Зеленский о слежке за журналистами Bihus.info: Мне все равно, кто заказчик, следствие разберется. Малюк даже расформирует этот отдел
Следствие разберется с наблюдением за журналистами Bihus.info, кто это делал, если там был заказ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о незаконной слежке за журналистами Bihus.info и привлечении руководства СБУ к ответственности, в случае их причастности к слежке, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство в СБУ соответствующего направления, ДЗНД, руководитель, несмотря на то, знал этот человек об этом или не знал, я не хочу разбираться, уже разбираются сами правоохранители, этот человек был уволен (начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко. - Ред. .) Глава СБУ Малюк сказал, что он расформирует даже этот отдел, это его дело.
Мне все равно, кто заказчик, уволен человек этот. А дальше следствие разберется, кто это делал, если там был заказ", - заявил Зеленский.
Слежка за Bihus.Info
Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.
"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.
Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.
СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.
Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей.
Пожалуйста, подождите...
ФСБшні специ красиво здобули і проаналізували відео з камер "Українського села", опрацювали мобільні трафіки, виявили місця встановлення спецтехніки тощо, а через Бігуса "продали" 73% з тих виборців, які дуже ******* відосіки.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=z0zz7j716IE&t=968s
Відповідно, за озвученою логікою Кварталісімуса слід розформувати 110-ту бригаду за поразку в Авдіївці, 3-тю за провал контрнаступу, 36-ту за здачу Маріуполя, 93-тю за здачу Бахмута і так далі.
сапожник отрезает себе ноги за плохо сделанные ботинки
Саламон плятский !
Тобто - якщо би не серіал від бігусів, то в Порошенка був шанс виграти ті вибори?
Ви стільки зайвого написали - щоби що?
Твердження про те що Бігус "привів до влади Вову" - воно для вас більш адекватно виглядає?
Чи там щось ще можна побачити в моїх простих питаннях?
Соціологія показувала що ще до "Свинарчуків" ригівський реванш вигравав вибори, а Віктор Бобиренко ще в 2015 році написав про те що Зеленський стане наступним президентом і з цим вже (майже) нічого не зробиш.
То де тут неадекватність, або Мар'яна з подоляком?
Але народу було вбито в голови шо всі вони там однакові, всі продажні, і треба голосувати за нових.
А нових готовили зарані і той бобиренко розумів значення хвільму про голопоротька. І бігусеня був лише однією ланкою у обливанні лайном минулої влади. Як і ********* у якого був лише один барига - Порошенко. А коломойського, ахметова, мертвечука він чомусь не помічав. Якщо це все не проплачені дії, то наївність таких як ви менее давно не вражає, а лише засмучує.
А ахметов сам не ліз у партію, а купляв частину ригів, а ще (подейкують) радикалу шлюшка, який теж обсирав Порошенка.
телевізор звичайно ж велика сила для старих мізків, але молодь сиділа у соцмережах. І там порошенко взагалі не мав особливої підтримки. Бог з ним тим порошенком-гладковським. Але раша дійсно перекрила постачання клістронів нашим ЗСУ за допомогною бігуса та бурі (ініційованій ворогами як внутрішніми так і зовнішніми) звинувачень у контрабанді!!! з раші. Я то розумію, що без рашистських агентів в сбу ця інфа б не потрапила до бігуса. І тут постає питання: якщо бігус став (свідомо чи не свідомо) іграшкою в руках наших ворогів, то чому за ним не можна стежити? Він вже пройшов тричі детектор брехні? він запантентований патріот? Оті клістрони, вилучені через той скандал висітимуть на шиї бігуса до кінця його нікчемного життя. А критика зелених - фігня. Бо і я критикую. і багато хто інших критикує.
Заперечення саме чого - того що саме Бігус "цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків"? А ви у своєму тексті не заперечуєте цього переліком інших об'єктивних причин? То як виглядають ваші "заперечення" твердження ?
Чим відрізнялася соціологія 2018-2019 років від результатів президентських та парламентських виборів?
Ви в курсі - хто є той Бобиренко за фахом та родом діяльності?
Ви чомусь хочете розповісти мені про наслідки серіалу Бігуса... Я про все це знаю, від Гладковських до Шевченка та клістронів.
Віка вже ж написала: "Ясна річ , що не один бігус...", і цього було достатньо.
Я дійсно не можу передбачити яки галюцинації викличуть мої прості питання у окремих людей. То як на вашу думу виглядають мої запитання, і у чому конкретно полягали мої "заперечення" саме "емоційній Віці"?
Ні в кого мізки не винесло ???
Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.
Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
А хто ж буде підлогу в ОПі мити і серветки міняти?
Хєрня якась...
После всего ,что эти твари сотворили с Украиной
Это все такие мелочи
Сидит на сцене ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ
На его совести - убитые украинцы
Пропавшие дети
Разрушенные города
И только не пишите мне про путина
Если бы эта **** занималась обороной
Заминировала бы все кордоны
Готовила ТРО
Никакой путин не начал бы большого вторжения
Путин - конченый
Но не идиот
А ему принесли Украину на блюдечке
Бери, дорогой
Зеленский в роли президента Украины - это несмываемый позор украинского народа
Жодних...
Ага, "...мінє сьорамно, хто на чужую мінє Украіну напал..."
Я вам нічєво нє должен.
Янєлох какойто.
Янєтряпка...
Йдіть у сраку...
Бляха-муха, за стилем мислення та філігранності формулювання думок, якщо ще не Черчілль, то уж точно
"полупоц""полу-чєрчіль"...
ЗЄ не все одно. Він це напевно знає.
по*уйвсе одно - головна квінтесенція у відповіді на це питання.
А для 73% як,все ок?
Так зебіл і лишився бовдуром-самодуром, який більше всього на світі обожнює аплодисменти)