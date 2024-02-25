Зеленский о переговорах с Путиным: "Мы предложим площадку, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл войну и что это была ошибка"
У Украины нет других вариантов, кроме победы в этой войне, поскольку поражение означает уничтожение Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, не кажется ли Зеленскому, что Украина проиграет в войне и пришло время переговоров с Путиным, передает Цензор.НЕТ
"А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была ошибка, большая ошибка, которая для него маленькая, а для нас это трагедия. Для всего демократического мира это трагедия, и поэтому должна быть справедливость в этом вопросе", - заявил президент.
"Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Труднее всего было 24-го два года назад. У нас нет этой альтернативы - не победить. Нет возможности проиграть, потому что, что такое Украина поиграет? Проиграет - нас не будет. Не будет нашего существования, поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", – добавил Зеленский.
"Проиграет ли Украина и будет ли нам очень, очень сложно и будет ли большое количество жертв, зависит от вас, от партнеров, от западного мира. Если мы будем сильны, с оружием, мы не проиграем эту войну. Мы победим, потому что все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад, точно будут иметь большое влияние на его общество и тогда он будет думать уже о внутренней безопасности. Вот и все. Если посмотреть на месседжи, которые дает Путин сегодня, он оперирует фактами, цифрами и говорит о планах 30-го года. Вот вам и ответ, что он собирается делать. Он видит себя до 30-го года. А мы хотели бы с ним закончить раньше", - резюмировал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
знову зазірнемо в очі ху&лу?!
Який майданчик?!
Яки перемовини?!
Військова Перемога- требунал- репарації
Тільки так.
Поверни Залужного і він виконае свою мрію- проїхатись на танке по Червоній площі.
Стадіон - так стадіон?
Де хутін програв війну ?
про яку перемогу йдеться, коли ЗСУ без нормального командування, економіка без надій мертва, власного виробництва зброї немає , а ворожий крис міцно тримає мошну дурного преза .
Єрмак ?
АЛЕ,
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
ще не всіх вкраїнчиків убили.
раніше ніяк
Буде перший день після терміну і ніхіра не відбудеться.
Буде сотий день після терміну і ніхіра не відбудеться.
Це пожиттєво для України.
Він - наш вирок.
Ну правду ж сказав тоді і нікого не обманув.
Вы с ним уже пытались раньше. Киев за 3 дня, Хам опять легитимный, и к маме Римме с наворованным баблом и чистой совестью. Но вам с Ху#лом это не дал сделать Народ Украины.
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Что он несёт? Бессвязный бред шизофреника.
Ну ось Зе клоун і підводе суспільство України до факту ії злиття кремлю.
Сам факт реальності перемовин з путіним - вбивцею 110 тисяч людей в Маріуполі і по всій України говорить про хвору свідомість або підірвану вживанням наркотиків мораль зеленського.