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Зеленский (19056) членство в НАТО (1440)

Зеленский: Решение о приглашении Украины в НАТО зависит от США и Германии

Володимир Зеленський

На сегодняшний день решение о приглашении Украины в НАТО зависит от США и Германии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки по поводу саммита НАТО в Вашингтоне и приглашения Украины в НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Приглашение зависит сегодня, при всем уважении ко всем партнерам, все партнеры, в принципе, поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО, но это решение зависит от США и Германии. Это факт. Я не вижу рисков в приглашении Украины в НАТО. Те риски, которые звучат за кулисами, касаются неадекватности реакции Путина на членство Украины в НАТО. Я считаю, что в приглашении (Украины в НАТО. – Ред.) рисков нет", – заявил Зеленский.

Читайте также: Украина присоединится к НАТО. Это вопрос не "если", а "когда", - Столтенберг
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Топ комментарии
+9
Цить, дурню, ти ще не доріс до тих геополітичних висот, над якими ширяє Найшашличніший...
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25.02.2024 19:06
+7
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25.02.2024 19:10
+6
Сц...ко !викинь спочатку ЄРМАКОТАТАРОВЩИНУ!!!
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25.02.2024 18:58
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Правила форума Совет форумчан
Вже сказали шо ми пролітаєм
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25.02.2024 18:57 Ответить
Без Залужного не візьмуть.
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25.02.2024 19:17 Ответить
Рішення щодо запрошення в НАТО залежить від зермаків і ОПи.
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25.02.2024 19:33 Ответить
Це значить зараз Запрошення не буде.

Саліван та Шольц проти…
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25.02.2024 19:38 Ответить
с ним тоже не брали
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25.02.2024 19:48 Ответить
На довісок йшов зеля з дерьмаком.
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25.02.2024 21:29 Ответить
А от Зеленского ничего не зависит. Он хороший а все злодеи
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25.02.2024 19:43 Ответить
А Патрушев, який тобі губу розбив, іншої думки...
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25.02.2024 18:58 Ответить
Арестович назвав однією з причин війни курс на НАТО в Конституції. Йому відповіли.

https://novynarnia.com/2022/03/18/arestovych-nazvav-odniyeyu-z-prychyn-vijny-kurs-na-nato-v-konstytucziyi-jomu-vidpovily/
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25.02.2024 19:23 Ответить
Тільки ні Люся Арестович!
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25.02.2024 19:39 Ответить
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25.02.2024 18:58 Ответить
Сц...ко !викинь спочатку ЄРМАКОТАТАРОВЩИНУ!!!
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25.02.2024 18:58 Ответить
Перше інтерв"ю Главком Залужного -кінець 2019 року , саміт НАТО. Його прямо біля трапу у Європі поклали ІНТРПОЛІВЦІ!!! в бетон фейсом . Він був запрошений на саміт , тоді як знаємо вова обісрався їхати.
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25.02.2024 19:01 Ответить
Залужний- Командувач військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%C2%BB Оперативного командування «Північ» (2019-2021), начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB Оперативного командування «Захід» (2017). Командир https://uk.wikipedia.org/wiki/51-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012).
ІНТЕРПОЛ- це тіпа МАГАТЕ або міжнародний КРАСНИЙ КРЕСТ ...

Друзі з НАТО моментально допомогли й виіягли Залужного з пазурів інтерполо . (це він сам розповів у своєму інтерв"ю)

Але це був той самий саміт, де Порошенко ще президент у 2018 році , анонсував подання заявки від України . Погугліть - все там є!

Це був восени вже той ПРезидент,котрий чекав заглянути вночі Хйла , це той самий той ПРезидент, Люся котрого говорила. що війна почалася саме тому, що ... ЯК ВИ ДУВМІАЄТЕ ВІН ЗНАВ ПРО МОЖЛИВИЙ АРЕШТ ЗАЛУЖНОГО ПЕРЕД САМІТОМ У ЄВРОПІ 2019 РОКУ ВОСЕНИ?

