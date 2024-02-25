Зеленский: Решение о приглашении Украины в НАТО зависит от США и Германии

На сегодняшний день решение о приглашении Украины в НАТО зависит от США и Германии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки по поводу саммита НАТО в Вашингтоне и приглашения Украины в НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Приглашение зависит сегодня, при всем уважении ко всем партнерам, все партнеры, в принципе, поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО, но это решение зависит от США и Германии. Это факт. Я не вижу рисков в приглашении Украины в НАТО. Те риски, которые звучат за кулисами, касаются неадекватности реакции Путина на членство Украины в НАТО. Я считаю, что в приглашении (Украины в НАТО. – Ред.) рисков нет", – заявил Зеленский.

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