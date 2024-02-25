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СБУ использует дроны "Sea Baby" как многоцелевую платформу и готовит новые сюрпризы РФ, - Малюк

Голова СБУ Василь Малюк

Служба безопасности Украины использует морские дроны Sea Baby как многоцелевую платформу и готовит с их помощью новые сюрпризы врагу в 2024 году.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк сообщил во время форума "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ.

"СБУ сегодня работает и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага – на временно оккупированных территориях и в глубине рф. Нами было создано несколько интересных новых разработок, а именно 2 надводных дрона. Один из них "Sea Baby " - это наш флагман. По сути, это многоцелевая платформа. И сейчас мы его используем не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования, и для других заданий, но не буду забегать вперед и раскрывать наши замыслы врагу", - сообщил Василий Малюк.

Он рассказал, что морские дроны СБУ поразили уже 11 кораблей Черноморского флота России. Причем часть из них – это безвозвратная потеря, а для восстановления других может потребоваться длительный срок.

Также Василий Малюк отметил, что дважды пораженный Службой безопасности Крымский мост до сих пор не восстановлен врагом полноценно и не используется для военной логистики и перемещения вооружения.

В то же время свою работу воздушными беспилотниками СБУ разделила на несколько зон, начиная от линии фронта и вглубь территории России на более 120 км.

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В трофеи спецслужбы по этому направлению Василий Малюк отнес полностью уничтоженные за год 516 вражеских танков, комплексы ПВО "Триумф", нефтеперерабатывающие мощности и другие военные объекты и предприятия, обеспечивающие российский ВПК.

"Это вполне законные наши цели", - подчеркнул глава СБУ.

Кроме того, по словам Василия Малюка, за прошлый год спецслужба разоблачила 47 агентурных сетей врага, самая большая из которых действовала в Николаевской области.

Противодействует СБУ и попыткам технического проникновения врага в силы обороны. Служба обнаружила более тысячи таких проникновений, для которых враг использовал 7 типов ШПЗ – шифровочно-программных закладок.

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Также с начала полномасштабного вторжения СБУ сообщила о подозрениях более 2 тыс. предателей и почти 5 тысяч коллаборантов, пособников России и наводчиков. Среди них продолжается работа по очищению от русского влияния церковной среды. На сегодняшний день суды уже вынесли 22 обвинительных приговора священнослужителям.

"СБУ есть, была и будет скальпелем в руках украинского народа, который будет вырезать эти позорные явления, которые я перечислил, как раковые опухоли", - подчеркнул Василий Малюк.

Он призвал украинцев объединиться для достижения общих целей – победы Украины.
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Топ комментарии
+11
Досить звиздіти! Як не силовик, то зірка ютуба. Війна закінчилась в мальків? Чи обісрані бігусами штани відпрасовує звіздьожем?
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25.02.2024 19:52
+11
***** ты это кацапам расказуешь, ПАДЛА, чтобы знали к чему готовиться???
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25.02.2024 19:52
+8
"Лаври" буданова не дають спокою?
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25.02.2024 19:50
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Правила форума Совет форумчан
Так кто заказал Бигуса? Дроны это хорошо!
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25.02.2024 19:41 Ответить
бебі дрон ІМЕНІ МАЛЮКА - а Ви про якісь порушення стандартів демократії!!!
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25.02.2024 19:44 Ответить
Сьодні 1 квітня вони один перед другим навипередки вихваляються дивлячись на все з боку складається враження психлікарні
розумних та тверезих людей від хвороби зе словесного поносу не зосталося амінь
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25.02.2024 19:46 Ответить
мужчіна, а я пам'ятаю, як ти навесні 2019 року тут обсирав Пороха .

"ми їх сметьом" ?
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25.02.2024 19:50 Ответить
В вас що дуже велика книга обліку клієнетів цензор нет
так я скажу щулери грают напару ви шо думаєте шо зе гравець це кукла при тому не дуже вдала якою керує все теж шобло для яких Україна це місто заробітку в управлінні країни не зосталося жодного українця Залужний був останній
а ці Порох Зеля Юля все це маніпулятивні технології коли Вас кидають от одної брехні до другої
Сама правда була в перші дні та місяці війни коли народ сгортувався та дав бій зовнішньому ворогу а внутрішній як пацюки поховалися заповзли та затаїлися по бункерам та за кордоном а коли вони побачили шо народ то сила і дає позубам ворогу і їм вже не загрожує вони виповзли та почали все те що вони весь час робили грабувати та роз'єднувати суспільство маніпулює та брехати кожний день поки не отримали те що зараз ми маємо
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25.02.2024 20:05 Ответить
Можна погодитися було б з ВАМИ, якби -
АРМАВІР , СЕНЬОР ГОЛОДОМОР , (це говорило дитя нації, постраждалої від Хоролокосту) , УКРАЇНА ПОРНОЗІРКА, ТЕРМОС , отой танець козаків ГЕЙ-ГЕЙ ...

