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Новости
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вторжение (507) Укроборонпром (1235) Гусев Юрий (67)

За день до вторжения тогдашний глава "Укроборонпрома" Гусев направил работникам ОПК успокаивающее письмо и уверял, что оснований для паники нет. ДОКУМЕНТ

юрій,гусєв

23 февраля 2022 года предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые должны усиленно готовиться к вторжению, о котором предупреждали, получили от "Укроборонпрома" письмо, подписанное тогдашним председателем концерна Юрием Гусевым. В нем он призвал не паниковать и работать в обычном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью BBC.

Как отмечается, имеющийся в распоряжении издания документ написан в успокаивающем тоне. Он призвал работников украинского ОПК не паниковать и работать в обычном режиме.

"Мы продолжаем жить и работать спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее пока нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом откровенно", - говорится в документе, что ГП "Антонов" получило менее чем за сутки до полномасштабного вторжения.

В этом же письме работников предприятий ОПК призывают "не верить фейкам", "прекратить собирать слухи" и не мониторить мессенджеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил экс-гендиректора "Укроборонпрома" Гусева послом Украины в Азербайджане

"Мало кто в этой стране сегодня знает больше нас с вами", - говорилось в письме.

Лист Гусєва працівникам ОПК
Лист Гусєва працівникам ОПК

Здесь же - заверение, что у "Укроборонпрома" есть четкий план действий на случай различных ситуаций. Как выяснится позже, детали этого плана оборонным предприятиям не сообщат ни до полномасштабного вторжения, ни после.
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Топ комментарии
+66
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25.02.2024 12:18
+41
а ви як хотіли?
бути послом, не за красиві глазкі, призначають.
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25.02.2024 12:06
+37
"Друзі, давайте відверто поговоримо!" - так починається офіційна ділова документація. При владі в нас ******* ідіоти.
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25.02.2024 12:10
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Відповів - все норм - кричимо ура -- ідем на дно
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25.02.2024 12:04 Ответить
А навіщо його те ГУР вербувало - "працював як агент параші"?
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25.02.2024 12:42 Ответить
ГУР - це наші, ГРУ - кацапи.
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25.02.2024 13:27 Ответить
Так Зеленский спрятал его за дипломатической неприкосновенностью, назначив послом. Все как и в случаях с Тараном и Венедиктовой.
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25.02.2024 12:57 Ответить
а ви як хотіли?
бути послом, не за красиві глазкі, призначають.
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25.02.2024 12:06 Ответить
А хто ж призначив гусєва?
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25.02.2024 12:08 Ответить
Сонцесяйний в 2020 році.
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25.02.2024 12:12 Ответить
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25.02.2024 12:18 Ответить
Тривожні були часи,але якось вийшло зупинити
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26.02.2024 07:03 Ответить
Ви поєзжайте в Ніколаєв, тот что возле Одесси і спросітє - кєм бил Гусев до 14 года. А я Вам скажу - он носил товар на ринок торговцу кинзой Агрохімії.
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25.02.2024 14:35 Ответить
А навіщо торговцю кінзою арахаиіі в 15 році дали громадянство України ? За які заслуги ?
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25.02.2024 19:32 Ответить
Його місце з гратами якщо не на шибиниці .
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25.02.2024 12:08 Ответить
Послом в Азербайджан. Уже спрятан
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25.02.2024 12:58 Ответить
Укроборонпром

Гарно.
Нагадує вавілонське Навуходоносор.
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25.02.2024 12:09 Ответить
"Друзі, давайте відверто поговоримо!" - так починається офіційна ділова документація. При владі в нас ******* ідіоти.
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25.02.2024 12:10 Ответить
все підходить, і ******* і ідіоти.
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25.02.2024 12:12 Ответить
вороги вони ...
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25.02.2024 12:15 Ответить
Зверніть увагу, українців з влади внаглу вичавлюють. Ще пару чоловік залишилося.
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25.02.2024 12:14 Ответить
кулєба?
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25.02.2024 12:18 Ответить
Ще пару чоловік залишилося дЄрмак і Кулєба
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25.02.2024 12:36 Ответить


