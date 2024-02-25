За неделю Силы обороны уничтожили около 7390 оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники противника, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 18 по 25 февраля 2024 года. Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

55 танков;

243 боевых бронированных машин;

272 артиллерийские системы;

15 РСЗО;

10 установок ПВО;

275 единиц автотехники

38 единиц спецтехники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА.