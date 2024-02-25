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блокада (1669) Зеленский (19056) Польша (8149)

Зеленский о блокировании границы в Польше: Поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Польша не должна использовать Украину для давления на европейские институции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки ото диалогу с властями Польши по вопросу блокады границы с Украиной, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца. Это важно, потому что конец может быть быстро, если так по-разному поддерживать Украину. У нас с Туском рабочие отношения, и у премьер-министра (Шмыгаля. – Ред.) "Встречи были. С Дудой недавно была встреча и также с Урсулой фон дер Ляйен. С апреля прошлого года я говорю, что это политический вопрос. Украинское общество и медиа критиковали меня за такую риторику. Я был абсолютно прав. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая пришедшая команда не изменит этого вектора. Это политический вектор. Сегодня понятно, что есть внутренняя борьба в Польше", - заявил Зеленский.

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"Я хотел бы сказать, что мы очень благодарны польскому обществу, которое с самого начала с украинцами. И это факт. Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали сейчас, чтобы эта граница, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами. Я в это не верю. Люди там умные. Они разберутся. Так же, как и наши люди разобрались в чем дело. Использовать Украину, как давление на европейские институции, это просто несправедливо. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Я как президент говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес", - сказал президент.

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Топ комментарии
+9
Сьодні у декого авторський вечір, бенефіс.
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25.02.2024 18:16
+9
надіюсь,що останній. бо ці казки старого наркомана вже надоїли.
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25.02.2024 18:18
+9
Нічого крім презирства я до поляків не відчуваю. Так само я ставлюсь до самогубців які себе публічно спалюють замість того щоб вбити свого кривдника...
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25.02.2024 18:18
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Сьодні у декого авторський вечір, бенефіс.
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25.02.2024 18:16 Ответить
надіюсь,що останній. бо ці казки старого наркомана вже надоїли.
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25.02.2024 18:18 Ответить
Послав його і шмигаля Туск на хєр за стрєлку на кордоні. Не хоче мати справу з долбодятлами, які вкрали зерно і валять ним ціни у Євроропі.
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25.02.2024 18:24 Ответить
Микольцю, тут Зе цілком правий, а Туску - ганьба.
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25.02.2024 18:32 Ответить
Що обікрав наших фермерів і разом з зернобаригами збиває ціни на зерно у Європі? В цьому правий?
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25.02.2024 18:41 Ответить
Дебіл, світові ціни на зерно впали на 30%.до чого тут Україна?
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25.02.2024 18:49 Ответить
Щось мені здається, Миколко, гроші за пости ти з москви одержуєш.
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25.02.2024 18:57 Ответить
Це сказав Луценко і інші. Можеш знайти на ютубі, якщо захочеш, Мишко
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25.02.2024 19:02 Ответить
Луценко... ох і авторитет. Був гіпер крутим міністром внутрішніх справ (так-так, при Януковичі), а яким був Генеральним Прокурором... просто супер професіонал.

І те, що він в військові формі, йому не добавляє порядності чи ще якихось якостей. Цей чоловік якраз є яскраво заангажованою особою.
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25.02.2024 19:28 Ответить
Правий у тому, що уряд Польщі дозволяє блокувати границю. І справа не у зерні, а у мріях уряду Польщі вибити різноманітні пільги та дотації в ЄС. І б'ють за допомогою місцевих рагулів у найболючіше. На початку війни поляки обісралися зі страху, а тепер як побачили, що кацапа можна бити, осміліли. Хоча вони не розуміють, що це українець кацапа легко б'є, а поляк з німцем і французом будуть здаватися і втікати.
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25.02.2024 20:12 Ответить
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26.02.2024 00:29 Ответить
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25.02.2024 20:17 Ответить
І яке українське зерно не пускають?

