Уничтожение А-50 не помешает оккупантам наносить ракетные удары, однако уменьшит возможности радиолокационной разведки россиян, - Игнат

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Он отметил, что после уничтожения А-50 количество ракет, которыми россияне наносят удары по Украине, не уменьшится.

"Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", - сказал Игнат.

Он добавил, что оккупанты еще имеют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому атак не избежать.

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"Конечно, будут учитывать произошедшее. Не будут подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем дальше действует тот самолет. Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки территории Украины, выявлении воздушных целей, а также обнаружения наших радиолокационных систем", - пояснил Игнат.