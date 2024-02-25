В Литве собрали более 8 миллионов евро на комплекты безопасности для украинских военных
Кампания стартовала в конце января. Организаторы "Radarom!" призвали жертвовать деньги на приобретение комплектов безопасности для воюющих в Украине военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.
Инициаторами сбора "Radarom!" стали организации Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT и журналистка Рита Милюте. Кампания длилась четыре недели. В общей сложности удалось собрать 8,288 миллиона евро. На средства, пожертвованные литовскими гражданами, предприятиями и организациями, будут закуплены и доставлены в Украину 1115 наборов для наших бойцов.
Каждый комплект стоимостью 7,5 тыс. евро состоит из:
- монокуляра ночного видения,
- лазерного прицела,
- индивидуального антидронового комплекса.
Оборудование производится в Литве компаниями "Brolis Semiconductors" и "NT Service".
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+7 Юра Малко
показать весь комментарий25.02.2024 10:58
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показать весь комментарий25.02.2024 11:08
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Низький уклін.
а в нас голова зеленої ода каже що немає сенсу витрачати гроші на безпеку і навчання воїна, бо його за дві хвилини вб'є дрон за 200 доларів