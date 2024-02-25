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армия РФ (18050) уничтожение (6253) Павлюк Александр (191)

За неделю Силы обороны уничтожили около 7390 оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники противника, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 18 по 25 февраля 2024 года. Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 55 танков;
  • 243 боевых бронированных машин;
  • 272 артиллерийские системы;
  • 15 РСЗО;
  • 10 установок ПВО;
  • 275 единиц автотехники
  • 38 единиц спецтехники.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 409 820 человек (+810 за сутки), 6542 танка, 9981 артсистемы, 12441 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА.

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25.02.2024 14:42 Ответить
мільярд дерев, мільярд дронів, що там ще?
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25.02.2024 14:45 Ответить
Не в тему друзі ! Але ця проблема - велика і для АРМІЇ. З логістикою. Тому. Друзі, є модель виходу з прикордонного конфлікту. 2 400 вантажівки на кордоні стоять ! дЄрмак не бачить ? А Шмигаль ? Стоять місяці і будуть стояти до квітня, потім до травня. Власникам перевізникам - це збитки ? Здається що НІ. Зернотрейдери їм платять бабло за простій ? Тоді зернотрейдери працюють на ***** ! Чи власники інших товарів. Мене не турбує хто з них - посіпака кацапів. Мене турбує вільний проїзд через кордон. КМУ може призупинити зернотрейдерам експорт ? Може. Про це вже кажуть люди далекі від сільхозвиробників !!! Наприкінці скажу. Фермери не везуть своє зерно за кордон ! Вони його зі сльозами здають зернотрейдерам за безцінь ! Поляки вині ! а ми - пухнасті ? Луценко каже вголос - ми винні теж !
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25.02.2024 14:50 Ответить
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25.02.2024 14:50 Ответить
 
 