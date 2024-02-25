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Новости Война
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Умеров Рустем (392)

План на 2024 уже есть, он мощный и сильный, публично о нем не говорим, - Умеров

умєров

У Министерства обороны Украины есть план на 2024 год, который поможет достичь прорыва на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", – сказал Умеров.

Министр выразил уверенность, что запланированные действия принесут свои плоды. Он также добавил, что Минобороны координирует работу по строительству фортификаций. На сегодняшний день, по словам Умерова, удалось оборудовать более нескольких тысяч опорных пунктов и огневых позиций.

"Будем продолжать работу, работать над этими треками. Все говорят, что лучше о наших действиях говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы совершить прорыв", - подчеркнул министр обороны.

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Топ комментарии
+52
Это туда, где незламнно.

Все, к чему прикасается квартал, превращается в гре@анное шапито. Да туда других и не берут.
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25.02.2024 11:59
+41
Потужно -- це куди?
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25.02.2024 11:50
+38
Безмозгла видно в курсі - бо вже не чути її волання "дайте ПЛАН"!!
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25.02.2024 11:52
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о, новий клоун з "потужними рішеннями"
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25.02.2024 14:59 Ответить
Не скажуть про план, а якщо Марьяна Безугла буде вимагати ознайомити її?
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25.02.2024 15:00 Ответить
Ну просто якійсь "незламні" в своїй одержимості планами. Як мінський маньяк позиціями. Накинули намордник Безкутній ?
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25.02.2024 15:55 Ответить
"Маланський шнобель" розповідає українцям про якись там потужний план для українців, при тому зі своїм кагалом ще потужніше грабує Україну...
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25.02.2024 16:32 Ответить
План не звичайний предмет -він якщо є, то його зразу «нет»!!! Бездула знайшла і заспокоїлась, дайте їй ще 100ку коньячку!
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25.02.2024 16:45 Ответить
Мар'яші вже доповів?
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25.02.2024 16:46 Ответить
Публічно не треба... Тільки безуглій,-безмозглій розкажіть... Вона так той план требувала від Залужного.... **** кончана...
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25.02.2024 18:14 Ответить
Отступить по Днепр і просити перемовин
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25.02.2024 18:14 Ответить
Афєрістовіч v.2.8.
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26.02.2024 00:48 Ответить
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