість давніших емігрантів з України живуть в містах\містечках.
Ніхто не емігрує в Польщу, щоб працювати на сезонних роботах!
З фермерами такі люди практично не стикаються. І вони теж майже всі аполітичні (поки не обжився, не до політики, тим більше незнайомої). Емігрантських орг-цій, подібних, як в Канаді\США - ще немає, ще надто короткий час тут живуть.
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25.02.2024 14:30 Ответить
Трясця, дебіли ! Повні. 2.4 тисячі вантажівок стоїть. То для чого гнати чергові на кордон ще ??? Аби показати, як нас поляки .... Зробіть перерву на місяць-два. Для чого піднімати рівень накалу емоцій до максимуму ? Є інші шляхи для експорту збіжжя ? Морський шлях. То можна задіяти його чи баранам аби у стіну битись. До струсу мізків. Що у Шмигаля там вже нічого не залишилось, то це ясно. Ну у людей сподіваюсь щось залишилось.
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25.02.2024 13:29 Ответить
Де сказано що це машини з зерном?
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25.02.2024 13:50 Ответить
Гарне питання. Під шумок про зерно поляки бойкотують взагалі перевезення нашими перевізниками будь-чого. Ось і маємо нагоду. Зернотрейдери нехай сидять зі своїм збіжжям, а фермерів ткнути пикою у вантажівки, які їм шкоду не роблять. Значить шкода йде від самих "касапських" поляків. То уряду Польщі це буде гарне попередження, що треба діяти і надзвичайно радикально.
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25.02.2024 14:07 Ответить
а що роблять наші фури на кордонє де немає проїзду, чекають ракету з рф, ну-ну, там повинні стояти тільки протестуючі і не пускати польські фури і польську продукцію не транзитом ні як чи у зе гнійної команди кишені схудли контробас став?
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25.02.2024 15:14 Ответить
все эти сраные фермеры явно имеют рашистский след!именно рашка заинтересована стравить Украину с Польшей!
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25.02.2024 15:23 Ответить
Проблема в том что европейские фермеры - это совсем на про бизнес! Свободной конкуренции они не вынесут. Скорее европейское фермерство - это нечто вроде народных ремёсел, типа производства лижныков и матрёшек, которое поддерживается не из соображений эффективного бизнеса, а как культурное наследие...
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09.03.2024 11:34 Ответить
 
 