Оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше, чем в 2022-м, - Камышин
В 2024 году возможности отечественного оборонного сектора вырастут в шесть раз.
Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше, чем за 2022 год. Наши способности за 2023 год еще в шесть раз больше прошлогоднего. Мы имеем около половины этих способностей законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны, Силами обороны на дальнейшую контрактацию ", – заявил министр.
Он отметил, что всего украинская оборонная промышленность состоит из 500 предприятий, работающих над конструированием, ремонтом, производством и обслуживанием всего, что работает на украинскую армию. По словам Камышина, это около 400 частных компаний и 100 – государственных.
Министр стратегических промышленностей добавил, что в прошлом году Украина нарастила производство боеприпасов, начали появляться новые позиции. В этом году Украина тоже наращивает производство снарядов.
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дружина, це біохімія, це те що ти полюбив та цінуєш!
а от теща, це щось!
ні що, так, не красить любов до тещі, як відстань!
от моя теща живе від мене в тридцяти кілометрах, але я її не бачив, вже років з п'ять.
це, після того як я клеїв у неї обої.
ми, навіть, не розмовляємо.
то, саме тому ми відійшли з авдіївки?
тому що, у нас було, втричі більше всього?
а ще, десь бовтається, половина зброї від буржуїв.
що, ****, відбувається в країні, на третій рік війни?
цікаво, а ті 60% що досі кловуну довіряють, вони зовсім ку-ку. Якось не віриться що така кількість неадекватів проживає в Україні
відповідь - жодного…
все розробляється на приватних підприємствах, а оборонпром не може взяти навіть розроблені вже дрони та розпочати виробництво їх у достатній кількості на державних підприємствах…
то НА#УЯ я годую своїми податками купу чинушз немаленькими зарплатами???
А у 2022 випустили продукції для ЗСУ аж цілий НУЛЬ, то ж маємо нічого 🤣
а ваші батьки на контрацепцію, щоб такі:
брехуни, зрадники та мародери ніколи не народжувалися