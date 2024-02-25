В Литве собрали более 8 миллионов евро на комплекты безопасности для украинских военных

Кампания стартовала в конце января. Организаторы "Radarom!" призвали жертвовать деньги на приобретение комплектов безопасности для воюющих в Украине военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

Инициаторами сбора "Radarom!" стали организации Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT и журналистка Рита Милюте. Кампания длилась четыре недели. В общей сложности удалось собрать 8,288 миллиона евро. На средства, пожертвованные литовскими гражданами, предприятиями и организациями, будут закуплены и доставлены в Украину 1115 наборов для наших бойцов.

Каждый комплект стоимостью 7,5 тыс. евро состоит из:

монокуляра ночного видения,

лазерного прицела,

индивидуального антидронового комплекса.

Оборудование производится в Литве компаниями "Brolis Semiconductors" и "NT Service".

Также читайте: Лидеры G7 обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года