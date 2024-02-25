Силы МВД уничтожили российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов, - Клименко
Сотрудники Министерства внутренних дел составляют 20% от Сил обороны Украины, за два года уничтожили российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Об этом на форуме "Украина. Год 2024" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"То, что подтверждено Генштабом: мы уничтожили или повредили вражеской техники на 5,5 млрд долларов – это именно только система МВД", - сказал Клименко.
Он отметил, что работники Министерства внутренних дел составляют 20% от сил обороны Украины. Кроме того, 10 бригад "Гвардии наступления" уже сформированы и находятся на линии фронта.
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пацан с косяком - изъятие наркотиков на миллион гривен. ящик сигарет - миллион долларов
Ой, підказав
Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD
Схоже,як Маляр звільнені квадратні кілометри рахувала.
Амортизація теж включена ?