2017 рік Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", який одним із пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в НАТО.
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25.02.2024 19:12 Ответить
Сегодня день цитат из книги В.Зеленского "Как я выиграл войну".
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25.02.2024 19:01 Ответить
В 2023 році!
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25.02.2024 19:13 Ответить
До чого тут Німеччина ?
Шлях в НАТО для нас закритий вже 10 років ! Не приймають в НАТО країни з не вирішеними територіальними суперечками !
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25.02.2024 19:01 Ответить
а вам кацапам в НАТО вообще не войти...
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25.02.2024 19:04 Ответить
Вам , кацапам , НАТО як страшний сон ! ...))
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25.02.2024 19:07 Ответить
ты чморк рождённый в Мухосранске, проникший в Украину - считаешь себя украинцем...?
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25.02.2024 19:56 Ответить
твои браття-кацапы расстреляли ещё 9-ть наших бойцов\пленных...\ недалеко от с. Іванівське...\хуже *********...\
что на это скажешь кацап...?
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25.02.2024 20:06 Ответить
Воно, здасться, вишиватник.
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25.02.2024 21:57 Ответить
этнический кацап в 2010 за Януковоща был...
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25.02.2024 21:59 Ответить
Цить, дурню, ти ще не доріс до тих геополітичних висот, над якими ширяє Найшашличніший...
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25.02.2024 19:06 Ответить
Неправда! Шлях до НАТО закрила у 2008 році Меркель за завданням хуьла
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25.02.2024 19:18 Ответить
Зеля закриває шлях до НАТО кожен день своїми рішеннями !
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25.02.2024 19:36 Ответить
А чого ви про ТЮ не згадали? Оту ТЮ, котра виступила проти вступу напередодні саміту НАТО. І чиєю заявою меркель лише скористалася.
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25.02.2024 19:45 Ответить
Меркель без Юлі прекрасно виконувала накази хуьла. А сама Юля мала свої накази хуьла, особливо у 2009 р.
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25.02.2024 20:36 Ответить
если очень надо - то принимают
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25.02.2024 19:50 Ответить
Сьогодні танець отой " будьмо гей-гей "з раздіванієм

https://www.youtube.com/watch?v=25ZIwZRWJEU https://www.youtube.com/watch?v=25ZIwZRWJEU

А німеччина вона ж нагадує вові про порноактрису
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25.02.2024 19:54 Ответить
ризики для НАТО- рашистська агентура при "зе" ,на котру ЦРУ поіменно вказало "зезраднику"
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25.02.2024 19:03 Ответить
Ага, країна з крадіями-зрадниками при владі їм не потрібна.
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25.02.2024 19:04 Ответить
петляє як заєць
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25.02.2024 19:06 Ответить
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25.02.2024 19:10 Ответить
Цю Гамадрілохамію ведуть на другу посаду України
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25.02.2024 19:55 Ответить
якщо спробувати зрозуміти що він відповів можна йо.нуться
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25.02.2024 19:10 Ответить
Рішення залежить від кількості крадіжок західної допомоги.
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25.02.2024 19:11 Ответить
Зеленський: "...Рішення щодо запрошення України в НАТО залежить від США та Німеччини - і я зроблю все, щоб його не було - такий наказ із кремля..."
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25.02.2024 19:11 Ответить
-"... кто, по вашему, этот, мощный старик... это- Гигант мысли, Отец русской Демократии..."
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25.02.2024 19:12 Ответить
На кого це розраховано що треба ще запрошення.Це ми повинні проситися у НАТО а не вони нас.І це залежить від усіх членів а не двох країн.Таке враження що спіч готовили йому блогери.
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25.02.2024 19:13 Ответить
Дебил зеленый, устав НАТО говорит о том что в НАТО принимаются страны, у которых нет территориальных претензий от третьих стран. Вася-наркомася гундосый, когда ты уже это поймешь? Ты как раз делаешь все, чтобы максимально раздраконить руководстао НАТО против Украины. Но не получается как путлер тебе указывает. Ты, зеля, приходишь к моменту януковоща, когда он отказался от подписания ассоциации с ЕС.
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25.02.2024 19:18 Ответить
Да пепередники у сьому винні як завжди і НАТО на хліб ненамажеш.
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25.02.2024 19:29 Ответить
Хто всрався, невістка
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25.02.2024 19:25 Ответить
Вася, ти що невістку собі завів??
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25.02.2024 19:28 Ответить
Вова, не руби правду.. на цензорі такого не *******..
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25.02.2024 19:27 Ответить
Яке НАТО,коли ти бойових генералів звільняєш ?
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25.02.2024 19:31 Ответить
А про Венгрів, Словаків і скоро вже і Поляків та мабуть Румунів від забув? В нас достатньо добрих сусідів і без Америки та Німеччини. Але правда в тому що союзники як що би хотіли то могли би прийняти в НАТО давно і війни би не було а на практиці ми бачимо що допомогу скоротили в критичний момент при контрнаступі. Зараз то взагалі ***** Омерика не допомагає.

