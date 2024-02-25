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ракеты (3470) Воздушные силы (2000) Игнат (577)

Уничтожение А-50 не помешает оккупантам наносить ракетные удары, однако уменьшит возможности радиолокационной разведки россиян, - Игнат

ігнат

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Он отметил, что после уничтожения А-50 количество ракет, которыми россияне наносят удары по Украине, не уменьшится.

"Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", - сказал Игнат.

Он добавил, что оккупанты еще имеют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому атак не избежать.

Читайте: Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России

"Конечно, будут учитывать произошедшее. Не будут подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем дальше действует тот самолет. Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки территории Украины, выявлении воздушных целей, а также обнаружения наших радиолокационных систем", - пояснил Игнат.
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Топ комментарии
+2
- Куме! А від "Децису" колорадські жуки повиздихають?
- Мо' й не повиздихають, але їхнє здоровля буде вже не те! (с)
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25.02.2024 11:29
+2
Слава ЗСУ, втрачають вони її в 100х разів швидше, ніж виготовляють.
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25.02.2024 12:27
+2
Орікс публікує тільки ту техніку яку бачить на фото і відеодоказах . Багато кацапських літаків падає на території кацапії , знімати місця падінь вони категорично забороняють - під страхом покарань , доступ сторонніх до вірогідних місць падінь зразу ізолюється . Тому фотодоказів багатьох падінь літаків немає і орікс їх не фіксує в своїй статистиці .
Наші фіксують зникнення літака з радара після запуску по ньому ракет ППО , тому й вважають його знищеним . А ще наша розвідка , вуха і очі якої напевно ж є на кацапських авіабазах , доповідає - чи повернувся літак на базу чи ні .
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25.02.2024 14:04
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- Куме! А від "Децису" колорадські жуки повиздихають?
- Мо' й не повиздихають, але їхнє здоровля буде вже не те! (с)
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25.02.2024 11:29 Ответить
дурно, він не наводить ракети
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25.02.2024 11:37 Ответить
Наводить, але на 99% по повітряних цілях - крилатим ракетам і т. п.
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25.02.2024 11:46 Ответить
він також фіксує пуски і випромінювання радарів ппо
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25.02.2024 12:25 Ответить
вновь однодневка вылезла...)
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25.02.2024 12:27 Ответить
В москалів винищувальної авіації більше,дуже багато і вони її виготовляють.
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25.02.2024 12:25 Ответить
Слава ЗСУ, втрачають вони її в 100х разів швидше, ніж виготовляють.
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25.02.2024 12:27 Ответить
Не втрачають вони стільки авіації,як шкодять Україні.
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25.02.2024 12:37 Ответить
В них є запас авіації,що виготовлений давно.
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25.02.2024 12:39 Ответить
...По данным ежегодного справочника The Military Balance, который https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/ издает Международный институт стратегических исследований, по состоянию на начало 2022 года Воздушно-космические силы РФ имели на вооружении 110 Су-30 в различных модификациях, 124 - Су-34. Уже через год их количество уменьшилось до 99 и 105 соответственно. За последний год прирост зафиксирован в истребителях Су-35 - на две единицы до 99-ти.))

Є інфа що виробляють кацапи по 1 літаку на місяць .
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25.02.2024 12:42 Ответить
Вони і використовують ті що в нас на озброєні.
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25.02.2024 13:09 Ответить
Якщо подивитися втрати на Orix,то москалі на багато втратили менше авіації,ніж те,що в нас кажуть.
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25.02.2024 13:11 Ответить
Орікс публікує тільки ту техніку яку бачить на фото і відеодоказах . Багато кацапських літаків падає на території кацапії , знімати місця падінь вони категорично забороняють - під страхом покарань , доступ сторонніх до вірогідних місць падінь зразу ізолюється . Тому фотодоказів багатьох падінь літаків немає і орікс їх не фіксує в своїй статистиці .
Наші фіксують зникнення літака з радара після запуску по ньому ракет ППО , тому й вважають його знищеним . А ще наша розвідка , вуха і очі якої напевно ж є на кацапських авіабазах , доповідає - чи повернувся літак на базу чи ні .
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25.02.2024 14:04 Ответить
Без ніяких підтверджень не можна просто вірити.Ці що падають на кацапії,також є фото і відео.По Оріксі нехай І занижена кількість.Але наші кажуть,що в тричі більше збито.Не так воно все як кажуть.
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25.02.2024 14:15 Ответить
Трясця, Ігнат заінтригував всю Україну. ПОНЕСЛОСЬ. Хто збив, що збило ? Всі експерДи почали тисячу версій розбирати ... по кісточкам. Це потрібно пересічному українцю ? Чи журналістам кортить бути самими ерудованими ? Я б сказав за Ігната : З РОГАТКИ ! А експерДів послав під три чорти. Збили ? То й добре. Погано було б, якщо не збили. ЯКЩО НЕ ЗБИЛИ Б - то було б погано. Амінь !
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25.02.2024 14:18 Ответить
 
 