За сутки на фронте 81 боевое столкновение. Враг нанес 4 ракетных и 73 авиационных удара, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 25 февраля 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Продолжаются семьсот тридцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 4 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 52 обстрела из реактивных систем залповых.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Некоторые подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты из территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямно Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Мхи, Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Волфино, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Стрелка, Гатище Харьковской области.
На Купянском направлении силы обороны отразили 5 атак в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное и Железное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Клещиевка, Нью-Йорк и Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районе населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Желанное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены более 10 атак противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Парасковеевка, Новомихайловка и Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.
На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе Работино и 1 атака в районе Гуляйпольского Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 позиции артиллерии противника", - говорится в сводке Генштаба.
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Малюють цифри від балади, але ніколи правду там не скажуть.
Генштаб хоч раз сказав, що ми залишили такий то населений пункт, там то відступили?
Ні вони бояться правду озвучити, щоб гнів на себе рідних не наганяти.
Генштаб офіційно ще досі не повідомив, що війська залишили Бахмут.
Молчок про це.
А люди, ви собі самі правду дізнавайтесь, з новин в інтернеті, з телеграм, від рідних з фронту, ітд.
Але цифрами сплять любими, які ні про що не говорять і які ніхто не перевірить.
І головне, всі судять про роботу генштабу не по цифрах чи пустопорожніх заявах і словах а по результату на фронті.
А результат на фронті а значить і діяльність генштабу - негативний.
Ситуація в районі населеного пункту Ласточкине
Як би не старалося командування ОСУВ "Таврія" в своїх заявах перекручено заявляти про утримання села - воно втрачене. На кадрах можна побачити відхід наших бійців з населеного пункту, його зайняли московити, вивісивши в селі свої ганчірки. Також про це зазначають і самі бійці, додаючи важливі деталі про хід подій і підготовку ІФС.
Тримати село було важко в надскладних умовах, адже оборони там вибудувано не було, а бійцям довелося з боїв в Авдіївці відкочуватися і закріплятися в самому процесі бойових дій. Московити весь цей час продовжують тиск великою кількістю піхоти та техніки, що стримувати доволі важко. Тактика м'ясного штурму продовжується по всьому відтинку від Бердичів до Тоненького.
Ми вчергове почули "відійшли до підготовлених позицій". А потім почуємо ще і ще, бо в сусідніх селах ситуація абсолютно однакова, а стримувати ворога доводиться силами українських військових, на чиї плечі падає весь тягар. Мало просто говорити про "цінність життя бійців", це необхідно реалізовувати, бо це все, що у нас є!