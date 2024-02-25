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Новости Помощь Украине
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Зеленский (19056) Конгресс США (1208) помощь (7436)

Зеленский о помощи от США: Решение нужно в течение месяца. Надежда на Конгресс есть, иначе, я не понимаю в каком мире мы начинаем жить

зеленський

Президент, власть и оппозиция в США проинформированы, что Украине необходимо получить помощь в течение месяца.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки о помощи США Украине и есть ли у Зеленского надежда, что Конгресс США одобрит помощь Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе, я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца. Я встречался с сенаторами от обеих партий и все сигналы в разных форматах знает президент, власть и оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - рассказал Зеленский.

"Они также знают наш запрос по ПВО. Нам нужно больше. В любом случае эти деньги, в большинстве своем, остаются в США, в тех компаниях, которые и являются производителями оружия, которое нам нужно. Это тоже не нужно забывать. Это не игрушки относительно Конгресса и войны в Украине. У нас есть некоторые шаги. Это гарантии безопасности. Там появилась очень серьезная конкретика относительно денег. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в США. Но рассчитываю на то, что США останутся лидерами демократии в мире", - добавил президент.

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Топ комментарии
+12
Повертай накрадене, бо буде зле.
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25.02.2024 17:49
+12
Бери лопату, чмо, откапывай Гром-2 = Сапсан из-под асфальта и запускай их штук 200 в течение недели по центру мааацквабада. И будет тебе счастье.
Или займись другим полезным делом, для начала чисткой сараев, раз на другое не способен.
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25.02.2024 18:02
+8
Не розумієш? То навіщо ти нам?
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25.02.2024 17:50
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Повертай накрадене, бо буде зле.
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25.02.2024 17:49 Ответить
якщо він пожертвує УСИМ офшорним НАМАРОДЕРЕНИМ У ВІЙНІ та Єрмаком з Татаровим - тоді може...
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25.02.2024 17:53 Ответить
ну він же не дурачок якийсь ?

тим більше, сказав, шо ***** не розуміє.

Нічого не розуміючий не дурачок править воюючою країною.

Зашибісь ми живемо )))

Весело, але не довго.

Ну хоть поржали.
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25.02.2024 18:13 Ответить
Яке воно сьогодні обкурене!
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25.02.2024 17:55 Ответить
До річниці війни https://www.youtube.com/watch?v=QUz_jmbSaSs (відео архів того, що витримали українці)
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25.02.2024 17:49 Ответить
Не розумієш? То навіщо ти нам?
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25.02.2024 17:50 Ответить
Для того щоб розуміти, потрібно мати мізки в макітрі.
А у тебе там лайно.
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25.02.2024 17:50 Ответить
там 95 квартал і воно з його башки ніколи не виде
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25.02.2024 18:58 Ответить
і ножкою так: туп-туп!
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25.02.2024 17:51 Ответить
все ти падло розумієш - в оманському світі, який тобі не вдалось реалізувати за 2 роки підтримки союзниками
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25.02.2024 17:52 Ответить
У світі,де замість політичних діячів,-клоуни,фріки і дебіли.
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25.02.2024 17:53 Ответить
********** СРАТЬєх з асфальту, щось у єрмака запитує, після Оманських лиж???
Мабуть, забув, що повинен голобородько, у ВРУ робити…
Час його спливає, а текст, «по дебільному написаний»… Таке уже було в історії України.
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25.02.2024 17:54 Ответить
А гуртом з квартальними клоунами можеш затанцювати перед Конгресом, так як танцював для Коломойського аби той грошей дав?
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25.02.2024 17:54 Ответить
уже він не може - у нього клавіша "ля дієз" западає...
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25.02.2024 17:59 Ответить
навіть на піаніно не може без рук
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25.02.2024 18:00 Ответить
Зараз в одній торговій мережі акція, яйця по 3.9 грн за шт....
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25.02.2024 17:56 Ответить
Де 1млн.дронів з початку року?
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25.02.2024 17:58 Ответить
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25.02.2024 17:58 Ответить
От халепа!, реально хочеться "не дивитися вгору" бо там зверху сидить якесь гундосе чмо і творить фуйню. Нагодуйте його вже "новічком", а ще краще щоб тромб відірвався...
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25.02.2024 17:58 Ответить
Надія на Конгрес є, інакше, я не розумію в якому світі ми починаємо жити

