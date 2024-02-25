За день до вторжения тогдашний глава "Укроборонпрома" Гусев направил работникам ОПК успокаивающее письмо и уверял, что оснований для паники нет. ДОКУМЕНТ
23 февраля 2022 года предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые должны усиленно готовиться к вторжению, о котором предупреждали, получили от "Укроборонпрома" письмо, подписанное тогдашним председателем концерна Юрием Гусевым. В нем он призвал не паниковать и работать в обычном режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью BBC.
Как отмечается, имеющийся в распоряжении издания документ написан в успокаивающем тоне. Он призвал работников украинского ОПК не паниковать и работать в обычном режиме.
"Мы продолжаем жить и работать спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее пока нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом откровенно", - говорится в документе, что ГП "Антонов" получило менее чем за сутки до полномасштабного вторжения.
В этом же письме работников предприятий ОПК призывают "не верить фейкам", "прекратить собирать слухи" и не мониторить мессенджеры.
"Мало кто в этой стране сегодня знает больше нас с вами", - говорилось в письме.
Здесь же - заверение, что у "Укроборонпрома" есть четкий план действий на случай различных ситуаций. Как выяснится позже, детали этого плана оборонным предприятиям не сообщат ни до полномасштабного вторжения, ни после.
Пожалуйста, подождите...
бути послом, не за красиві глазкі, призначають.
Гарно.
Нагадує вавілонське Навуходоносор.
єрмак? нє.....
запевняв, що підстав для паніки немає
иди, шоле, под березкой постой в позе "ожидаю медведя", лапотЪ
как минимум.
ты мыслишь - А вот если да кабы, т.е. мышление что вот Сцарек - должен топнуть ножкой и все мертвечуки выстроятся в ряд к ГУЛАГу, а ТЫ, да, ТЫ, их будешь расстреливать(а что если ТЕБЯ? хотя нет, тебя то за что? )
йо-кающий плакальщик за родствённичками. дай угадаю, "родственники лежат" = "дет асвабашдал Украину ат украинцев в войсках Муравьева, но подох от перепоя", правда?
Я вот тоже люблю какую то страну, ну вот, Уругвай например, так я не хочу его захватить, как ты, "родственничек", иди к деду выпей желчи за мопеда.и да, вам же платят за то что кто то отвечает вам, тролли, так что до свидания(твоего с Кобздоном, заждался с дедом и мопедом)
"эта страна"
спалился "посол". послать бы до Кабздона
наголосували
ДП Антонов так не панікував, що за два три тижні вивіз основний свій персонал в Європу, а от про літаки чомусь забув. Цікаве тут інше, співробітники виїздили сім"ями і точно знали причину виїзду, а от сказати про це своїм найближчим родичам не могли, бо було заборонено.
Також виїхали завчасно безліч різного роду чиновників, в тому числі і деякі депутати навіть з прислугою.
А решті сказали - маринуйте м"ясо на шашлик.
Незважаючи на кричущі факти непідготовки підприємств Укроборонпрому до війни, до Гусєва у офісно-реЗЕдентської влади жодних питань. Гусєв нещодавно отримав призначення послом України в Азербайджані, замість того щоб сидіти за гратами. Де карні справи на Гусєва? Нема. Проте п"ята колона з ОПи дає вказівки кидати за грати українських патріотів-офіцерів, заводить карні справи на Пашинського, кошмарить оборонні підприємства ракетобудівної галузі ...
Яка влада, такі й наслідки. Хоть камні з неба…
От психіатри кажуть, що краще боятись аніж перелякатись (бо той переляк може бути фатальним), а не жити в мильній (соцмережованій) бульбашці... а потім як прилетить...
пс. Підказка, це все одна людина.