а другий тур у 2019 му вибрав кого? мєньшєє із зол? Одразу ж вбили ПАРЛАМЕНТ як ЄДИННЕ ДОСЯГНЕНЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Хйові президенти бували - АЛЕ МІНЯЛИСЯ ВИБОРАМИ!!!Й Й Порошенко це підтвердив цими виборами. А був не прочь узорпонуть
- бо виходець з лизанню ручок Кучмівської дружини.

АЛЕ ВІН РІС І ВИРОСТАВ ДО РІВНЯ ДЕРЖАВНИКА ! Хоча б будучи міжнародним розумним діячем серед демократичного світу опори України .
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25.02.2024 20:18 Ответить
Й ще додам -він був й залишився ворогом для Кремля НОМЕР ОДИН (ну Єрмакобордельня це ж й підтвердила) .
https://biz.nv.ua/ukr/economics/skilki-kompaniji-ahmetova-pinchuka-ta-poroshenko-zadonatili-za-chas-velikoji-viyni-50395653.html

Найбільше коштів виділили на потреби ЗСУ
1 компанія СКМ Ріната Ахметова - сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн

2місце - бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн,
3 місце- Фонд Петра Порошенко, сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн

Рейтинг статків найбагатших бізнесменів Украіни на грудень 2022 року

1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов металургія, ПЕК13,74,4 млрд дол «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82 Метінвест », https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A ДТЕК

4https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук металургія2,6дол

1 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C харчпром 1,6дол

важливе доповнення - Ахметов продав свої ТБ канали Єрмаку й той їх імєєт за гроші допомоги партнерів й Пінчук теж ЄРМАКОМАРАФОНИТЬ своїми каналами за гроші ЗАХОДУ( 2023 рік бюджет України на 60 відстоткі-це внески ЗАХОДУ)
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25.02.2024 20:24 Ответить
Ну шо ви а чому народ вибрав цю ляльку
серіал су..а народу було вкладено в мозок народу на підсвідомому рівні шо клоун може правити країною і все буде гаразд а далі кукловоди почали кровавий пір руйнувати державність ліпити кальку правління з раши далі ще цікавіше продаж землі іноземцям ні а тепер закон про громадянство кількох країн " українець" купив землю але він не є ним а це ширма і почнеться.
Друге план єдині ліси державна программа всі ліси і т д в єдине управління а потім раптом всі вони передані в липкі руки приватних "чесних" "бізнесменів" і всі надра на їх території це їх власність державі дзуски так от такими шматками і розпродають країну а потім Ви дуже здивуєтесь що в держави нічого нема все розпродано і як по Шевченку вони і сто років актуальні

І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!

У ярмах лицарські сини,

А препоганії пани

Ж......., братам своїм хорошим,

Остатні продають штани...

Погано дуже, страх погано!

В оцій пустині пропадать.

А ще поганше на Украйні Дивитись, плакать - і мовчать!

А як не бачиш того лиха,

То скрізь здається любо, тихо,

І на Україні добро.
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25.02.2024 20:36 Ответить
Зїхали з теми ВОНИ УСІ РЯБОЄ ? А про те що усюземлю СВОЇМ Олігархам вже продав ПАРЛАМЕНТ ЗЕЛЕНСЬКОГО я знаю - вивіз зерна це єдине що добре
у воюючій країни
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25.02.2024 21:05 Ответить
Ви така порохоботка патріотка ото таке мислення і веде в тупик розвидку
А Вам скажу так ви З Порошенко якісь бізнес інтереси мали так от я скажу такої жадоби до грошей я в ні в кого кого знаю не бачив щоб отримати своє надо просто кувалдою вибивати і все рівно отримаєте 80 %
він державник як Ви кажете тільки коли нестямну тягу до грошей путае свій карман з державним так бізнес легко вести коли держава перекраюється під твій бізнес так шо ви свої зароблені гроші а може свої ідеї залиште при собі не все золото що блищить
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25.02.2024 21:18 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1761304803609596105 24 февр.

