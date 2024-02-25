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журналистика (3254) Зеленский (19056) слежка (190)

Зеленский о слежке за журналистами Bihus.info: Мне все равно, кто заказчик, следствие разберется. Малюк даже расформирует этот отдел

Володимир Зеленський

Следствие разберется с наблюдением за журналистами Bihus.info, кто это делал, если там был заказ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о незаконной слежке за журналистами Bihus.info и привлечении руководства СБУ к ответственности, в случае их причастности к слежке, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство в СБУ соответствующего направления, ДЗНД, руководитель, несмотря на то, знал этот человек об этом или не знал, я не хочу разбираться, уже разбираются сами правоохранители, этот человек был уволен (начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко. - Ред. .) Глава СБУ Малюк сказал, что он расформирует даже этот отдел, это его дело.

Мне все равно, кто заказчик, уволен человек этот. А дальше следствие разберется, кто это делал, если там был заказ", - заявил Зеленский.

Читайте также: Часть сотрудников ДЗНГ СБУ, следивших за журналистами, отправили в зону боевых действий на Донбасс, - Bihus.Info

Слежка за Bihus.Info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слежка за Bihus.Info: Глава СБУ Малюк может выступить в Раде в конце февраля, - Юрчишин
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Топ комментарии
+53
Бутусова не пустил ссыкун.
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25.02.2024 19:30
+35
Мені все одно, хто замовник - сказав Зеленський - тим більше, що це я...
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25.02.2024 19:33
+32
ЗАМОВНИК БАНДИТСЬКИХ ДІЙ СБУ - президенту ВСЕ ОДНО !!!

Ні в кого мізки не винесло ???

Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.

Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
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25.02.2024 19:42
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Правила форума Совет форумчан
Балабол !
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25.02.2024 19:30 Ответить
Зеленський служить президентом Офісі єрмака.
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25.02.2024 19:39 Ответить
І Баканов чомусь не сидить ...
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25.02.2024 19:53 Ответить
Якщо вважати Бігуса журналістом, то по відношенню до нього (його підлеглих наркоманів) СБУ перевищила владу, але якщо Бігус є резидентом ФСБ і в Україні займається інформаційними диверсійними компаніями (наприклад, я досі переконаний, що через нього по "справі Гладковських/Свинарчуків ФСБшники просто і красиво реалізували свої матеріали по розкрадачам російської військової техніки), то СБУ просто програло ФСБшникам на своїй території.

ФСБшні специ красиво здобули і проаналізували відео з камер "Українського села", опрацювали мобільні трафіки, виявили місця встановлення спецтехніки тощо, а через Бігуса "продали" 73% з тих виборців, які дуже ******* відосіки.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=z0zz7j716IE&t=968s

Відповідно, за озвученою логікою Кварталісімуса слід розформувати 110-ту бригаду за поразку в Авдіївці, 3-тю за провал контрнаступу, 36-ту за здачу Маріуполя, 93-тю за здачу Бахмута і так далі.
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25.02.2024 20:08 Ответить
Одного не пойму почему он обращается в демократиям всего мира ! Мы что демократия! Мы ермакратия!
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25.02.2024 19:47 Ответить
Развесіли вуха , брехун , сам заказал без « если»
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25.02.2024 21:19 Ответить
Александр Македонский рубает гордиев узел, пардон
сапожник отрезает себе ноги за плохо сделанные ботинки
Саламон плятский !

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25.02.2024 21:40 Ответить
ЗРАДНИК , набагато гірше , перевертень ! Готував капітуляцію, коли не вийшло з ******, разом на « день паабеди» шашличків пожерти , в повітрі перевзувся, але ж ,ДОГОВОРНЯКИ ОМАНСЬКІ , ніхто не відмінив !
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25.02.2024 22:28 Ответить
Бутусова не пустил ссыкун.
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25.02.2024 19:30 Ответить
Малюк дасть ім просратися - ну -ну
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25.02.2024 19:31 Ответить
Правильно.. і добре якщо чесно.. але Бігус красава.. Вова про це сказав??
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25.02.2024 19:31 Ответить
Бігус цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків, які крали у кацапів запчасті для української воєнної техніки.
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25.02.2024 19:55 Ответить
А є якісь докази цьому?
Тобто - якщо би не серіал від бігусів, то в Порошенка був шанс виграти ті вибори?
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25.02.2024 20:49 Ответить
А які « докази» для бота 🦠🤖🎪🤡, вам сси в глаза , а ви :» божья роса» Ти повірив марьянці БЕЗМОЗГЛІЙ, що не було «ніякої спецоперації вагнергейт» , сказав Ермак , що не було , значить не було! Ви огодні людішки , гірші зомбікацапья
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25.02.2024 21:26 Ответить
А ви без жбурляння лайном можете на питання відповісти?
Ви стільки зайвого написали - щоби що?
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25.02.2024 21:40 Ответить
Я відповідаю , що ви , або неадекватний , або працюєте по визову на ОПг ермака&подоляка
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25.02.2024 22:00 Ответить
Що у тих питаннях неадекватного?

