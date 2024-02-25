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Новости Война
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Зеленский (19056) переговоры (4780) путин (30484)

Зеленский о переговорах с Путиным: "Мы предложим площадку, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл войну и что это была ошибка"

Володимир Зеленський

У Украины нет других вариантов, кроме победы в этой войне, поскольку поражение означает уничтожение Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, не кажется ли Зеленскому, что Украина проиграет в войне и пришло время переговоров с Путиным, передает Цензор.НЕТ

"А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была ошибка, большая ошибка, которая для него маленькая, а для нас это трагедия. Для всего демократического мира это трагедия, и поэтому должна быть справедливость в этом вопросе", - заявил президент.

"Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Труднее всего было 24-го два года назад. У нас нет этой альтернативы - не победить. Нет возможности проиграть, потому что, что такое Украина поиграет? Проиграет - нас не будет. Не будет нашего существования, поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", – добавил Зеленский.

Читайте также: Не хочу видеть инициативы по урегулированию войны, которые бы не совпадали с интересами Украины, - Зеленский

"Проиграет ли Украина и будет ли нам очень, очень сложно и будет ли большое количество жертв, зависит от вас, от партнеров, от западного мира. Если мы будем сильны, с оружием, мы не проиграем эту войну. Мы победим, потому что все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад, точно будут иметь большое влияние на его общество и тогда он будет думать уже о внутренней безопасности. Вот и все. Если посмотреть на месседжи, которые дает Путин сегодня, он оперирует фактами, цифрами и говорит о планах 30-го года. Вот вам и ответ, что он собирается делать. Он видит себя до 30-го года. А мы хотели бы с ним закончить раньше", - резюмировал Зеленский.
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Топ комментарии
+18
Воно чокнуте чи що.
Де хутін програв війну ?
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25.02.2024 17:30
+17
Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом...
АЛЕ,
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
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25.02.2024 17:34
+14
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25.02.2024 17:30
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Що?!
знову зазірнемо в очі ху&лу?!

Який майданчик?!
Яки перемовини?!
Військова Перемога- требунал- репарації
Тільки так.

Поверни Залужного і він виконае свою мрію- проїхатись на танке по Червоній площі.
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25.02.2024 17:35 Ответить
Помилка це клоун к кресле президента, а Х-ло это преступление!
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25.02.2024 17:39 Ответить
There`s not much difference between them !
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25.02.2024 18:59 Ответить
Знову обкурилося.
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25.02.2024 17:44 Ответить
нанюхане вилізло.
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25.02.2024 17:45 Ответить
Запропонувати ви можете. Але він на нього не погодиться.
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25.02.2024 17:27 Ответить
Вже пропонували Туску стрєлку за блокування зерна. І що? Послав на йух і зелю і шморгуля.
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25.02.2024 17:46 Ответить
Чи то сміятися, чи плакати
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25.02.2024 17:36 Ответить
а Боневтіка Оманського посодимо разом з %уйлом на ту ж саму лаву, як співучасника
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25.02.2024 17:28 Ответить
"Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись...." ????
Стадіон - так стадіон?
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25.02.2024 17:29 Ответить
Хлопці сьогодні добре затянулись)), to be continued
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25.02.2024 17:30 Ответить
Воно чокнуте чи що.
Де хутін програв війну ?
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25.02.2024 17:30 Ответить
це те саме як воно закінчило війну у своїй голові
про яку перемогу йдеться, коли ЗСУ без нормального командування, економіка без надій мертва, власного виробництва зброї немає , а ворожий крис міцно тримає мошну дурного преза .
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25.02.2024 17:34 Ответить
Він лише сумлінно озвучив текст, написаний спічрайтерами Дермака. На більше він нездатний. Ну хіба що постукати членом по клавішах рояля, та й той "жарт гумору" сплагіатив ...
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25.02.2024 19:07 Ответить
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25.02.2024 17:30 Ответить
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25.02.2024 17:33 Ответить
Що "подивитися в очі", "зійтися посередині"?
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25.02.2024 17:31 Ответить
Що воно меле? Його можуть проконсультувати кваліфіковані психіатри і поставити діагноза на основі його відосіків, монологів і зовнішнього вигляду? Цього більш, ніж достатньо, щоб визнати такого ... непридатним керувати країною підчас війни. Дожилися, *****...
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25.02.2024 17:32 Ответить
комісію психіатрів хто призначить ?