єрмак? нє.....
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25.02.2024 12:40 Ответить
При владі у нас хуцпатокацапорилі аферюги найвищого гатунку,а ******* ідіоти це ті, хто привів їх до влади.
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25.02.2024 13:04 Ответить
Не все так однозначно. Вони ще й сволота.
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25.02.2024 13:54 Ответить
Добре що не написав "чуваки, на нас не нападуть, гадом буду, інфа сотка"...
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26.02.2024 11:50 Ответить
Такі прізвища українські...
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25.02.2024 12:14 Ответить
там 7 букв, московські клички - просто багато, я запримітив. смірнов татаров портнов і т.д.
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25.02.2024 12:35 Ответить
Зрадник на зраднику і зрадником поганяє. Гнати їх треба в тришиї копняками!
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25.02.2024 12:16 Ответить
А що тут дивного?Всі мої колишні знайомі ватники про ніякий опір навіть не заїкалися.Головним їхнім аргументом було,ну всі знають"расія бальшая","адін народ","думаю пра сємью","а что ти можеш протівапаставіть"...(((
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25.02.2024 12:16 Ответить
Отже вони не ідіоти, вони зрадники. Якби роки захопили Україну, то травневі шашлики були б точно, ватники, ждуни і пофігісти поїхали б. Майскі це ісконно росіянські свята. дєнь побєди у них вже як культ карго.
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25.02.2024 12:37 Ответить

запевняв, що підстав для паніки немає
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25.02.2024 12:16 Ответить
Найвеличніший теж казав, що зберігайте спокій і холодну голову, в травні як завжди шашлики...
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25.02.2024 12:19 Ответить
какоё жё ты тошноё то(((((
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25.02.2024 12:36 Ответить
слушай, ты так активно накладываешь на "Петю" и на зелень, что видно что ты руснявый бот.
иди, шоле, под березкой постой в позе "ожидаю медведя", лапотЪ
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25.02.2024 12:42 Ответить
ты совок!
как минимум.
ты мыслишь - А вот если да кабы, т.е. мышление что вот Сцарек - должен топнуть ножкой и все мертвечуки выстроятся в ряд к ГУЛАГу, а ТЫ, да, ТЫ, их будешь расстреливать(а что если ТЕБЯ? хотя нет, тебя то за что? )
йо-кающий плакальщик за родствённичками. дай угадаю, "родственники лежат" = "дет асвабашдал Украину ат украинцев в войсках Муравьева, но подох от перепоя", правда?
Я вот тоже люблю какую то страну, ну вот, Уругвай например, так я не хочу его захватить, как ты, "родственничек", иди к деду выпей желчи за мопеда.и да, вам же платят за то что кто то отвечает вам, тролли, так что до свидания(твоего с Кобздоном, заждался с дедом и мопедом)
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25.02.2024 13:11 Ответить
Читаєм між рядків ....У вас просто поміняється господар і все
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25.02.2024 12:20 Ответить
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25.02.2024 12:22 Ответить
Консерва
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25.02.2024 17:41 Ответить
А що керівнику треба було писати підлеглим у той ситуації? Рятуйся хто може?
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25.02.2024 12:23 Ответить
Бевзь,а може йому треба було написати: Батьківщина в небезпеці,до зброї,друзі?
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25.02.2024 12:39 Ответить
Щоб такий, як ти, обісравши свої шаровари, негайно втік за кордон?
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25.02.2024 18:11 Ответить
мокшо троль і 6-ка,йдеш
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25.02.2024 20:16 Ответить
Як твої портки,ватан????
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26.02.2024 06:57 Ответить
А твої, ватан? На тобі, чи втратив?
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26.02.2024 07:37 Ответить
Справді. Можна ж і далі робити вигляд, що нічого не трапилося. Ну не поїли шашликів і чого?..
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25.02.2024 12:40 Ответить
нормальний керівник навпаки мав поставити всіх на вуха і примусити всіхприготуватися до найгіршого, навіть якщо цього не станеться. ти хоч десь працював в організації в своєму житті?
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25.02.2024 12:46 Ответить
Потрібно було як при пороху, коли томос отримували- оголосити військовий стан, як тільки посольство США виїхало
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25.02.2024 12:52 Ответить
Ну як мінімум все наявне готове озброєння, терміново передати в частини а ні щоб стугни волонтери вивозили аж на початку березня
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25.02.2024 15:48 Ответить
Та він не крівник він зрадник, зеленський головний зрадник якій на всі пости перед війною поназначав зрадників
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25.02.2024 16:59 Ответить
даже хз, запилить пакеты "открыть в случае войны" (еще с 14го года)? провести учения по гражданской обороне? по эвакуации персонала и материальных ценностей? сделать шифрованные дубликаты баз данных? а писать письма, выписать себе премии за "тяжелую работу" и свалить в туман это как-то все же грустно и тянет на расстрел.
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25.02.2024 17:41 Ответить
Така бездіяльність повинна бути оцінена статтєю кримінального кодексу Але зважаючи ,що верхівка влади працювала і працює на рашку--цього керівника нагородили і відправили на"відпочинок" послом Що ще можна сказати,коли ішов і іде повний саботаж оборони України зі сторони влади.
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25.02.2024 12:23 Ответить
таке враження що готувалися зустрічати оккупантів
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25.02.2024 12:24 Ответить
не враження,а саме так і було!
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25.02.2024 12:40 Ответить
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25.02.2024 12:28 Ответить
Щось знав
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25.02.2024 12:40 Ответить
А от я чув інше (розповідала дочка есбеушника з території Луганської обл.,на 23.02.22 підконтрольної Україні). 23.02.22 есбеушникам місцевого райвідділу СБУ надійшла команда: негайно покинути Луганську обл,і виїхати в Дніпро,зброю залишити у райвідділі,сім"ям нічого не повідомляти....
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25.02.2024 12:37 Ответить
"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі. Джерело:

