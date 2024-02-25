Зеленский о слежке за журналистами Bihus.info: Мне все равно, кто заказчик, следствие разберется. Малюк даже расформирует этот отдел

Следствие разберется с наблюдением за журналистами Bihus.info, кто это делал, если там был заказ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о незаконной слежке за журналистами Bihus.info и привлечении руководства СБУ к ответственности, в случае их причастности к слежке, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство в СБУ соответствующего направления, ДЗНД, руководитель, несмотря на то, знал этот человек об этом или не знал, я не хочу разбираться, уже разбираются сами правоохранители, этот человек был уволен (начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко. - Ред. .) Глава СБУ Малюк сказал, что он расформирует даже этот отдел, это его дело.

Мне все равно, кто заказчик, уволен человек этот. А дальше следствие разберется, кто это делал, если там был заказ", - заявил Зеленский.

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Слежка за Bihus.Info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей.

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