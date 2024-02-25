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Новости Война
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Зеленский (19056) артиллерия (617)

Преимущество россиян в артиллерии сейчас 1 к 7. Для контрнаступления это соотношение нужно уменьшить до 1 к 1,5-3, - Зеленский

зеленський

Россияне имеют значительное преимущество в интенсивности применения артиллерии на линии боевого столкновения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-конференцію.

Он отметил, что в конце прошлого и начале этого года интенсивность применения артиллерии со стороны россиян была 1 к 12.

По словам президента, сейчас преимущество врага уменьшилось, но оно все еще существенное - 1 к 7.

"Нам нужно снова прийти к тому, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы будем либо стоять, либо терять по 150-100 метров", - объяснил Зеленский.

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Топ комментарии
+13
Прямо обкурений наполеон.
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25.02.2024 18:43
+10
Дайте селёдки этому пАлководцу.
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25.02.2024 18:46
+7
Шо так розговорився сьогодні, найвеличніший?
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25.02.2024 18:43
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Прямо обкурений наполеон.
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25.02.2024 18:43 Ответить
"ЗЕлельские тезисы"
В.И. Ленин 1917 год

не годуйте ЗЄльоного троля !!!

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25.02.2024 18:51 Ответить
Оговорка по Фрейду от агента кремля. Когда говорят о перевесе сил противника, то сначла идет число средств и силы противника, а потом собственные показатели. Вопрос к шановному панству: кто такой зеледент?
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25.02.2024 18:52 Ответить
Шо так розговорився сьогодні, найвеличніший?
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25.02.2024 18:43 Ответить
Курьер из братской Аргентины вовремя приехал.
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25.02.2024 20:36 Ответить
закінчив екстекрном МВОКВОКУ?
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25.02.2024 18:44 Ответить
рабоче крестьянские курсы "Выстрел" РККА с ВУС четырежды Дезертир-писарь
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25.02.2024 18:53 Ответить
просто Всунь Тси, мать його
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25.02.2024 18:45 Ответить
Наш шаріков тепер і стратег, коли тілтки встиг Академію Генштабу закінчити.Хоча нафіг та академія після кварталу?
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25.02.2024 18:45 Ответить
Дайте селёдки этому пАлководцу.
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25.02.2024 18:46 Ответить
В этом строю уже есть потери. Обоссанный "багратион" прикрыл своей тушей Киев.
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25.02.2024 18:50 Ответить
Сивого прибирайте, він уже дає концерти в передпокої у Директора.
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26.02.2024 09:03 Ответить
Та в них всього більше і снарядів і літаків і людеи - тільки допомога
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25.02.2024 18:46 Ответить

Зроби отак:
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25.02.2024 18:47 Ответить
а можна й так

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25.02.2024 18:56 Ответить
Так лучше
Намного
И ближе Владимиру Александровичу
А Андрюшу Ермака не можете туда втулить?
Люблю достоверность
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25.02.2024 19:10 Ответить
Ленка скаржилась Шустєру, що Зєльоний пішов із сімьї до Андрюши Єрмака
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25.02.2024 21:00 Ответить
для контраступу потрібна перевага над ворогом, а не ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕВАГИ ВОРОГА Це вивчають курсанти на першому курсі з дисципліни ТАТКТИКА в розділі НАСТУП. Але ж звідки тобі це знати.
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25.02.2024 18:47 Ответить
шкодує вова що увесь ЙОГО асфальт для армії з ZVO символами на парад до Києва вже зруйнований?
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25.02.2024 18:47 Ответить
Саламатін міністр оборони за часів Януковича 2012 року (татарова єрмака) - 2013 рік втік до

Павло́ Валенти́нович Ле́бедєв (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 12 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Новомихайлівський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Туапсинський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР ) - колишній український політик російського походження, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів (з жовтня 2007), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр оборони України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 )Після втечі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича Лебедєв утік з України ще до його відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) окупації Криму Росією.