Твердження про те що Бігус "привів до влади Вову" - воно для вас більш адекватно виглядає?
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25.02.2024 22:04 Ответить
Ясна річ , що не один бігус , а зграя мстивих КАЛАМОЙШ з Г+Г КУЧМО-пінчуків, ОПЗЖопників ……, яким Порошенко на хвіст наступив , купили журнахвойд, як бігус , лещенко, заліщук, Найем ………, які оббріхували :» ліпецкая фабрика», « брата вбив» , « збагатився в 82 рази»……… Тому , що їм не потрібно було ні НАТО, ні ЄС ні Томос , НІ БЕЗВІЗ , а дешеві раби , щоб надалі пахали за копійки на хитрозробленних
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25.02.2024 22:39 Ответить
Саме про це я й спитав - чи варто казати що саме: "Бігус цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків"?
Чи там щось ще можна побачити в моїх простих питаннях?
Соціологія показувала що ще до "Свинарчуків" ригівський реванш вигравав вибори, а Віктор Бобиренко ще в 2015 році написав про те що Зеленський стане наступним президентом і з цим вже (майже) нічого не зробиш.

То де тут неадекватність, або Мар'яна з подоляком?
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25.02.2024 22:54 Ответить
Ви здається не розумієте як виглядають ваші заперечення емоційній Віці. І про соціологію згадали, яка купляється на раз. а у ахметки і колломйші грошей вдосталь. А ще більше у раші. Порошенко - успішний бізнесмен. І зумів так побудуватти свій успіх, що до сих пір влада не може знайти зачіпки до нього. Тому й пишуть, що захід не дозволяє арештувати. Але ж опа плювала на той захід, коли зробили карманне бюро по економічним злочинам. Навіть звертання військової допомоги не допомагає.
Але народу було вбито в голови шо всі вони там однакові, всі продажні, і треба голосувати за нових.

А нових готовили зарані і той бобиренко розумів значення хвільму про голопоротька. І бігусеня був лише однією ланкою у обливанні лайном минулої влади. Як і ********* у якого був лише один барига - Порошенко. А коломойського, ахметова, мертвечука він чомусь не помічав. Якщо це все не проплачені дії, то наївність таких як ви менее давно не вражає, а лише засмучує.
А ахметов сам не ліз у партію, а купляв частину ригів, а ще (подейкують) радикалу шлюшка, який теж обсирав Порошенка.
телевізор звичайно ж велика сила для старих мізків, але молодь сиділа у соцмережах. І там порошенко взагалі не мав особливої підтримки. Бог з ним тим порошенком-гладковським. Але раша дійсно перекрила постачання клістронів нашим ЗСУ за допомогною бігуса та бурі (ініційованій ворогами як внутрішніми так і зовнішніми) звинувачень у контрабанді!!! з раші. Я то розумію, що без рашистських агентів в сбу ця інфа б не потрапила до бігуса. І тут постає питання: якщо бігус став (свідомо чи не свідомо) іграшкою в руках наших ворогів, то чому за ним не можна стежити? Він вже пройшов тричі детектор брехні? він запантентований патріот? Оті клістрони, вилучені через той скандал висітимуть на шиї бігуса до кінця його нікчемного життя. А критика зелених - фігня. Бо і я критикую. і багато хто інших критикує.
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26.02.2024 08:46 Ответить
Мої заперечення?
Заперечення саме чого - того що саме Бігус "цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків"? А ви у своєму тексті не заперечуєте цього переліком інших об'єктивних причин? То як виглядають ваші "заперечення" твердження ?
Чим відрізнялася соціологія 2018-2019 років від результатів президентських та парламентських виборів?
Ви в курсі - хто є той Бобиренко за фахом та родом діяльності?

Ви чомусь хочете розповісти мені про наслідки серіалу Бігуса... Я про все це знаю, від Гладковських до Шевченка та клістронів.
Віка вже ж написала: "Ясна річ , що не один бігус...", і цього було достатньо.

