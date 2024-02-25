Преимущество россиян в артиллерии сейчас 1 к 7. Для контрнаступления это соотношение нужно уменьшить до 1 к 1,5-3, - Зеленский
Россияне имеют значительное преимущество в интенсивности применения артиллерии на линии боевого столкновения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-конференцію.
Он отметил, что в конце прошлого и начале этого года интенсивность применения артиллерии со стороны россиян была 1 к 12.
По словам президента, сейчас преимущество врага уменьшилось, но оно все еще существенное - 1 к 7.
"Нам нужно снова прийти к тому, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы будем либо стоять, либо терять по 150-100 метров", - объяснил Зеленский.
Топ комментарии
+13 Mikola Mazurenko
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+7 Огусто
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В.И. Ленин 1917 год
не годуйте ЗЄльоного троля !!!
Зроби отак:
Намного
И ближе Владимиру Александровичу
А Андрюшу Ермака не можете туда втулить?
Люблю достоверность
Павло́ Валенти́нович Ле́бедєв (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 12 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Новомихайлівський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Туапсинський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР ) - колишній український політик російського походження, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів (з жовтня 2007), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр оборони України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 )Після втечі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича Лебедєв утік з України ще до його відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) окупації Криму Росією.
ТАТАРОВ ТА ЄРМАК ЛЮДИ ЦІЄЇ ВЛАДИ
То чого сцить розповісти як під його керівництвом була похерена оборонна програма, чому в ОП кожен другий агент ФСБ і чого воно таке вдатне, бо коли щось анонсує, то результат, м'яко кажучи можна назвати одним словом -дупа.
Отоді можна планувати наступ.
А до того моменту - руйнувати військовий потенціал кремля.
Що за дебілізм знову починати триндіти про контрнаступ.Нехай "головнокомандуючий" ще скаже точну дату і місце де він почне той контрнаступ 😡