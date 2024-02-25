Информация, что россияне оккупировали Ласточкино - неправдива, сейчас ведутся бои на окраине, - ОСГВ "Таврия"
Подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.
"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", - говорится в сообщении.
Представитель "Таврии" отметил, что на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов.
Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка.
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Джерело: А я думав, куди це
Шурік Творожок з татарином піддони везли...
там ще трохи дров залишилося - Зеля стереже
https://censor.net/ua/news/3475085/*************************************************************
Військових ( з їхніх слів ) найбільше бісить коли змі передруковують викривлену інформацію з різних закордонних пабліків , тягнуть в український інформпростір всяке лайно з інстітутів войни , ньюйорктаймсів та сіененів , замість того щоб звернутися по інформацію безпосередньо до них . І цьому немає меж . А ще їх дратує коли суспільство в ту їхню маячню вірить більше ніж військовим .
ПРОСЫРИЛИ - когда отошли на границы противоположенные противнику
ПРОСЕРИЛИ - когда отошли на границы, противоположенные противнику, но чуть дальше, чем в положении ПРОСЫРИЛИ?
...це якщо без подробиць((((