Я дійсно не можу передбачити яки галюцинації викличуть мої прості питання у окремих людей. То як на вашу думу виглядають мої запитання, і у чому конкретно полягали мої "заперечення" саме "емоційній Віці"?
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26.02.2024 10:37 Ответить
Использованный гандон этот Бигус.
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25.02.2024 21:30 Ответить
а , хто тоді « янетряпка» , яка заказала цей пользований
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25.02.2024 21:57 Ответить
Пытаюсь подобать слова,но не получается.
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25.02.2024 22:19 Ответить
гам теж пох на тебе блпзень
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25.02.2024 19:32 Ответить
все одно?хм..
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25.02.2024 19:32 Ответить
Мені все одно, хто замовник - сказав Зеленський - тим більше, що це я...
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25.02.2024 19:33 Ответить
Це ти..?? Розбійник..
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25.02.2024 19:38 Ответить
ЗАМОВНИК БАНДИТСЬКИХ ДІЙ СБУ - президенту ВСЕ ОДНО !!!

Ні в кого мізки не винесло ???

Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.

Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
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25.02.2024 19:42 Ответить
Нах воно Вові треба, якщо Бігус і так "за" топить..??
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25.02.2024 19:59 Ответить
А , що Ви , ще за п'ять років ТОТАЛЬНОЇ БРЕХНІ НЕ ЗВИКЛИ і могли сподіватись на шапіто🤡🤢🎪 хітрозробленних виродків не українського народу , вибраних зомбібидлотою , яка ржала сама над собою на концертах ФСБшних наркоманів
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25.02.2024 21:30 Ответить
100%
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26.02.2024 06:05 Ответить
Ну прямо продовження мультсеріалу Малюк і Карлсон!
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25.02.2024 19:33 Ответить
"Мені пох..", десь ми це вже чули й бачили
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25.02.2024 19:33 Ответить
А можна дізнатись таємну інформацію: а в чому взагалі розбирається тупорилий ішак?
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25.02.2024 19:34 Ответить
В юриспруденції. Він закінчив профільний вуз і 20 років за спеціальністю пропрацював, перед тим, як стати президентом.

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25.02.2024 19:53 Ответить
Ми добре знаємо хто цей замовник, Вова. І не треба брехати про "...все одно, хто замовник...".
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25.02.2024 19:34 Ответить
Малюк буде звільняти Малюка?
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25.02.2024 19:35 Ответить
Лицемір довбаний. Курва брехлива.
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25.02.2024 19:36 Ответить
Актор, **** вже тут)
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25.02.2024 19:38 Ответить
Відділ Єрьмака?
А хто ж буде підлогу в ОПі мити і серветки міняти?
Хєрня якась...
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25.02.2024 19:38 Ответить
А мені не все одно.
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25.02.2024 19:38 Ответить
А хто ж платить проти гнусавого?
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25.02.2024 19:42 Ответить
або ніхто і сраний бігус хоче відмитись від того, шо він своїми свинарчуками призвів до практично знищення України
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25.02.2024 19:58 Ответить
та ні, там ціла команда і на її утримання хтось таки платить. може якраз тоцй, хто був зацікавлений у зриві постачання клістронів. Я не думаю, що доходи від каналу ютубу настільки великі. Бо одному б вистачило, а тримати купу співробітників - це занадто великі гроші. Це ж Київ а не село, де працюють за двісті-триста доларів і раді.
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26.02.2024 08:51 Ответить
Хто дав наказ підрозділу?
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25.02.2024 19:41 Ответить
Хто замовник??? Є два варіанти або П.Порошенко або Ю.Бутусов.Тільки вони могли так підставити сонцесяйного.
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25.02.2024 19:41 Ответить
там ціла команда і на її утримання хтось таки платить. може якраз той, хто був зацікавлений у зриві постачання клістронів. Тобто раша. У раші довгі руки і великі фінансові можливості. А сандал з підгляданням дисциплінує опу і поперджує про можливості зливу компоромату на кожного радника-помічника.
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26.02.2024 08:55 Ответить
Брехлива, нікчемна, лицемірна гнида.
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25.02.2024 19:47 Ответить
А ще тобі, звісно, все одно, яка падлюка і чому не допустила Бутусова до цього шабашу...
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25.02.2024 19:48 Ответить
Какая разница - кто заказал ?
После всего ,что эти твари сотворили с Украиной
Это все такие мелочи
Сидит на сцене ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ
На его совести - убитые украинцы
Пропавшие дети
Разрушенные города
И только не пишите мне про путина
Если бы эта **** занималась обороной
Заминировала бы все кордоны
Готовила ТРО
Никакой путин не начал бы большого вторжения
Путин - конченый
Но не идиот
А ему принесли Украину на блюдечке
Бери, дорогой
Зеленский в роли президента Украины - это несмываемый позор украинского народа
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25.02.2024 19:53 Ответить
Головне щоб на себн ннвийшов
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25.02.2024 19:56 Ответить
А це при умові якщо д'єрмак накаже розформувати.
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25.02.2024 19:56 Ответить
Нема жодних сумнівів що стеження було по наказу Порошенки.
Жодних...
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25.02.2024 19:57 Ответить
Мооn , на всю бошку ! Порошенко не при посаді ! При кориті твоя СВИНЯЧА ЗГИДОТА
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25.02.2024 21:37 Ответить
Я сподіваюсь Ви розумієте, що це була іронія?)
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26.02.2024 08:35 Ответить
не заважайте женщині розтрачувати свою лють на опнентів на цензорі. Вона з утра розрядиться і убде добрішою до домашніх та навколишніх там у Германії
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26.02.2024 08:58 Ответить
єрмак все контролює ....особливо непевних блазнів...
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25.02.2024 20:00 Ответить
Яке ж воно сцикливе і кончене. І це президент держави. Позорисько.
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25.02.2024 20:00 Ответить
"Мені все одно, хто замовник"