ТАТАРОВ ТА ЄРМАК ЛЮДИ ЦІЄЇ ВЛАДИ
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25.02.2024 18:57 Ответить
Вечір зашкварів від боневтіка,історики будуть ламати голови над його фразами і думати як мудрий нарід під час війни посадив табуретку в крісло президента.
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25.02.2024 18:49 Ответить
Якщо наша перемога і можлива, то тільки незважаючи на усі твої зусилля!
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25.02.2024 18:50 Ответить
Проперло сегодня "военачальника". В вечернем видео еще не то будет.
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25.02.2024 18:52 Ответить
Ще хтось має сумніви хто був організатором і керівником цих плацдармів ,фортець,і контранаступів?Одебілений наркоман і далі збирається гнати під трьохкрактну перевагу ворога в наступ українців .Але для gда Владіміра це всього лиш гої котрих не жалко,а кацапюра Шурік не підведе
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25.02.2024 18:53 Ответить
Сонцесяйний стратег взявся за діло, кацапа тепер торба!
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25.02.2024 18:54 Ответить
А может надо было в каждом взводе надо было иметь по миномету и в батальоне минометную роту как в вермахте и РККА и сколько бы бойцов остались живы да еще при наличие разведывательных дронов?
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25.02.2024 18:56 Ответить
Мені здається, або воно справді Наполеон, Македонський і Ганнібал в одному флаконі? Москва за 3 дні, а Владивосток за тиждень коли буде 100500 літаків мільйон танків і він на білому коні.
То чого сцить розповісти як під його керівництвом була похерена оборонна програма, чому в ОП кожен другий агент ФСБ і чого воно таке вдатне, бо коли щось анонсує, то результат, м'яко кажучи можна назвати одним словом -дупа.
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25.02.2024 18:57 Ответить
Зєля, а де наші ракети? Може пора з асфальту виколупувати!
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25.02.2024 19:02 Ответить
Сьогодні прямо бенефіс зеленої мерзоти
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25.02.2024 19:07 Ответить
А я думав,для наступу перевага повинна у нас бути 7:1
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25.02.2024 19:08 Ответить
"зелехламон" - потрібно зменшити Твоє перебування в Україні ,в іншому випадку України не буде.
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25.02.2024 19:11 Ответить
Російська військова промисловість повинна стати у 7 разів менша від української.
Отоді можна планувати наступ.
А до того моменту - руйнувати військовий потенціал кремля.
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25.02.2024 19:20 Ответить
Знову як і минулого року бла,бла,бла.
Що за дебілізм знову починати триндіти про контрнаступ.Нехай "головнокомандуючий" ще скаже точну дату і місце де він почне той контрнаступ 😡
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25.02.2024 19:24 Ответить
Сьогодні що бенефіс 95квартала?
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25.02.2024 19:35 Ответить
цікаво, що для нашої переваги в снарядах робиться на заводах нашого оборонпрому? Там навіть не спромоглися запустити масового виробництва дронів, хоча є заводи, які мають всі потужності і ресурси, наприклад, у моєму місті. Але щось заважає, а це щось це є корупція, совкові методи організації і управління, можливо, й відвертий саботаж, змінювати ніхто нічого не хоче, бабло й так капає. Влада за 2роки війни реально обісралась.
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25.02.2024 19:51 Ответить
Володька,це після того,як ти 5 років просидів Укрглавковерхом???
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25.02.2024 20:10 Ответить
сотня ф-16, та по пів сотні томагавків на кожен літак і все закінчиться за місяць, які нахер артилерія з бомбами, що всі "екпєрти" несуть хєрню.
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25.02.2024 20:44 Ответить
7 до одного 1 кажуть, довбйоб. Або ж так : " ми програємо расіянам в артилеріє 1 до 7"
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25.02.2024 22:00 Ответить
вяликим палкаводцем стал зеля..(
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26.02.2024 03:04 Ответить
Я зараз заплачу. Володя Херпіду все знав, але замість артилерії, САУ "Богдана" купував асфальтоукладчики, біиумовозки, грейдери з 2019 року і по цей день. То йому хтось це все підкинув, він хотів САУ, а вороги підкинули асфальтоукрадчики.
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26.02.2024 04:48 Ответить
 
 