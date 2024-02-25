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Таврия (178) Донецкая область (8780) боевые действия (3475)

Информация, что россияне оккупировали Ласточкино - неправдива, сейчас ведутся бои на окраине, - ОСГВ "Таврия"

війна,зсу

Подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", - говорится в сообщении.

Представитель "Таврии" отметил, что на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов.

Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка.

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Топ комментарии
+18
Про "підготовлені позиції" говорять чомусь лише керівники, які лягли під зелень. Викопаний власноруч окоп з натяжкою можна вважати підготовленою позицією. Але насправді це мали б бути бетонні укріплення з можливістю довготривалої оборони, якв можуть захистити і від гарматного снаряду, і від безпілотника. Тепер про "західні околиці". Навіть якщо прийняти версію ОСУВ "Таврія", то виходить, що східні околиці втрачені, північні теж, південні під влрогом і центр за орками. І "околиця" - це теж поняття розмите - це може бути декілька будівель, скажімо ферма за кілометр від села.
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25.02.2024 15:00
+9
Здачу Бухмуту мабудь через місяц, тихенько підтвердили, так і тут. " И всё так чинно, благородно, по-старому!"
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25.02.2024 15:03
+9
Окрестности ,Карл.Вся штуковина в деталях. Ведь окрестности это не сам населённый пункт ,а только его окрестности то есть то ,что находиться за ним
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25.02.2024 15:03
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відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції"
Джерело: А я думав, куди це
Шурік Творожок з татарином піддони везли...
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25.02.2024 14:55 Ответить
нове слово у військовому мистецтві - "заранєє підготовлені" позиції роблять не на ближньому, а на дальньому кінці села
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25.02.2024 15:06 Ответить
реклама піддонів спрацювала - розкупили швидко....
там ще трохи дров залишилося - Зеля стереже
https://censor.net/ua/news/3475085/*************************************************************
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25.02.2024 15:06 Ответить
А яка різниця? Сценарій завжди однаковий: спочатку "відійшли на зазадалегідь підготовлені оборонні позиції", а потім "для запобігання оточенню вивели підрозділи з населеного пункту".
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25.02.2024 14:57 Ответить
Ще лінію фронту вирівняли...
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25.02.2024 15:38 Ответить
Або "прибрали загрозу з флангів"
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25.02.2024 15:54 Ответить
...і Марьїнку.
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25.02.2024 17:56 Ответить
Про "підготовлені позиції" говорять чомусь лише керівники, які лягли під зелень. Викопаний власноруч окоп з натяжкою можна вважати підготовленою позицією. Але насправді це мали б бути бетонні укріплення з можливістю довготривалої оборони, якв можуть захистити і від гарматного снаряду, і від безпілотника. Тепер про "західні околиці". Навіть якщо прийняти версію ОСУВ "Таврія", то виходить, що східні околиці втрачені, північні теж, південні під влрогом і центр за орками. І "околиця" - це теж поняття розмите - це може бути декілька будівель, скажімо ферма за кілометр від села.
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25.02.2024 15:00 Ответить
Здачу Бухмуту мабудь через місяц, тихенько підтвердили, так і тут. " И всё так чинно, благородно, по-старому!"
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25.02.2024 15:03 Ответить
І це при тому, що була купа роликів в інтернеті. А вони вперто продовжували все заперечувати. Якась тупа і рбсолютно невиправдана позиція...
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25.02.2024 15:56 Ответить
ЗСУ в надлюдських умовах тримаються за кожен метр української землі жертвуючи своїм життям та здоров'ям і ти не маєш жодного морального права відкрвати свого гнилого рота і розповідати про якісь "здачі".
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25.02.2024 16:05 Ответить
А тепер тИ скажи, своїм гнилим ротом: де, в якому місці я сказав щось образливе про ЗСУ? Звичайно з дивану не дуже зручно читати і синхронно розуміти прочитане. А може просто очі засцяні Zеленими відосіками?
