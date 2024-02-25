РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13505 посетителей онлайн
Новости
1 187 24
россия (93015) уничтожение (6253) техника (1712) Клименко Игорь (387)

Силы МВД уничтожили российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов, - Клименко

рф,техніка,знищення

Сотрудники Министерства внутренних дел составляют 20% от Сил обороны Украины, за два года уничтожили российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Об этом на форуме "Украина. Год 2024" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"То, что подтверждено Генштабом: мы уничтожили или повредили вражеской техники на 5,5 млрд долларов – это именно только система МВД", - сказал Клименко.

Он отметил, что работники Министерства внутренних дел составляют 20% от сил обороны Украины. Кроме того, 10 бригад "Гвардии наступления" уже сформированы и находятся на линии фронта.

Читайте: За неделю Силы обороны уничтожили около 7390 оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники противника, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
як там беркутята із Дніпра воюють?
показать весь комментарий
25.02.2024 14:18
+4
Випиши собі премію
показать весь комментарий
25.02.2024 14:19
+4
Навіщо рахувати матеріальні збитки ворогу ? Це якщо більше нема чого робити.
показать весь комментарий
25.02.2024 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як там беркутята із Дніпра воюють?
показать весь комментарий
25.02.2024 14:18 Ответить
Випиши собі премію
показать весь комментарий
25.02.2024 14:19 Ответить
А скільки вони знищили наших підприємств НПЗ, заводів ,а ще скільки вкрали ?
показать весь комментарий
25.02.2024 14:23 Ответить
успешно сдали в металлолом на освобожденных территориях пока все спали??я лично наблюдал картину удирающих мусоров из Сум,где ж они воевали??
показать весь комментарий
25.02.2024 14:23 Ответить
І шо блд?Нацгвадія воює,мусора жирують.
показать весь комментарий
25.02.2024 14:26 Ответить
Воювати не хотять
https://www.youtube.com/watch?v=UTZsmLX41BM
показать весь комментарий
25.02.2024 14:28 Ответить
От цікаво, а на скільки баксів союзники німецької техніки накришили ? Чи німці радянської ? І скільки з неї у Сталінграді ? А скільки радянська міліція німців у капусту? Що роблять міністри ? Невідомо.
показать весь комментарий
25.02.2024 14:26 Ответить
Навіщо рахувати матеріальні збитки ворогу ? Це якщо більше нема чого робити.
показать весь комментарий
25.02.2024 14:27 Ответить
ох уж мне эти мусорские расчеты)
пацан с косяком - изъятие наркотиков на миллион гривен. ящик сигарет - миллион долларов
показать весь комментарий
25.02.2024 14:28 Ответить
а підрив Каховської гес скільки Україні коштувало? Не рахували?? Та для вас то що, копійки...
показать весь комментарий
25.02.2024 14:34 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 14:36 Ответить
А що це за незрозуміле збройне формування - "збройні сили МВС"???
показать весь комментарий
25.02.2024 14:43 Ответить
Нєбєнзя в ООН ще не вимагає компенсації?
Ой, підказав
показать весь комментарий
25.02.2024 14:44 Ответить
і це причина чому поліцаї від фронту втікают як чорт від святої води?
показать весь комментарий
25.02.2024 16:08 Ответить
До Миколаєва приїхала Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD
показать весь комментарий
25.02.2024 16:11 Ответить
https://t.me/vozvisnyk/16591 Видео
показать весь комментарий
25.02.2024 16:13 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 16:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/25/7443615/ На первый инаугурационный "Саммит мира" пригласят более 160 стран, Россию - нет
показать весь комментарий
25.02.2024 16:14 Ответить
особливе війське, особливий клименко.....кацапи у страсі розбігаються !!!
показать весь комментарий
25.02.2024 16:49 Ответить
Менти нищать ворожум техніку??? Це брехня уведена у ранг державної політики. Менти свято стережуть зелену банду від народного гніву і чергового Майдану, а натомість зелені іуди з банкової дозволяють їм вседозволеність і не беруть на фронт. Що ці ситі бики і кнури "нищать". крім віри людської у справедливість і порядок в Україні?
показать весь комментарий
25.02.2024 17:13 Ответить
Це ж ,певно,цілий відділ бухгалтерії сидить,рахує....
Схоже,як Маляр звільнені квадратні кілометри рахувала.
Амортизація теж включена ?
показать весь комментарий
25.02.2024 17:45 Ответить
це некоректні підрахунки. Воно ніколи не купувалось за долари. рф має замкнутий цикл виробництва зброї і ***********, всі розрахунки дерев'яними рублями.
показать весь комментарий
25.02.2024 17:55 Ответить
... бугалтер, милый мой бугалтер...
показать весь комментарий
25.02.2024 18:13 Ответить
Половина армії це мвд, друга половина сбу., зверху гур.
показать весь комментарий
25.02.2024 20:07 Ответить
 
 