Шо, правда?
Настільки цнотливе дівча, га?
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25.02.2024 18:01 Ответить
Бери лопату, чмо, откапывай Гром-2 = Сапсан из-под асфальта и запускай их штук 200 в течение недели по центру мааацквабада. И будет тебе счастье.
Или займись другим полезным делом, для начала чисткой сараев, раз на другое не способен.
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25.02.2024 18:02 Ответить
Вава, коли стадо баранів в 2019 році проголосувала за тебе, я зрозумів у якому світі я живу та шо нас чекає у цьому світі. Ти, до речі, також жив у якомусь власному світі та продовжуешь у ньому жити.
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25.02.2024 18:06 Ответить
Яценюк вчора казав що зібрано вже 214 з 218 відписів в Конгресі для постановки на голосування допомоги
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25.02.2024 18:14 Ответить
"я не розумію в якому світі ми починаємо жити" -і саме цьому ми знову виділяємо 17 мільярдів на дороги...
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25.02.2024 18:18 Ответить
Дороги це головне ! Треба знову ремонтуваи дороги с Белорусі до Кієва, інакше наступу росіян не буде.
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25.02.2024 18:42 Ответить
ваву обурює що американці не дуже хочуть виділяти кошти під дерибан
Спартц попереджала, що треба позбутись мутних людей і єрмака, бо по тому місцю боляче битимуть Україну, але ж вава лише про себе любимого думає
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25.02.2024 18:23 Ответить
Монолог ідіота.Навіщо ця пресконференція.Хто з преси там присутній окрім прикормлених.Чьому зараз він це каже як що і у 22 му році це було ясно що без допомоги не протримались і 2 місяця.Чьому це не розповісти у грудні замісь бреду про маряну-валеру.Мене таке враження що для нього 24.02 це не трагична дата(я знаю що війна почалася 2014році) а як ювілей чи якийсь празднік де він давав концерти з кварталом.Як тіки познав що буде спецконференція 25го- то тіки така думка.
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25.02.2024 18:23 Ответить
Треба менши слухати СВІТОВИХ ФУФЛИЖНИКІВ типу, гандона клінтона, та пропідороських орбана, фіцо та менше піддаватися на їхні ФУФЛИЖНІ ГАРАНТІЇ і погрози та менше ШКОДУВАТИ усяких зрадників, корупціонерів та мародерів власної ДЕРЖАВИ та ГРОМАДИ, а ЗАСТОСОВУВАТИ та УХВАЛЮВАТИ АДЕКВАТНІ РІШЕННЯ...!!!

КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, іншого НЕ ДАНО...!!!
ТЕРОР давлять ЩЕ БІЛЬШИМ ТЕРОРОМ...!!!

Зрадників, колаборантів, сепаратистів, корупціонерів, мародерів, псевдо фуфлижних перемовників під час війни КАРАЮТЬ СМЕРТЮ, а не дарують надій на життя...!!!

ПРОПІДОРОСЬКИМ ЖДУНАМ, пропонують добровільно покинути країну за 24-72годин, а не підкормлюють цю мразоту гуманітаркою...!!!

У кінці кожного КОНКРЕТНОГО речення та ЗАВДАННЯ ставлять КРАПКУ, а не багато крапок зі знаками питання, де ХТОСЬ намагається підкинути трохи лайна або додати 1000 поправок про ніщо...!!!

Під час війни та військового стану, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, СПІВЧУТТЯ та ПОБЛАЖЛЕВІСТЬ призводять до 100% ФІАСКО...!!!
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25.02.2024 18:31 Ответить
Дайте йому сєльодки
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25.02.2024 18:35 Ответить
Балабол !
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25.02.2024 18:39 Ответить
В світі, де корупція вбиває нашу Країну. От так ви працюєте на перемогу.
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25.02.2024 18:40 Ответить
Коли будуть оголошені вибори, Зе?
Давай вибори щоб ви пішли нах...!
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25.02.2024 18:45 Ответить
Нюхати вже зав'язуй, гнида, і зрозумієш, в якому світі живеш!
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25.02.2024 19:12 Ответить
А нєфіг було призначати послицею доярку з Хацапетівки!
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25.02.2024 19:38 Ответить
Навіщо генералів звільняв, дурік ? Невже це сподобається США ? Зараз нас відключили від данних розвідки США.
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25.02.2024 19:48 Ответить
 
 