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25.02.2024 16:13 Ответить
Окрестности ,Карл.Вся штуковина в деталях. Ведь окрестности это не сам населённый пункт ,а только его окрестности то есть то ,что находиться за ним
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25.02.2024 15:03 Ответить
блеф від шобли
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25.02.2024 15:03 Ответить
Потужне перезавантаження ! Чи виживуть українці після нього ?????
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25.02.2024 15:13 Ответить
Це не шобла, це офіцер ЗСУ.
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25.02.2024 15:13 Ответить
Ти майже Андрій дєрь... Мак. К
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25.02.2024 15:23 Ответить
капітан "очевидність" - теж офіцер ЗСУ
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25.02.2024 15:35 Ответить
підполковник "Люся" - теж офіцерша ЗСУ
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25.02.2024 15:40 Ответить
кацапський хенерал просирський - теж офіцер ЗСУ . тільки на кого працює , питання
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25.02.2024 15:15 Ответить
Це той лиховій що казав : " всі вдало з авдіївки вийшли, ну хтось в полон потрапив, але відхід був майстерним" ? Це ж він наче?
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25.02.2024 15:21 Ответить
Верить нельзя никому. Даже самому себе. Мне - можно (Мюллер).
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25.02.2024 15:27 Ответить
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25.02.2024 15:34 Ответить
Блін тепер вже і до таких повідомлень довіра падає. Зелена скотиняка таки добивається свого. Гнати тих зелених зрадників ! Ніяких продовжень царювання і ніяких ''других термінів'' . Геть зєсрань!
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25.02.2024 15:32 Ответить
А зараз?
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25.02.2024 15:37 Ответить
Так а якого ********* хера таку інформацію УП (Унітаз Притули) зранку виперднула у заголовку?
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25.02.2024 16:04 Ответить
Тому що ВСІ наші змі - мелють все що кому збреде в голову . Вони не переймаються чистотою інформації , їм треба хайп і нічого крім нього .!
Військових ( з їхніх слів ) найбільше бісить коли змі передруковують викривлену інформацію з різних закордонних пабліків , тягнуть в український інформпростір всяке лайно з інстітутів войни , ньюйорктаймсів та сіененів , замість того щоб звернутися по інформацію безпосередньо до них . І цьому немає меж . А ще їх дратує коли суспільство в ту їхню маячню вірить більше ніж військовим .
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25.02.2024 16:17 Ответить
У нас є ЗМІ? Ти з 95 кварталу?
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25.02.2024 17:07 Ответить
Бухай далі свою бояру . Тебе це не стосується .
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25.02.2024 17:14 Ответить
Максимка! Это ты? Живой еще? А ведь столько лет прошло, как про тебя, клоуна, кино сняли. Пойди гундосик посмотри от ЩЕНЕВТИКА.
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25.02.2024 17:18 Ответить
Оце правильно . Тупі дебільні коментарі - це твоє . Не зупиняйся .
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25.02.2024 17:21 Ответить
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25.02.2024 17:24 Ответить
І що ?
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25.02.2024 17:28 Ответить
ну значит все
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25.02.2024 16:22 Ответить
Просырили Ласточкино..
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25.02.2024 17:02 Ответить
Или просерили?
ПРОСЫРИЛИ - когда отошли на границы противоположенные противнику
ПРОСЕРИЛИ - когда отошли на границы, противоположенные противнику, но чуть дальше, чем в положении ПРОСЫРИЛИ?
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25.02.2024 17:06 Ответить
Кому вони триндять, наших там криють всім чим можна, ФАБи прилітають регулярно, реактивна артилерія гупає постійно. Наших виживають м'ясом. Ніяких реально "підготовлених" позицій немає. Мова вже іде не про Ласточкіне, а про Сєвєрне, далі Орлівка
...це якщо без подробиць((((
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25.02.2024 17:50 Ответить
І не тільки Ласточкине, а й Сєверне... Наші речники брешуть не гірше за кацапню. Це така політика зелено-синьої шобли: погані новини не анонсувати.
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26.02.2024 00:21 Ответить
 
 