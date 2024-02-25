Зеленский о помощи от США: Решение нужно в течение месяца. Надежда на Конгресс есть, иначе, я не понимаю в каком мире мы начинаем жить

Президент, власть и оппозиция в США проинформированы, что Украине необходимо получить помощь в течение месяца.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки о помощи США Украине и есть ли у Зеленского надежда, что Конгресс США одобрит помощь Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе, я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца. Я встречался с сенаторами от обеих партий и все сигналы в разных форматах знает президент, власть и оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - рассказал Зеленский.

"Они также знают наш запрос по ПВО. Нам нужно больше. В любом случае эти деньги, в большинстве своем, остаются в США, в тех компаниях, которые и являются производителями оружия, которое нам нужно. Это тоже не нужно забывать. Это не игрушки относительно Конгресса и войны в Украине. У нас есть некоторые шаги. Это гарантии безопасности. Там появилась очень серьезная конкретика относительно денег. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в США. Но рассчитываю на то, что США останутся лидерами демократии в мире", - добавил президент.

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