Зеленский о помощи от США: Решение нужно в течение месяца. Надежда на Конгресс есть, иначе, я не понимаю в каком мире мы начинаем жить
Президент, власть и оппозиция в США проинформированы, что Украине необходимо получить помощь в течение месяца.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки о помощи США Украине и есть ли у Зеленского надежда, что Конгресс США одобрит помощь Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе, я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца. Я встречался с сенаторами от обеих партий и все сигналы в разных форматах знает президент, власть и оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - рассказал Зеленский.
"Они также знают наш запрос по ПВО. Нам нужно больше. В любом случае эти деньги, в большинстве своем, остаются в США, в тех компаниях, которые и являются производителями оружия, которое нам нужно. Это тоже не нужно забывать. Это не игрушки относительно Конгресса и войны в Украине. У нас есть некоторые шаги. Это гарантии безопасности. Там появилась очень серьезная конкретика относительно денег. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в США. Но рассчитываю на то, что США останутся лидерами демократии в мире", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
тим більше, сказав, шо ***** не розуміє.
Нічого не розуміючий не дурачок править воюючою країною.
Зашибісь ми живемо )))
Весело, але не довго.
Ну хоть поржали.
А у тебе там лайно.
Мабуть, забув, що повинен голобородько, у ВРУ робити…
Час його спливає, а текст, «по дебільному написаний»… Таке уже було в історії України.
Шо, правда?
Настільки цнотливе дівча, га?
Или займись другим полезным делом, для начала чисткой сараев, раз на другое не способен.
Спартц попереджала, що треба позбутись мутних людей і єрмака, бо по тому місцю боляче битимуть Україну, але ж вава лише про себе любимого думає
КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, іншого НЕ ДАНО...!!!
ТЕРОР давлять ЩЕ БІЛЬШИМ ТЕРОРОМ...!!!
Зрадників, колаборантів, сепаратистів, корупціонерів, мародерів, псевдо фуфлижних перемовників під час війни КАРАЮТЬ СМЕРТЮ, а не дарують надій на життя...!!!
ПРОПІДОРОСЬКИМ ЖДУНАМ, пропонують добровільно покинути країну за 24-72годин, а не підкормлюють цю мразоту гуманітаркою...!!!
У кінці кожного КОНКРЕТНОГО речення та ЗАВДАННЯ ставлять КРАПКУ, а не багато крапок зі знаками питання, де ХТОСЬ намагається підкинути трохи лайна або додати 1000 поправок про ніщо...!!!
Під час війни та військового стану, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, СПІВЧУТТЯ та ПОБЛАЖЛЕВІСТЬ призводять до 100% ФІАСКО...!!!
Давай вибори щоб ви пішли нах...!