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25.02.2024 22:17 Ответить
Нічого крім презирства я до поляків не відчуваю. Так само я ставлюсь до самогубців які себе публічно спалюють замість того щоб вбити свого кривдника...
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25.02.2024 18:18 Ответить
P.S. Поляки поводять себе як провінційна колонія ********** яка покірно виконує всі забаганки метрополії...
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25.02.2024 18:25 Ответить
так переживаєшь за зерно Хомутинника та Варевского что кушать не можешь .. ????
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25.02.2024 18:27 Ответить
Так тільки кернел і мхп є найбільшими платриками податків в Україні за 2023-й рік. При цьому кернел є найбільшим донором ЗСУ. А скільки польські бариги задонатили на ЗСУ?
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25.02.2024 18:43 Ответить
Кацапи продають в ЄС зерна 14,6 млн. тонн, тобто втричі збільшили за два роки війни. Ми зараз продаємо лише 4,6 млн. тонн. Зробіть висновки самі.
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25.02.2024 19:21 Ответить
Смотрящі збільшили своє число у 8 раз, от зеля і занервував, вже і куриво не допомогає
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25.02.2024 18:26 Ответить
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25.02.2024 18:31 Ответить
Диверсія ? На Одещині невідомі висипали зерно з фури, що прямувала до кордону.
https://dumskaya.net/pics/b1/picturepicture_170885373160987846439996_80764.jpg Зерновоз миколаївської компанії, яка везла сільгосппродукцію на експорт, зазнав нападу невідомих на одній із трас Одеської області. Як розповів виданню «НікВести» власник фури, увечері 23 лютого нападники відкрили її задній борт, висипавши майже 5 тонн зерна на дорогу. Свої дії вони пояснили тим, що машина, яка майже добу стояла на узбіччі через поломку, нібито перевантажили. «Так їм здалося. Легковики вони з обох боків підперли фуру. Викликали туди поліцію, щоб направити на зважування. Наш водій сказав, що проблем немає, він готовий доремонтувати машину та їхати на зважування. Усю розмову водій знімав на відео, після чого люди забрали у нього телефон, погрожували», - каже власник зерновоза.
«Бесіда» тривала з 12 до 17:30. Врешті водій здався, «борці з перевантаженнями» висипали частину зерна і залишили місце події. Поліція туди так і не приїхала.«Ситуація абсолютно неприємна. Я вперше з таким варварством зіткнувся. Якісь невідомі люди в балаклавах чогось вимагають. Поки така критична ситуація відбувається в країні, на кордоні з Польщею, де поляки наше зерно розсипають, виникає питання, як наші люди таке можуть робити? Там втрат на доларів 500, але не в цьому справа, а в тому, що посеред дня хтось може силою тиснути на людей і щось від них вимагати. Що це за самоуправство?» - обурюється комерсант. Правоохоронці пообіцяли дати коментар пізніше.
https://dumskaya.net/news/po-polski-v-odesskoy-oblasti-neizvestnye-vysypal-182523/ua
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25.02.2024 18:32 Ответить
Саме тому Україна вже в прірві. І назад дороги вже немає.
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25.02.2024 18:37 Ответить
для любителів польського лайна, у мене є питання: скільки мільярдів заплатили у бюджет України польські фермери і бариги контрабандного польського сиру?
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25.02.2024 18:45 Ответить
Ось данні з приводу укр латифундистів: https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-18776 https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-187 76
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25.02.2024 18:48 Ответить
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25.02.2024 18:50 Ответить
Зачетный троллинг.
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25.02.2024 19:12 Ответить
підтримувати Україну насмішками над Україною і членом на роялі не треба було взагалі, щоб комусь втирати "зелену лайнонауку" ,як її потрібно підтримувати зараз...
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25.02.2024 19:21 Ответить
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25.02.2024 19:33 Ответить
А як у 2022 шукали собі нового брата на місце кацапні,це смішно. Брати і сестри прочитайте історію УНР і як себе тоді повели поляки. Єдиним нашим союзником є ЗСУ!!!!, всі інші випадкові пасажири.
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25.02.2024 20:18 Ответить
Володя не зупиняйся, клич Туска "на стадіон", тим більше, що він вже один раз не приїхав. Один Шмигааль зі світою міністрів покрутилися і поїхзали. Твоєму лохторату так це подобається. Крути їм цей відос, хай знають, що ти хотів розблокувати, а поляки не з'явилися, вони звуть не на стадіон, а до польського уряду і там щось готові показати про наших зернотрейдерів, яким ліцензії видавали в нашому уряді і що ЄС чомусь на боці поляк. Ти і їх поклич "на стадіон". Хай ще здадуть аналізи...
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26.02.2024 04:55 Ответить
 
 