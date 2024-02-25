В марте-апреле Украине будет сложно. Россия готовит контрнаступление на конец мая-начало лета, - Зеленский

В марте-апреле Украине будет сложно, кроме того, Россия планирует наступление на конец мая или на начало лета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Нам сложно будет в ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в США, которые оказывают влияние на некоторые государства. Хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период разных волн: и политических, и финансовых и различного давления.

Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если сможет. Они будут готовиться. Мы будем готовиться к бою. Я считаю, что их бой (наступление – ред.), которое началось 8 октября, не принесло никакого результата. Мы, со своей стороны, подготовим наш план. Переломным моментом станут выборы в США. И после этого мы будем понимать, что произойдет дальше", - рассказал президент.

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