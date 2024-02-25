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Великобритания (4722) Черноморский флот РФ (1554) внешняя разведка (356)

Успешные удары ВСУ по российским кораблям заставляют Черноморский флот отступать, - британская разведка

флот,чорноморський

Точные удары Вооруженных сил Украины по кораблям Черноморского флота (ЧФ) РФ заставляют россиян переоценить свои возможности вблизи западного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"В начале войны с Украиной, в феврале 2022 года, военно-морские силы России сохранили свободу маневров в Черном море, особенно на северо-западе. Украина продолжает повышать восприятие российской угрозы к новым высотам путем комбинированных ударных действий на суше и на море, вынуждая подразделения Черноморского флота передислоцировать свои основные районы операций в восточное Черное море", – утверждают британские разведчики.

В Минобороны Великобритании отметили, что недавние успешные украинские атаки, среди которых потопление российского ракетного катера "Ивановец" и крупного десантного корабля "Цезарь Куников", привели к увольнению второго командующего Черноморским флотом РФ с начала войны.

Читайте также: Адмирал Соколов отстранен от должности командующего ЧФ РФ после того, как ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Цезарь Куников", - британская разведка

"Несмотря на возможность России наносить удары по Украине с помощью кораблей, очевидно, что российский план для уменьшения рисков против использования Украиной неконвенционных методов ведения войны в море не работает", - добавили в ведомстве.
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Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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25.02.2024 15:05
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підписав! +
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25.02.2024 15:21
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Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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25.02.2024 15:05 Ответить
підписав! +
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25.02.2024 15:21 Ответить
Розшарюємо агітацію на підпис петиції й на руZZьких будь-якого пошибу з цією пророчою піснею Володимири Висоцького -може дістане за душу справжніх людей серед них , справді харошіх
https://www.youtube.com/watch?v=nQ8weXPQzM4
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25.02.2024 15:25 Ответить
І повернути проданий Кучмою авіаносець з Китаю. І Кучмо поставити перед військовим трибуналом. А після каденції і нинішнього гетьманченка.
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25.02.2024 15:17 Ответить
А на суші він якраз наступає. Мертвому припарка.
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25.02.2024 15:28 Ответить
"... використання Україною неконвенційних методів ведення війни ..." - якось двозначно вони висловились.
Якщо "нетрадиційних" - це одне, а якщо "порушення якоїсь конвенції" - то зовсім інше.
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25.02.2024 15:38 Ответить
Найбільшою, можна сказати навіть епічною ганьбою для кацапського флоту могло б стати захоплення українським спецназом кацапського військового корабля носія "калібрів" з негайним застосуванням "віджатої" кацапської зброї по кацапам... От розмріявся...
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25.02.2024 16:24 Ответить
То-то я смотрю, что на страничке ГШ постоянно появляется инфа про количество кораблей ЧФ рыфы с ракетами на борту. Кому этот сюр нужен? Ласточкино просырили, давайте говорить про корабли?
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25.02.2024 17:14 Ответить
 
 