За неделю Силы обороны уничтожили около 7390 оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники противника, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 18 по 25 февраля 2024 года. Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава противника.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 55 танков;
- 243 боевых бронированных машин;
- 272 артиллерийские системы;
- 15 РСЗО;
- 10 установок ПВО;
- 275 единиц автотехники
- 38 единиц спецтехники.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА.
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Maria Sofia Douglas 38b0d2de
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matveich hard
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