"эта страна"

спалился "посол". послать бы до Кабздона
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25.02.2024 12:38 Ответить
А шо він міг казати підлеглим, коли сам ПреЗедент таке говорив!
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25.02.2024 12:39 Ответить
Те що казав Залужний своїм підлеглим
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25.02.2024 14:30 Ответить
...зато антиукраїнська банда Зе кошмарить виключно червінських-пашинських-порохів-марченків..
наголосували
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25.02.2024 12:51 Ответить
Ага, не панікувати.
ДП Антонов так не панікував, що за два три тижні вивіз основний свій персонал в Європу, а от про літаки чомусь забув. Цікаве тут інше, співробітники виїздили сім"ями і точно знали причину виїзду, а от сказати про це своїм найближчим родичам не могли, бо було заборонено.
Також виїхали завчасно безліч різного роду чиновників, в тому числі і деякі депутати навіть з прислугою.
А решті сказали - маринуйте м"ясо на шашлик.
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25.02.2024 12:54 Ответить
Непідготовка оборонних підприємств до евакуації це фактично диверсія з метою знищення обороноздатності держави. Бо жодне з оборонних підприємств не було ані підготовлене до релокації в інші райони країни, ані евакуйовано, що призвело до знищення, або захоплення багатьох оборонних підприємств, деякі з них були захоплені рашистами зі складами готової військової продукції, як наприклад Ізюмський приладобудівний завод у Харківській області. на "Ізюмському приладобудівному заводі" виробляли оптику для ПТРК "Стугна" та "Корсар", а також лінійку оглядових приладів для низки українських бронемашин тощо. Кацапи захопили багато вже готових, підготованих до відправки в українські бойові частини, виробів Ізюмського заводу.