Єрмак ?
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25.02.2024 19:42 Ответить
Трепло, а чому не на мусорнику це якраз його він добре дивився на мусорнику
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25.02.2024 17:32 Ответить
Шось нашого Керміта понесло..
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25.02.2024 17:34 Ответить
Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом...
АЛЕ,
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
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25.02.2024 17:34 Ответить
Вова, давай стадіон!
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25.02.2024 17:34 Ответить
чого йому боятись, його зразу ж виберуть на другий термін
ще не всіх вкраїнчиків убили.
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25.02.2024 17:35 Ответить
їх холодильник кінчить.
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25.02.2024 17:41 Ответить
мені здається що виборці зелі приходять до тями лише на смертному одрі
раніше ніяк
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25.02.2024 17:43 Ответить
Ну тепер зрозуміло чому ішака випустили останнім. Потрібний був час, щоб достатньо нюхнути, а може й вколотись, щоб нести таку х...ю. Ганьба ішаку!
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25.02.2024 17:34 Ответить
Вава , суши сухарі! Термін наближається!
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25.02.2024 17:36 Ответить
ой, нє нада гнати волну проти айзберга.

Буде перший день після терміну і ніхіра не відбудеться.

Буде сотий день після терміну і ніхіра не відбудеться.

Це пожиттєво для України.

Він - наш вирок.

Ну правду ж сказав тоді і нікого не обманув.
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25.02.2024 19:47 Ответить
Нємцов свого часу заявив що ***** *******. Якби вчасно втік з *****стану то сьогодні він би назвав "їбанутим на всю голову поцем" Зєлєнского.
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25.02.2024 17:36 Ответить
Зеленський заявив, що загинуло 31 тисяча військовослужбовців України а москалів 180 тисяч.
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25.02.2024 17:37 Ответить
Який майданчик? Майданчик трибуналу?
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25.02.2024 17:39 Ответить
Це у зепадлюк нова тактика перед виборами, яких може і не бути. Відвлікання людей якимись обкуреними думками по черзі то від буданова, то від щмарклі, а то і взагалі від самої ахренії.
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25.02.2024 17:40 Ответить
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25.02.2024 17:40 Ответить
Заливати кислотою будемо обох
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25.02.2024 17:40 Ответить
не того ******** укурком називають
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25.02.2024 17:42 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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25.02.2024 17:45 Ответить
Хйло? рили? он быстрее с Москвы радиоактивную яму сделает.
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25.02.2024 17:50 Ответить
Він для цього і зняв Залужного, а Сирського тепер контролює Умєров, всюди їздить разом з ним.
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25.02.2024 18:01 Ответить
Ага... українці "Сирскій! та "Умєров"... Він такої ганьби українцям ніколи не відмитися. Хіба що розідрати Зєлєнського на смужки, вбити його дітей, а дружину розчавити бетонною плитою...
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25.02.2024 18:12 Ответить
"...він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше"
Вы с ним уже пытались раньше. Киев за 3 дня, Хам опять легитимный, и к маме Римме с наворованным баблом и чистой совестью. Но вам с Ху#лом это не дал сделать Народ Украины.
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25.02.2024 18:07 Ответить
Це , ти маланець -помилка природи, а ця війна є злочином під назвою геноцид українців
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25.02.2024 18:07 Ответить
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25.02.2024 20:31 Ответить
Ти дивись бо тобі так народ влаштує майданчик №3 так що до ростова не дохечешь
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25.02.2024 18:13 Ответить
Що Ти мелеш, у Путіна якраз все добре. Кацапи перехопили ініціативу.
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25.02.2024 18:14 Ответить
Те що воно хворе було зрозуміло заздалегідь і стосувалося тільки його та оточення, головна трагедія полягає в тому, що останні 5 років це СПІЛЬНА СУЦІЛЬНА ГАНЬБА для усієї нашої спільноти і держави!
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25.02.2024 18:23 Ответить
Помилка була когда твоя мама не захотела делать аборт, **** іуда!
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25.02.2024 18:28 Ответить
Таким "майданчиком" може бути тільки газова камера
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25.02.2024 18:29 Ответить
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25.02.2024 18:49 Ответить
Мрія Зеленського домовитися з Путлером посередині !
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25.02.2024 18:56 Ответить
*******
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25.02.2024 19:33 Ответить
Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка".
------------------------------------------------------
Что он несёт? Бессвязный бред шизофреника.
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25.02.2024 20:30 Ответить
Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка" Джерело:
Ну ось Зе клоун і підводе суспільство України до факту ії злиття кремлю.
Сам факт реальності перемовин з путіним - вбивцею 110 тисяч людей в Маріуполі і по всій України говорить про хвору свідомість або підірвану вживанням наркотиків мораль зеленського.
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25.02.2024 21:08 Ответить
Це була не помилка, а злочин, за який ***** має відповідати.
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25.02.2024 21:42 Ответить
Якщо імя сталіна не говорили 40 раз на зборах, оратор їхав на кічу, дивлюся новини і тільки фото яснолікого бажества )))
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25.02.2024 21:58 Ответить
 
 