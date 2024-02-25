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Литва (2335) помощь (7420)

В Литве собрали более 8 миллионов евро на комплекты безопасности для украинских военных

radarom

Кампания стартовала в конце января. Организаторы "Radarom!" призвали жертвовать деньги на приобретение комплектов безопасности для воюющих в Украине военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

Инициаторами сбора "Radarom!" стали организации Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT и журналистка Рита Милюте. Кампания длилась четыре недели. В общей сложности удалось собрать 8,288 миллиона евро. На средства, пожертвованные литовскими гражданами, предприятиями и организациями, будут закуплены и доставлены в Украину 1115 наборов для наших бойцов.

Каждый комплект стоимостью 7,5 тыс. евро состоит из:

  • монокуляра ночного видения,
  • лазерного прицела,
  • индивидуального антидронового комплекса.

Оборудование производится в Литве компаниями "Brolis Semiconductors" и "NT Service".

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Топ комментарии
+7
а скільки зібрали бійці батальйонів Монако,Канни,Монте-Карло тощо? 0? і це чомусь нікого не цікавить. а от їх бізнес в Україні квітує і дає їм кошти щоб безтурботно жити за кордоном...
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25.02.2024 10:58
+6
Думаю, країни Балтії роблять для України (у процентному співвідношенні) набагато більше за інших.
Низький уклін.
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25.02.2024 11:12
+5
Dumal sto budet mense na 500 komplektov,no sobrali bolse cem 2 raza kak dumal.Cast komplektov uze otpravlena na front.Antidronovaja zacyta dolzna pomoc ot dronov,eto endavno ix naciali delat.Realno puzyr tam na 50 metrov,skazem odnogo soldata ili grupu riadom spasiot.Vot nedavno i litovec pogyb ot drona,imel bi zacytu togda teper bil ziv.Eti antidronyje sistemi dolzni pomoc mnogim soldatam
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25.02.2024 11:08
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Литовці збирають 8 мільйонів допомоги, поляки блокують кордон щоб та допомога не доїхала...
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25.02.2024 10:57 Ответить
а скільки зібрали бійці батальйонів Монако,Канни,Монте-Карло тощо? 0? і це чомусь нікого не цікавить. а от їх бізнес в Україні квітує і дає їм кошти щоб безтурботно жити за кордоном...
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25.02.2024 10:58 Ответить
Dumal sto budet mense na 500 komplektov,no sobrali bolse cem 2 raza kak dumal.Cast komplektov uze otpravlena na front.Antidronovaja zacyta dolzna pomoc ot dronov,eto endavno ix naciali delat.Realno puzyr tam na 50 metrov,skazem odnogo soldata ili grupu riadom spasiot.Vot nedavno i litovec pogyb ot drona,imel bi zacytu togda teper bil ziv.Eti antidronyje sistemi dolzni pomoc mnogim soldatam
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25.02.2024 11:08 Ответить
Думаю, країни Балтії роблять для України (у процентному співвідношенні) набагато більше за інших.
Низький уклін.
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25.02.2024 11:12 Ответить
це ж треба
а в нас голова зеленої ода каже що немає сенсу витрачати гроші на безпеку і навчання воїна, бо його за дві хвилини вб'є дрон за 200 доларів
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25.02.2024 11:23 Ответить
Литве всегда респект!
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25.02.2024 11:40 Ответить
Литовці - справжні брати! Не те що набундючені польські спекулянти...
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25.02.2024 11:42 Ответить
Світ збирає для нашлї армії гроші а наші бориги на чолі з президентами єрмаком і зеленським. Особливо старається президент єриак. Він стільки зробив зла для України і йому має бути вирок - смертна кара і чим швидше поки ще не здали Україну а до того йде.
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25.02.2024 12:00 Ответить
Країни Балтії для України роблять більше ніж все МО ОПа з всіма умєровими, янетряпкамт та ішою сволотою
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25.02.2024 12:03 Ответить
Собрали гораздо больше, чем рассчитывали, но если во время сбора пришла бы новость, что арестованный схематозник "случайно" выпал с 9 этажа, собрали бы ещё больше...
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25.02.2024 12:30 Ответить
 
 