Незважаючи на кричущі факти непідготовки підприємств Укроборонпрому до війни, до Гусєва у офісно-реЗЕдентської влади жодних питань. Гусєв нещодавно отримав призначення послом України в Азербайджані, замість того щоб сидіти за гратами. Де карні справи на Гусєва? Нема. Проте п"ята колона з ОПи дає вказівки кидати за грати українських патріотів-офіцерів, заводить карні справи на Пашинського, кошмарить оборонні підприємства ракетобудівної галузі ...
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25.02.2024 12:56 Ответить
Що гворити про якогось там Гусєва, коли сам НайвеличнішийЛідорЗе заспокоював цілу країну, що все добре і ніякої війни не буде іготуйтеся до шашликів, а розвідка США то якісь "лохи" і нічого не роуміються бо вони там, а "ми тут краще за них все знаємо"...
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25.02.2024 13:12 Ответить
а йому нікого просто призначати - от і тасує гімно у калабані. Не так багато на світі людей, які готові працювати з ним і щоб були в фаворі у єрмака
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25.02.2024 13:20 Ответить
Трясця, цим зеленським Назначенцям працювати треба у лікарнях. Психіатрами та заспокоювати зеприхильників.
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25.02.2024 13:40 Ответить
Хіба він один,їх ціле шобло в ВР,всі Слуги,за майбутнє,риги та опзж ще й координати де складують зброю чи виробничі цехи під ракетні удари здають кацапам.
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25.02.2024 13:43 Ответить
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25.02.2024 13:44 Ответить
5-я колонна врага под руководством Зеленского и Ермака.
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25.02.2024 13:45 Ответить
Черговий какцап керує в Україні дякуючи тупому наріду та хуцпатому бидлу. Війна до останього українця,,,
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25.02.2024 13:49 Ответить
Типа, спокойно. Наши идут.
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25.02.2024 13:51 Ответить
Гусєв прийшов туди разом з Дерьмаком. Туди послом його направив Дерьмак, там малая родіна горських євреїв (татів) і видачі не буде.
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25.02.2024 14:44 Ответить
Привладні Зеленського, які нагадили добряче в Україні з 2019 року, Зеленський вивів за кордон, або як резнікова з банановим, переховує від КАРИ Українців!! Жодного з них, на передовій немає!
Яка влада, такі й наслідки. Хоть камні з неба…
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25.02.2024 15:15 Ответить
Бездарна, безпорадна, безсовісна корупційна влада; і саме такі люди зараз їй потрібні. Можете зробити висновок самі, хто зараз у креслі президента України. Як на думку багатьох, це ворог, хитра, брехлива повторах з кварталу.
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25.02.2024 15:28 Ответить
Вони всі агенти Московії, за своєю тупістю або за вибором. Вони ВСІ винні в захопленні Півдня і працювали над анестезією України за тупістю або за вибором. Вони ВСІ мають бути покарані!
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25.02.2024 15:52 Ответить
Судя по тому как сдали юг Украины, возникает закономерный вопрос, а не собирались ли так же сдать и всю остальную территорию? тогда это письмо вполне укладывается в канву событий. Людям типа гусева, все равно кому служить и чем управлять, результаты его особо не интересуют, главное шоб было теплое место, а то что мин и минометов не делают, так он и его детишки в окоп не собираются, им то чего бояться?
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25.02.2024 16:11 Ответить
Не только собирались сдать Украину и Киев, но и вынашивают те же мечты. Им же все равно кому служить, главное - оставаться у кормушки и иметь возможность все так же воровать. А всякие «вышиванки», «километровые флаги», гасло «Слава Украине!» для них лишь ширма.
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25.02.2024 17:02 Ответить
За логікою "верховного" все вірно! Щоб не було паніки, бо всі повтікають... що й так в принципі сталось...
От психіатри кажуть, що краще боятись аніж перелякатись (бо той переляк може бути фатальним), а не жити в мильній (соцмережованій) бульбашці... а потім як прилетить...
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25.02.2024 17:35 Ответить
..як прилетить, а ти не готовий...
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25.02.2024 17:36 Ответить
То хто ж винен в здачі півдня країни? Хто насрав в президентському туалеті? Хто назначив головою ОП Єрмака? Хто поборов усю корупцію в Україні очоливши її?

пс. Підказка, це все одна людина.
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25.02.2024 19:45 Ответить
А що він міг написати, коли сам зелик подібне казав всій країні. Зрадники.
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25.02.2024 20:08 Ответить
ЗЕМРАЗІ - БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ...
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25.02.2024 22:28 Ответить
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-za-den-do-vtorgnennya-rf-kerivnik-ukroboronpromu-gusev-nadislav-gostomelskomu-aeroportu-lista-v-yakomu-zaklikav-pratsivnikiv-ne-viriti-feykam-bbc
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26.02.2024 08:54 Ответить
 
 