СБУ использует дроны "Sea Baby" как многоцелевую платформу и готовит новые сюрпризы РФ, - Малюк

Служба безопасности Украины использует морские дроны Sea Baby как многоцелевую платформу и готовит с их помощью новые сюрпризы врагу в 2024 году.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк сообщил во время форума "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ.

"СБУ сегодня работает и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага – на временно оккупированных территориях и в глубине рф. Нами было создано несколько интересных новых разработок, а именно 2 надводных дрона. Один из них "Sea Baby " - это наш флагман. По сути, это многоцелевая платформа. И сейчас мы его используем не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования, и для других заданий, но не буду забегать вперед и раскрывать наши замыслы врагу", - сообщил Василий Малюк.

Он рассказал, что морские дроны СБУ поразили уже 11 кораблей Черноморского флота России. Причем часть из них – это безвозвратная потеря, а для восстановления других может потребоваться длительный срок.

Также Василий Малюк отметил, что дважды пораженный Службой безопасности Крымский мост до сих пор не восстановлен врагом полноценно и не используется для военной логистики и перемещения вооружения.

В то же время свою работу воздушными беспилотниками СБУ разделила на несколько зон, начиная от линии фронта и вглубь территории России на более 120 км.

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В трофеи спецслужбы по этому направлению Василий Малюк отнес полностью уничтоженные за год 516 вражеских танков, комплексы ПВО "Триумф", нефтеперерабатывающие мощности и другие военные объекты и предприятия, обеспечивающие российский ВПК.

"Это вполне законные наши цели", - подчеркнул глава СБУ.

Кроме того, по словам Василия Малюка, за прошлый год спецслужба разоблачила 47 агентурных сетей врага, самая большая из которых действовала в Николаевской области.

Противодействует СБУ и попыткам технического проникновения врага в силы обороны. Служба обнаружила более тысячи таких проникновений, для которых враг использовал 7 типов ШПЗ – шифровочно-программных закладок.

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Также с начала полномасштабного вторжения СБУ сообщила о подозрениях более 2 тыс. предателей и почти 5 тысяч коллаборантов, пособников России и наводчиков. Среди них продолжается работа по очищению от русского влияния церковной среды. На сегодняшний день суды уже вынесли 22 обвинительных приговора священнослужителям.

"СБУ есть, была и будет скальпелем в руках украинского народа, который будет вырезать эти позорные явления, которые я перечислил, как раковые опухоли", - подчеркнул Василий Малюк.

Он призвал украинцев объединиться для достижения общих целей – победы Украины.