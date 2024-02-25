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оборона (5146) промышленность (292) Камышин (79)

Оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше, чем в 2022-м, - Камышин

камишін

В 2024 году возможности отечественного оборонного сектора вырастут в шесть раз.

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше, чем за 2022 год. Наши способности за 2023 год еще в шесть раз больше прошлогоднего. Мы имеем около половины этих способностей законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны, Силами обороны на дальнейшую контрактацию ", – заявил министр.

Он отметил, что всего украинская оборонная промышленность состоит из 500 предприятий, работающих над конструированием, ремонтом, производством и обслуживанием всего, что работает на украинскую армию. По словам Камышина, это около 400 частных компаний и 100 – государственных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2024 год станет годом активного применения наземных дронов на поле боя, - Камышин

Министр стратегических промышленностей добавил, что в прошлом году Украина нарастила производство боеприпасов, начали появляться новые позиции. В этом году Украина тоже наращивает производство снарядов.
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Топ комментарии
+17
Норм - в 2022р виробили ніхера а 2023 в 3р більше
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25.02.2024 13:40
+9
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25.02.2024 13:52
+7
В три рази більше ніхера
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25.02.2024 13:52
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нєнє!
дружина, це біохімія, це те що ти полюбив та цінуєш!
а от теща, це щось!
ні що, так, не красить любов до тещі, як відстань!
от моя теща живе від мене в тридцяти кілометрах, але я її не бачив, вже років з п'ять.
це, після того як я клеїв у неї обої.
ми, навіть, не розмовляємо.
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25.02.2024 13:46 Ответить
Норм - в 2022р виробили ніхера а 2023 в 3р більше
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25.02.2024 13:40 Ответить
В три рази більше ніхера
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25.02.2024 13:52 Ответить
У 2024 році ушестеро ніхера
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25.02.2024 15:08 Ответить
Все одно це мізер, інакше росіян змогли б принаймні зупинити.
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25.02.2024 13:41 Ответить
а у 22 було 0
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25.02.2024 13:41 Ответить
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25.02.2024 13:52 Ответить
23.02.2024 Остання партія мін для 82 мм мінометів українського виробництва виявилась невідповідною заявленим технічним параметрам, що різко знижує точність стрільби мінометів. Постачальник АТ «Українська оборонна промисловість»
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25.02.2024 13:42 Ответить
Руководитель Українська оборонна промисловість Герман Сметанін.
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25.02.2024 13:48 Ответить
Помилка. Не "Сметанін", а "Смєтанін". Потрібно припинити раз і назавжди українізувати кацапські прізвища.
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25.02.2024 16:30 Ответить
Согласен.
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25.02.2024 16:35 Ответить
Сметанин занимается сознательным вредительством.
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25.02.2024 13:51 Ответить
афігеть!
то, саме тому ми відійшли з авдіївки?
тому що, у нас було, втричі більше всього?
а ще, десь бовтається, половина зброї від буржуїв.
що, ****, відбувається в країні, на третій рік війни?
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25.02.2024 13:42 Ответить
На так "всьо тє жє на манєжє"...
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25.02.2024 16:31 Ответить
Це мабуть "потужні менеджери" Зеленського - Єрмак, Татаров та Гетманцев недогледіли...
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25.02.2024 13:42 Ответить
Пане Сергій Ви забули шаурму, лисого мудака шмигаля, падаляка з успішними інформаційними кейсами😁
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25.02.2024 13:46 Ответить
Так, я "самих потужних" назвав)
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25.02.2024 13:50 Ответить
😁💯
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25.02.2024 13:53 Ответить
Це ми побачимо ближче до літа, язиками ляпати ці зелені холуї навчились добре.
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25.02.2024 13:42 Ответить
Те, що системи радіоелектронної боротьби військовим поставляють волонтери, свідчить про те, що виробничі спроможності у нас є, - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
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25.02.2024 13:44 Ответить
Це як з'їзд компартії де кури несться удої збільшуються а свині через власну вагу вже ходити не можуть
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25.02.2024 13:46 Ответить
Так-так варто згадати як давідушка агрохімія збиралася "внедрять опит комуністіческой партії кітая" в Україні.
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25.02.2024 13:58 Ответить
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25.02.2024 16:32 Ответить
Так почему этого ни хрена нет и вы так клянчите все на Западе? И обвиняете Запад что у нас ничего нет, Потому, что этого "ни хрена" стало в три раза больше?
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25.02.2024 13:50 Ответить
Потому, что его нихрена и не будет, они все втирают очки и занимаются саботажем.
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25.02.2024 13:54 Ответить
Ще один какцап при владі в Україні дякуючи хуцпатому бидлу.
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25.02.2024 13:51 Ответить
Млять, в зебилов мать , еще бы сравнивали с 1913-ым годом. .урва, почему на фронте - нехватка снарядов?
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25.02.2024 13:57 Ответить
"Звіздеть - нє мєшкі ворочать" - казав Арістотель...
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25.02.2024 13:59 Ответить
до 2019-го виробили одну Богдану, а зараз їх вже на 300% більше. Ля, гордість розпирає.
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25.02.2024 14:00 Ответить
3 шт. Хотя , мож и одна, мол, а воз и нынче там.
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25.02.2024 14:02 Ответить
Зездуны прыщавые.
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25.02.2024 14:02 Ответить
- Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть ровно в 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года.
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25.02.2024 14:02 Ответить
А зараз ми хочемо почути начальника транспортного цеху.
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25.02.2024 14:23 Ответить
Все на що спромоглись зелені мавпи за 2 р війни це ще більше вішати лапшу на вуха....
цікаво, а ті 60% що досі кловуну довіряють, вони зовсім ку-ку. Якось не віриться що така кількість неадекватів проживає в Україні
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25.02.2024 14:52 Ответить
Скільки дронів розробив укроборонпром???

відповідь - жодного…
все розробляється на приватних підприємствах, а оборонпром не може взяти навіть розроблені вже дрони та розпочати виробництво їх у достатній кількості на державних підприємствах…

то НА#УЯ я годую своїми податками купу чинушз немаленькими зарплатами???
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25.02.2024 14:54 Ответить
Треба не в 3 а в 300000 раз більше виробляти щоб від цього був еффект. Добре що в цифрах не називає що там було вироблено а то українці би вжахнулись.
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25.02.2024 15:00 Ответить
а че клянчим? производила 10 винтовок, стало 39
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25.02.2024 15:14 Ответить
Оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше, ніж 2022-го, - Камишін Джерело:
А у 2022 випустили продукції для ЗСУ аж цілий НУЛЬ, то ж маємо нічого 🤣
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25.02.2024 16:02 Ответить
краще б ви працювали не на "контракцію",
а ваші батьки на контрацепцію, щоб такі:

брехуни, зрадники та мародери ніколи не народжувалися
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25.02.2024 17:13 Ответить
 
 