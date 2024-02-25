Зеленский о законопроекте по мобилизации: "3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше"
В дальнейшем ответственность за мобилизацию несут депутаты Верховной Рады.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки относительно сроков принятия законопроекта о мобилизации и какие результаты от него ожидает президент, передает Цензор.НЕТ.
"О законе по мобилизации. В самом вопросе уже сказали все сложности. 3 тысячи поправок. Ну, пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше", - заявил президент.
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Пожалуйста, подождите...
Це тягнисаботажництво з законом почалося коли ? Тільки тоді коли Залужний почав кричати про це вголос , а Безугла почала його звільняти - А ДО ТОГО? Клали в боях кращих, героїв громадян, котрі могли скинути блазня?
Зараз-від опозиції 47 правок. від СН-3900 (це називається спам для НЕ прийняття)
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРИЗОВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ - вже кульгавий нині презедент
Луценко жорстко про фронт та заради - за два роки й перед
Нехай депутати працюють
Дуже багато тих хто самовільно вже покинули підрозділи не дивлячись на жодні погрози кримінального переслідування, за неофіційними даними таких вже понад 120 тис.
Ця вся показуха щодо командування не передку не вирішує основних проблем і по суті вже жодним чином не впливає на ставлення людей до війни, бо ситуація що для одних віна є, а для інших її нема розділяє суспільство на два табори.
Якщо влада в цьому питанні нічого не поміняє війна буде так чи інакше програна...
Ці всі дії на початку 2023 і до тепер вже ніхто не здійснює, нема жодних вироків по цим статтям.
А людей на передку ця ситуація вже задовбала, якщо всі ухиляються, тікають, інші намагаються пересидіти, то якого чорта вони мають помирати за таку гниль.
Просто всерівно будуть тікати, тому що якщо силоміць запхати людину в бус, ще потім погрожувати йому, як от Самбір до прикладу... зрозуміло що у таких не буде ніякої мотивації...
Людей потрібно мотивувати захищати країну а примусово хіба шо рострільні бригади ставити... тому що всіх ніяк не посадиш ...
а поки буде така тотальна корупція, повне ігнорування деякими командирами потреб солдат, затримки виробництва озброєння... не буде ніякої мотивації....
тільки совок міг так діяти тому що в нього був ресурс великий і він міг мілонами класти людей як під Вязьмою або Києвом... а в Україні такого ресурсу немає враховуючи скільки чоловіків виїхало як до війни так і зараз
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
Красномовна цифра.
ЄС,-трохи більше 40 правок,інші,-СН та сателіти.
Означає одне,-саботаж законопроекту.Слуги саботують законопроект слуг.
Все очевидно.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 22 лютого 2014, о 17:16
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
"Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України"
Враховуючи, що Президент України В.Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, виражаючи суверенну волю Українського народу, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Встановити, що Президент України В.Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки.Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ
м. К и ї в
22 лютого 2014 року
№ 757-VІІ
Це загальний принцип Зеленського - нехай хтось працює і відповідає.
Та й як він може за щось відповідати, коли в голові дме вітер від вуха до вуха.
Ніхріна не робити, красти і ні за що не відповідати - суть існування зеленої плісняви.
Это даёт 240 тысяч в год - предел мобилизационных спроможностей.
Маячня о 500 тысяч - чушь, просто потому, что обучать их негде и вооружать нечем.
ТОМУ СМІЛИВІШЕ
Про це заявив президент Володимир Зеленський. А стаття 106 пункт 20 Конституції України,каже,що президент в черговий раз сп#здів і хоче ввести суспільство в ОМАНу.Та ж таки стаття 106 в пункті 31 говорить: "Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам", в тому числі і Андрію Борисовичу.