Ага, "...мінє сьорамно, хто на чужую мінє Украіну напал..."
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25.02.2024 20:00 Ответить
Якщо криворагульний каже, що йому все одно, то це не так бо він весь час бреше. Бігусу вдалось прищемити йому яйця.
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25.02.2024 20:02 Ответить
навіть розформує атдєл - афігєть яке покарання!!! трєпєщітє, зладєї!!!
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25.02.2024 20:06 Ответить
"какая разніца" хто замовник, головне що мета досягнута, ні зброї, ні грошей, а винний у всьому Залужний, спитайте єрмака, подоляк усе пояснить.
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25.02.2024 20:07 Ответить
а підкажіть мені: хіба вживання нарКотиків у нас вважається кримінальним злочином? Лише продажа та зберігання великих об'ємів. А так, то травись на здоровля - то вибір дорослої людини.
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25.02.2024 20:09 Ответить
Мені все одно хто замовник.
Я вам нічєво нє должен.
Янєлох какойто.
Янєтряпка...
Йдіть у сраку...
Бляха-муха, за стилем мислення та філігранності формулювання думок, якщо ще не Черчілль, то уж точно "полупоц" "полу-чєрчіль"...
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25.02.2024 20:15 Ответить
а людям нравітца
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26.02.2024 09:00 Ответить
Замовник - ОП.
ЗЄ не все одно. Він це напевно знає.
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25.02.2024 20:25 Ответить
Доречі, а хтось знає, де подівся Богдан, попередній поставщик коксу найвелечнівшому, і який з нього ржав привселюдно?
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25.02.2024 20:28 Ответить
Карочє, мені по*уй все одно - головна квінтесенція у відповіді на це питання.
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25.02.2024 20:28 Ответить
Гарна позиція,головне "неочікувана".
А для 73% як,все ок?
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25.02.2024 20:33 Ответить
Малюк, розформуй ОП.
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25.02.2024 20:38 Ответить
малюк сам і підписував цей "наряд" для прослуховування. сам і розбереться ? у цього відділу має бути такий наказ письмовій формі інакше це зовсім інша стаття і зовсім інші терміни ув"язнення...
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25.02.2024 20:40 Ответить
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25.02.2024 20:49 Ответить
Цифровий контроль для слідкуванням за Українцями на вулицях, уперто протягують Зеленський з моноШоблою, щоб було, як у Китаю та московії!! Пильнуймо Україну, від цифрового переслідування привладними за інакомислячими Українцями!
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25.02.2024 20:55 Ответить
знову кака разніца?
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25.02.2024 22:44 Ответить
Главное в этом расследовании не выйти на себя.
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25.02.2024 23:13 Ответить
Зеленський про стеження за журналістами Bihus.info: "Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться. Малюк навіть розформує цей відділ" .Що значить: "Мені все одно",як це корилюється з 102-ою статтею Конституції(Ст.102 Конституції України визначено, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина)?
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26.02.2024 04:30 Ответить
Можна забрати клоуна із квартала, але квартал із клоуна забрати ніяк не можна.
Так зебіл і лишився бовдуром-самодуром, який більше всього на світі обожнює аплодисменти)
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26.02.2024 08:20 Ответить
Петро Лєксєєвічь скільки ви ще країною керувати будите !
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26.02.2024 09:35 Ответить
Зеля -п..бол ла-ла-ла
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26.02.2024 12:31 Ответить
 
 