Легко проігнорували звільнення Залужного агентами кремля з жОПи. Вже друга річниця як спостерігають як руссо свині наступають та знищують Українські міста. Які вже по счету? Маріуполь, Бахмут і тепер Авдіївка та по трохи повзуть далі. А нас годують обіцянками про боеприпасы і якісь новий міфічний контрнаступ коли здаються позиції сьогодні.
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25.02.2024 19:41 Ответить
Тут, як з тою розпіареною відповіддю умерова на запитання проте, чи певен він, що Україна переможе. Бо запитання було про те, чи певен він, що нинішнє КЕРІВНИЦТВО України приведе Україну до пПеремоги. Навіть по Перемозі з таким керівництвом Україну до НАТО не запросять. Бо НАТО - це військово ПОЛІТИЧНИЙ блок, до котрого з таким рівнем корупції, як в Україні, не беруть. Це Східну Європу прийняли туди "гуртом". А Україна і Молдова йдуть туди "в роздріб", тому лафи не буде. Помилки враховані.
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25.02.2024 19:42 Ответить
Лише від США та Німеччини? А від України, її президента та його ОПи з єрмаків та антимайданних мусорків не залежить?
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25.02.2024 19:48 Ответить
нет
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25.02.2024 19:51 Ответить
Двері в НАТО закрили, як тільки Залужний вийшов з Гнштабу !!! Що не ясно цьому параноїку на прізвище Зеленський ???
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25.02.2024 19:53 Ответить
США і Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО, - Foreign Policy
Польща, Чехія і країни Балтії вважають, що тільки членство України в НАТО переконає Росію пригальмувати вторгнення і покласти край війні. Інші прихильники українського вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї.

Зеленський: Якщо б ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, вони (росіяни - ред.) би до нас не підійшли. Вони би відступили. Ми би зламали їхні лінії оборони і пішли би вперед. 10 Патріотів кардинально змінили би ситуацію.Це не означає, що все вирішують системи Патріот. Я вам навів один приклад. Таких назв (зброї - ред.) було б дві-три і був би кінець їхній обороні. Просто кінець.
І ми зможете відповісти собі на питання: "А чому в України цього немає?".
Ну. Значить, це потрібно не всім".

Але, навіть відкладання запрошення України на Вашингтонському саміті НАТО виглядає як заохочення продовження збройної агресії рахи 😡!
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25.02.2024 19:53 Ответить
Клован з підворіття, шо у Крівом Рогу̀, публічно образив всі інші держави...
Яке ж воно дурне... Кур-р-рва...
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25.02.2024 19:54 Ответить
 
 