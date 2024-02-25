В марте-апреле Украине будет сложно. Россия готовит контрнаступление на конец мая-начало лета, - Зеленский
В марте-апреле Украине будет сложно, кроме того, Россия планирует наступление на конец мая или на начало лета.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Нам сложно будет в ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в США, которые оказывают влияние на некоторые государства. Хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период разных волн: и политических, и финансовых и различного давления.
Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если сможет. Они будут готовиться. Мы будем готовиться к бою. Я считаю, что их бой (наступление – ред.), которое началось 8 октября, не принесло никакого результата. Мы, со своей стороны, подготовим наш план. Переломным моментом станут выборы в США. И после этого мы будем понимать, что произойдет дальше", - рассказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Усратий президент боїться стати начолі мобілізації ЗА ЙОГО КОНСТИТЦІЙНИМИ обовʼязками. А коли почнуть без навчання й підготовки гребти навесні , а там 150 тис навчених далеко вже не чмобіків ...
Залужному не давали поповнень ,а м"ясник кине не навчених? Так виходить ?
{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом https://protocol.ua/go/2259-20 № 2259-IX від 12.05.2022 }
3. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.
- У Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта - це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень… Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться, - зазначив заступник голови ЦВК.
Зміни до законодавства, які б дозволяли вибори під час воєнного стану, не вносилися.
Крапка.
"У Конституції чітко записано, що президент України..." - це яка стаття?
ж"ОПа своіх не бросаєт"
Наркоман? Авдіївка, Мар'їнка, тактичні просування на всіх напрямках. Всерйоз обговорюють ризики для Куп'янська(а тряпка ярмака заговорила за Харків), Курахово, Вугледара, Константинівки .
Якби ще й СОРОМНО комусь було, але на це ні найменших надій не маю...
Кракенамордоворотов из "Квартала 95"!
Взагалі-то в них там у Мар'яши Безумної найвищий IQ - вона вже давно знає різницю між спецоперацією і спецзаходом (див. прес-конференцію М.Безумної за підсумками "розслідування" у ВРУ "вагнергейта").
А ось все те що було взимку це наш наступ?
Чи говнокомандувач ідіот?
Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Джерело:
Де це все???
Це звучить ніби лікар поставив пацієнту діагноз : рак першої стадії і виписав для лікування вітамін С 🤦🤦🤦
******* цирк при владі 🤬🤬🤬