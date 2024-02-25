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"Майдан-3" - максимально дорогая операция для россиян, но она уже проваливается, - Буданов

буданов,кирило

Кирилл Буданов прокомментировал российскую операцию Майдан-3.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на полях пресс-конференции "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что "Майдан-3" - "максимально дорогая" операция для россиян, но она уже проваливается, потому что украинской стороне "известно все, что они задумали".

По словам главы ГУР, в рамках этой операции россияне спланировали создать ситуацию, в которой можно подвергнуть сомнению легитимность не столько президента Владимира Зеленского, сколько принятия решений в целом в Украине.

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"После этого, в короткий период, когда они рассчитывают на определенную "смуту" в украинском обществе и двойственность принятия решений (то же будет спроектировано на наше войско), в период первой половины июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и так далее. Вот в этом вся суть — их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения", — рассказал он.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот. Тогда он рассказал, что россияне назвали свой план "Майдан-3".
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Топ комментарии
+57
Цікаво, чому Зе сциться від Майдану і ні краплі не боявся вторгнення в 2022 році? Цікаві у влади приорітети.
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25.02.2024 17:08
+54
😊 Жодні кацапи не можуть організувати Майдан. І Буданов вкотре підтвердив свою профпридатність. Майдан - це природна захисна реакція українців на спроби зробити з них бидло.
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25.02.2024 17:08
+42
Пошёл ты нафуй козёл зелёный, брехливое *************** животное! Вы ***** зелёные убиваете Украину и валите что майдан русский проект? Майдану 3 бути!
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25.02.2024 17:05
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МАЙДАНОВ МАЙДАН МАЙДАНОВИЧ !)
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25.02.2024 21:09 Ответить
Шось це зелене чмо починає нагадувати януковоща...
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25.02.2024 21:16 Ответить
Більщого раздору ніж робе сам Зеленський, та його цікава команда, неробить ніхто. Ігнорування корупції та її відкрите прикриття, звільнення генералітету який мав величезну доввру, прикриття відкритих зрадників таких як Баканов, небажання адекватного спілкування з народом, а замість цього единий марафон, підміна всього офісом президента без усяких підстав і законів, ігнорування вимог західних партнерів по реформуванню сілових структур, а замість цього панування татарівщіни, розквіт антимайдану на всіх щаблях влади, псевдо податкові реформи Гетьманцева і тп. Шо ще треба для роздору? Може достатньо?
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25.02.2024 21:33 Ответить
Розбрат сіє корупція, тут Росії не треба!
А от щоб підтвердити що влада і Майдан єдині треба дуже мало. Почати саджати тих хто заробляє на смерті, хто купує яйця по 17, хто завищує ціни на **********, хто саботує виробництво зброї, хто воює українцями. Їх призвіща відомі всім українцям.
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26.02.2024 00:33 Ответить
Кадрова людина, яка працює в держ апараті щось каже про Майдан.
Типу він має уявлення як це відбувається.
Його пряма задача виконувати накази, там не має свободи чи віри.
Не, він пихає своє рильце і каже що знає все.
Дичина. Захістники влади кажуть про революціонерів проти влади.
Це тільки мені здається що це ні в які ворота не лізе?
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26.02.2024 01:07 Ответить
Щось в мене дуже великі сумніви, що ця влада на боці українців.
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26.02.2024 03:13 Ответить
Буданга, ты долб***!
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26.02.2024 11:44 Ответить
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