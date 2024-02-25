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Новости Война
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дроны (3563) Камышин (79)

2024 год станет годом активного применения наземных дронов на поле боя, - Камышин

камишін

В 2024 году наша страна начнет активно использовать на фронте наземные дроны.

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - сказал министр.

Кроме того, по словам Камышина, удары по стратегическим объектам внутри страны-агрессора были нанесены дронами украинского производства.

В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".

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Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.

Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно – с безопасного места.
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Топ комментарии
+15
Оповідати про майбутні дрони - називається "дрончити"!
)))
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25.02.2024 11:59
+14
Знову, і знову, і знову - про майбутнє!
(мрійливо):
Яке ж воно прекрасне!
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25.02.2024 11:57
+9
ВСІ БРЕХУНИ ГОВОРЯТЬ ПРО МАЙБУТНЄ А НЕ ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ ТЕПЕР
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25.02.2024 12:23
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Знову, і знову, і знову - про майбутнє!
(мрійливо):
Яке ж воно прекрасне!
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25.02.2024 11:57 Ответить
Ішака давай на сцену. Народ "жаждєт" повноцінного шоу!
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25.02.2024 11:58 Ответить
Оповідати про майбутні дрони - називається "дрончити"!
)))
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25.02.2024 11:59 Ответить
у повітрі, на воді, а тепер і на землі, дрочтити.
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25.02.2024 12:16 Ответить
Як вони зайобують своїм патяканням. Справи йдуть краще якщо про них мовчати.
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25.02.2024 12:00 Ответить
Два роки вам дебілам знадобилось аби це зрозуміти?!!! Люди про дрони у 2020 казали, кордон контролювати!!!

Було б так: через тебе не став 2024р. переломним у галузі дронів - люди тебе повісили!!!!!
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25.02.2024 12:00 Ответить
Ну а шо ж вони скажуть -- держіться - все буде
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25.02.2024 12:00 Ответить
це неможливо
все давно просрано
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25.02.2024 12:17 Ответить
Армия дроидов во главе с генералом Гривусом. Мощно.
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25.02.2024 12:02 Ответить
Я одного не понимаю. Если ето война дронов и технологий то нахера вы выпустили всех айтишников за границу? Кто будет составлять програмы и печатать ети дроны? Бедолаги которых по селах отлаливаете?
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25.02.2024 12:02 Ответить
вони по нам кабами, а ми у відповідь, дронами?
то може 2024 стане роком визволення нашої землі, а не роком наземних дронів?
а що, з цього приводу, думає сирській, біля умерова?
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25.02.2024 12:03 Ответить
Спочатку треба зберегти те що вдалося відстояти. А не про кордони 91 року мріяти
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25.02.2024 12:18 Ответить
чому це 91? 1921!
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25.02.2024 12:19 Ответить
Дурень думкою багатіе. В нас навряд чи навіть вийде повернути позиції що були до 22 року.
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25.02.2024 14:02 Ответить
той не треба! а, плани такі, мати потрібно!
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25.02.2024 14:04 Ответить
Більш логічно розраховувати на 2025 рік в контексті визволення, а на 2024 розраховувати в контексті належної підготовки до цього визволення.
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25.02.2024 12:32 Ответить
то, таки вигребуть усіх комбайнерів василів, що не потонули в тисі?
і будуть василі, в окопах, голі, голодні, без зброї, бо нема на всіх, але на дронах.
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25.02.2024 12:36 Ответить
комбайнерів і трактористів виб"ють на фронті,їх жінки розбіжаться,батьки-пенсіонери самі вимруть-от і звільниться українська земля! не даремно ж перед війною ЗЕ прийняв закон про продаж землі іноземцям і побудував дороги для наступу росармії...
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25.02.2024 12:44 Ответить
Звідки воно знає , як на полі бою ? Воно прислуговувало гниді ахмету в скм, потім очолювало і обанкротило "Укрзалізницю", потім відповідало за будівництво укриттів....тепер буде **** "дрони на поле бою " запускати....
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25.02.2024 12:04 Ответить
Тому їх нищити потрібно!!!! Поки вони нас не винищили!!!!
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25.02.2024 12:07 Ответить
наземні дрони.
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25.02.2024 12:21 Ответить
та кажуть, що притула купив супутник.
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25.02.2024 12:32 Ответить
..дайте ему селедки..
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25.02.2024 12:05 Ответить
Не вточнив дронів волонтерів та народу України а держава самоусунулась їм перемога не потрібна їм потрібні кошти держави для власного збагачення
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25.02.2024 12:06 Ответить
ВСІ БРЕХУНИ ГОВОРЯТЬ ПРО МАЙБУТНЄ А НЕ ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ ТЕПЕР
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25.02.2024 12:23 Ответить
Відкрийте цьому "українцю" секрет: і цей рік, і минулий є роком активного застосування дронів.
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25.02.2024 13:11 Ответить
так. але історія застосування має ще https://defence-ua.com/video/nazemnij_dron_rsvk_m_mislivets_vid_kb_robotics_dosvid_vikoristannja_na_donbasi_ta_perspektivi-63.html більший термін
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25.02.2024 15:34 Ответить
Анонсуємо, щоб ворог готувався краще! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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25.02.2024 14:35 Ответить
 
 