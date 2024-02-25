Зеленский о блокировании границы в Польше: Поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца
Президент Владимир Зеленский считает, что Польша не должна использовать Украину для давления на европейские институции.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки ото диалогу с властями Польши по вопросу блокады границы с Украиной, передает Цензор.НЕТ.
"Поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца. Это важно, потому что конец может быть быстро, если так по-разному поддерживать Украину. У нас с Туском рабочие отношения, и у премьер-министра (Шмыгаля. – Ред.) "Встречи были. С Дудой недавно была встреча и также с Урсулой фон дер Ляйен. С апреля прошлого года я говорю, что это политический вопрос. Украинское общество и медиа критиковали меня за такую риторику. Я был абсолютно прав. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая пришедшая команда не изменит этого вектора. Это политический вектор. Сегодня понятно, что есть внутренняя борьба в Польше", - заявил Зеленский.
"Я хотел бы сказать, что мы очень благодарны польскому обществу, которое с самого начала с украинцами. И это факт. Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали сейчас, чтобы эта граница, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами. Я в это не верю. Люди там умные. Они разберутся. Так же, как и наши люди разобрались в чем дело. Использовать Украину, как давление на европейские институции, это просто несправедливо. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Я как президент говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес", - сказал президент.
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І те, що він в військові формі, йому не добавляє порядності чи ще якихось якостей. Цей чоловік якраз є яскраво заангажованою особою.
https://dumskaya.net/pics/b1/picturepicture_170885373160987846439996_80764.jpg Зерновоз миколаївської компанії, яка везла сільгосппродукцію на експорт, зазнав нападу невідомих на одній із трас Одеської області. Як розповів виданню «НікВести» власник фури, увечері 23 лютого нападники відкрили її задній борт, висипавши майже 5 тонн зерна на дорогу. Свої дії вони пояснили тим, що машина, яка майже добу стояла на узбіччі через поломку, нібито перевантажили. «Так їм здалося. Легковики вони з обох боків підперли фуру. Викликали туди поліцію, щоб направити на зважування. Наш водій сказав, що проблем немає, він готовий доремонтувати машину та їхати на зважування. Усю розмову водій знімав на відео, після чого люди забрали у нього телефон, погрожували», - каже власник зерновоза.
«Бесіда» тривала з 12 до 17:30. Врешті водій здався, «борці з перевантаженнями» висипали частину зерна і залишили місце події. Поліція туди так і не приїхала.«Ситуація абсолютно неприємна. Я вперше з таким варварством зіткнувся. Якісь невідомі люди в балаклавах чогось вимагають. Поки така критична ситуація відбувається в країні, на кордоні з Польщею, де поляки наше зерно розсипають, виникає питання, як наші люди таке можуть робити? Там втрат на доларів 500, але не в цьому справа, а в тому, що посеред дня хтось може силою тиснути на людей і щось від них вимагати. Що це за самоуправство?» - обурюється комерсант. Правоохоронці пообіцяли дати коментар пізніше.
https://dumskaya.net/news/po-polski-v-odesskoy-oblasti-neizvestnye-vysypal-182523/ua