Сьогодні День сказати Правду:Вся історія України приклад Колективного Суєциду Вождів і Плебсу.І Геноцидів.Княжа Доба,Самогубство Козацької Держави Б/Зиновія Хмеля! Зради під Полтавою.Суцільні Зради Епохи УНР, Юльки,Янека,Зельца!За всіма"зрадами"стоїть згода"наріду"!Така Правда!
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25.02.2024 21:19 Ответить
єтім усьо сказано- шо порох шо Юля шо ЗЕ всьо одно , а я у бізнесі Пороха
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25.02.2024 21:23 Ответить
Шо порох забули дописати бережіть свій гаманець не дай боже хтось інший крім цих прохіндеїв прийде до влади бізнес порохобот да не відсохнуть у Вас руки писати оди ще одному найвеличнішому
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25.02.2024 21:27 Ответить
"...СБУ є, була і буде скальпелем..." - у випадку із Bihus.info діяли як ржаві затуплені топори!
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25.02.2024 19:50 Ответить
.. скальпелем в лапах д'єрмака.
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25.02.2024 19:59 Ответить
"Лаври" буданова не дають спокою?
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25.02.2024 19:50 Ответить
Менше базікайте! Може ще проектну документацію кацапам покажіть🤬🤬🤬
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25.02.2024 19:50 Ответить
Досить звиздіти! Як не силовик, то зірка ютуба. Війна закінчилась в мальків? Чи обісрані бігусами штани відпрасовує звіздьожем?
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25.02.2024 19:52 Ответить
***** ты это кацапам расказуешь, ПАДЛА, чтобы знали к чему готовиться???
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25.02.2024 19:52 Ответить
Было бы неплохо если бы перед в ходом в бухту морские дроны могли выпускать обычные и можно было бить прямо по корабельным ракетам на борту.
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25.02.2024 19:53 Ответить
Це і добре, над цім ї працюйте, а в журналістів своя праця не заважайте їм
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25.02.2024 19:55 Ответить
Коли Малюк та його пес звільнять Червінського та ліквідують зрадників в СБУ
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25.02.2024 20:04 Ответить
Більше справ, меньше слів. А то як буданга
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25.02.2024 20:04 Ответить
Приїдуть на поїзді до мацкви.. під виглядом якогось чмобіка...
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25.02.2024 20:08 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXBL5TeseeC7x7V06py_laPutgnHQ8Rz7wDByeWv-sbHOw6VyCQVHEcNQWh7U7g_AiR6X04kboUdkh9GsAN2hGLsaOBFz6TUGR2JUEz9gIJfdohb21QD_Pip1o54gzeaelmVe0C3NNgPfWcJ63-sQ5UoRxuCLA5313q-Z-xm8gycQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0EDkPhqR6bJVA88kHFKdSJonAT8UBtbg5sLpJPyG9gdeVypsNmNYUnFLnAZq1fSFXl?__cft__[0]=AZXBL5TeseeC7x7V06py_laPutgnHQ8Rz7wDByeWv-sbHOw6VyCQVHEcNQWh7U7g_AiR6X04kboUdkh9GsAN2hGLsaOBFz6TUGR2JUEz9gIJfdohb21QD_Pip1o54gzeaelmVe0C3NNgPfWcJ63-sQ5UoRxuCLA5313q-Z-xm8gycQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на прес-конференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем.
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25.02.2024 20:12 Ответить
Шановному Юрію Бутусову Підтримка! Що можна сказати - з ФРОНТУ й усім хто ЗА УКРАЇНУ - все занадто прозоро й зрозуіміло! Розумнішають й оті з 73 трьох відсотків . Поядка Юрію за його роботу його сайт!

А МАРОДЕРИ БІСЯТЬСЯ - самі себе топлять своїми ж ЗРАДНИКАМИ!
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25.02.2024 20:28 Ответить
Вчіться пане генерале у наших ворогів. Вони про свої плани на людях не базікають. Робіть свої справи мовчки. Подальше існування України і нашої нації піддається великому ризику. Треба ворога знищувати, це важка спланована узгоджена робота усіх гілок влади та Сил оборони. Одними "сюрпризами" ворога не здолати. Ворог сильний і підступний. Недарма московитів бояться і Штати і все недолуге НАТО.
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25.02.2024 20:26 Ответить
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25.02.2024 20:39 Ответить
Якщо вже патякати, то з користю. Треба було б розповісти більш цікаві "казки" для кацапні. А то якось нудно. Треба до Арестовича, на курси підвищення кваліфікації.
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25.02.2024 21:23 Ответить
Не хочеться вчити Малюка, але що(хто) його за язик смикає? Лаври героя відосіків най...най...? На кого то розраховано? З таким успіхом можна вийти на самого себе і не потрібно ворогів шукати...
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26.02.2024 07:14 Ответить
 
 