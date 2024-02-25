"Майдан-3" - максимально дорогая операция для россиян, но она уже проваливается, - Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал российскую операцию Майдан-3.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на полях пресс-конференции "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Он отметил, что "Майдан-3" - "максимально дорогая" операция для россиян, но она уже проваливается, потому что украинской стороне "известно все, что они задумали".
По словам главы ГУР, в рамках этой операции россияне спланировали создать ситуацию, в которой можно подвергнуть сомнению легитимность не столько президента Владимира Зеленского, сколько принятия решений в целом в Украине.
"После этого, в короткий период, когда они рассчитывают на определенную "смуту" в украинском обществе и двойственность принятия решений (то же будет спроектировано на наше войско), в период первой половины июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и так далее. Вот в этом вся суть — их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения", — рассказал он.
Напомним, в конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот. Тогда он рассказал, что россияне назвали свой план "Майдан-3".
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А от щоб підтвердити що влада і Майдан єдині треба дуже мало. Почати саджати тих хто заробляє на смерті, хто купує яйця по 17, хто завищує ціни на **********, хто саботує виробництво зброї, хто воює українцями. Їх призвіща відомі всім українцям.
Типу він має уявлення як це відбувається.
Його пряма задача виконувати накази, там не має свободи чи віри.
Не, він пихає своє рильце і каже що знає все.
Дичина. Захістники влади кажуть про революціонерів проти влади.
Це тільки мені здається що це ні в які ворота не лізе?