2024 год станет годом активного применения наземных дронов на поле боя, - Камышин

В 2024 году наша страна начнет активно использовать на фронте наземные дроны.

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - сказал министр.

Кроме того, по словам Камышина, удары по стратегическим объектам внутри страны-агрессора были нанесены дронами украинского производства.

В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".

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Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.

Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно – с безопасного места.