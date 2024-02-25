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Новости Война
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Зеленский (19056) Patriot (251)

В марте-апреле Украине будет сложно. Россия готовит контрнаступление на конец мая-начало лета, - Зеленский

Patriot

В марте-апреле Украине будет сложно, кроме того, Россия планирует наступление на конец мая или на начало лета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Нам сложно будет в ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в США, которые оказывают влияние на некоторые государства. Хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период разных волн: и политических, и финансовых и различного давления.

Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если сможет. Они будут готовиться. Мы будем готовиться к бою. Я считаю, что их бой (наступление – ред.), которое началось 8 октября, не принесло никакого результата. Мы, со своей стороны, подготовим наш план. Переломным моментом станут выборы в США. И после этого мы будем понимать, что произойдет дальше", - рассказал президент.

Читайте также: 2024 год будет переломным и для России - у них не хватает боеприпасов, - Зеленский
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Топ комментарии
+37
Чем он отличается от Путина. Такое же враньё по всем вопросам
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25.02.2024 20:14
+36
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25.02.2024 20:19
+34
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25.02.2024 20:14
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Правила форума Совет форумчан
Чем он отличается от Путина. Такое же враньё по всем вопросам
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25.02.2024 20:14 Ответить
***** умнее, чем єта напалечная кукла
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25.02.2024 20:18 Ответить
***** туповатый, скажем прямо, но наш в разы тупее
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25.02.2024 20:24 Ответить
зато йому приставлений Єрмак від *****, шоб шось шарудіти на користь Кацапії
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25.02.2024 20:29 Ответить
не пиши нісенітниці
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25.02.2024 20:34 Ответить
І шоб тримати у руках, бо Богдан з порошком не вправився.
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25.02.2024 21:29 Ответить
Розтлумачте, хто-небудь, пану президенту значення слова "контрнаступ".
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25.02.2024 20:35 Ответить
В нього є 5-6 манагерів, які йому все пояснюють...
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25.02.2024 20:38 Ответить
Зате вже знає, коли рашка планує наступ, на початку літа! О, який розумний став. А у 2022 році не знав, навіть коли з ЦРУ з картами приїздили і все пояснювали, бідолашечка.
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25.02.2024 21:27 Ответить
То шо, шашлычки на майские уже не будут? А обещали же ...
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25.02.2024 22:47 Ответить
Вадим, Зе и от Трампа ничем особо не отличается. Кстати, вот прочитал, среди американцев без высшего образования за Трампа 75 а а за его конкурентку Гейли - 25 процентов! Цифры ничего не напоминают? Видимо, это не случайно. Три четверти общества - шариковы, швондеры, домком, Зинка и так далее. А когда у них оказывается власть, "маємо те, що маємо"
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25.02.2024 23:01 Ответить
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25.02.2024 20:14 Ответить
У Кремлі ще й знають про саботування мобілізації . Послухала Луценко -їздив на фронт до побратимів, слухала й ревіла .
Усратий президент боїться стати начолі мобілізації ЗА ЙОГО КОНСТИТЦІЙНИМИ обовʼязками. А коли почнуть без навчання й підготовки гребти навесні , а там 150 тис навчених далеко вже не чмобіків ...

Залужному не давали поповнень ,а м"ясник кине не навчених? Так виходить ?
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25.02.2024 20:35 Ответить
Й ще від Луценка - -лінія фронту вся на Херсонщині в "зубах дракона" , здогадайтеся , з якого боку ті зуби?
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25.02.2024 20:38 Ответить
А те що ми зброю не робимо і на передовій не мають чим воювати... від того втрати і як наслідок немає кому воювати ви від цього не плачите?
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26.02.2024 00:01 Ответить
О, це один з тих манагерів!
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25.02.2024 20:41 Ответить
А нам все одно .. Ми чарівную курим трин-Траву..
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25.02.2024 20:15 Ответить
завязывай с травой
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25.02.2024 20:19 Ответить
я це всім кажу
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25.02.2024 20:33 Ответить
30 років намагаюсь.. ніфіга не намагаюсь...)
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25.02.2024 20:27 Ответить
20 травня не згадує куйпіду?
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25.02.2024 20:15 Ответить
не буде нічого 20 травня...під час дії воєнного стану повноваження президента продовжуються до закінчення вс і обрання нового преза..тому прийдеться нам терпіти цю сволоч,ще деякий час((
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25.02.2024 20:31 Ответить
читайте Конституцію уважно....
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25.02.2024 20:37 Ответить
читаю...

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом https://protocol.ua/go/2259-20 № 2259-IX від 12.05.2022 }

3. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.
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25.02.2024 20:41 Ответить
Закон не може змінити Конституцію
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25.02.2024 20:45 Ответить
В Конституцію зміни вносяться тільки конституційною більшістю, іншого варіанту нема.
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25.02.2024 20:55 Ответить
але є інше положення...

- У Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта - це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень… Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться, - зазначив заступник голови ЦВК.

Зміни до законодавства, які б дозволяли вибори під час воєнного стану, не вносилися.
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25.02.2024 21:04 Ответить
Я вам нічого не пишу про закони, а про Конституцію. Конституція вище всіх законів, вона є законом прямої дії, а зміни до неї вносяться тільки конституційною більшістю. А далі повинен розбиратися конституційний суд, тільки він має право трактувати статті Конституції. Але ж він у нас мабуть теж позеленілий.
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25.02.2024 21:13 Ответить
Ще й зміни до Конституції під час воєнного стану не вносяться.
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25.02.2024 21:47 Ответить
"Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
Крапка.
"У Конституції чітко записано, що президент України..." - це яка стаття?
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25.02.2024 21:46 Ответить
Зразу видно - зебілоїд
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25.02.2024 21:59 Ответить
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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26.02.2024 00:10 Ответить
Ви на правильному шляху - "виконує обовязки...."
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26.02.2024 07:54 Ответить
''Мєчтать нє врєдна''
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25.02.2024 20:45 Ответить
Все, шашликів не буде ?
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25.02.2024 20:16 Ответить
Яке ж воно обізнане...планами з ****** обмінюється?
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25.02.2024 20:17 Ответить
Цікаво, чи досі "соска" гогілашвілі по сумісництву "сєкрєтутка" зєлєнского?
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25.02.2024 20:17 Ответить
ж"ОПа своіх не бросаєт"
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25.02.2024 20:19 Ответить
так присмоктались що й не струсити?
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25.02.2024 20:32 Ответить
Теж "Зі мною прийшла, зі мною і піде"
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25.02.2024 21:50 Ответить
Бенефіс брехні та самодурства
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25.02.2024 20:18 Ответить
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25.02.2024 20:19 Ответить
> Я вважаю, що їх бій (наступ - ред.), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату

Наркоман? Авдіївка, Мар'їнка, тактичні просування на всіх напрямках. Всерйоз обговорюють ризики для Куп'янська(а тряпка ярмака заговорила за Харків), Курахово, Вугледара, Константинівки .
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25.02.2024 20:20 Ответить
для Зе "стратегія - це тактика"
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25.02.2024 20:23 Ответить
Бизнес стратегия. Вот это его конек.
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25.02.2024 20:26 Ответить
Сам же казав, що стратегією йому ніколи займатися.
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25.02.2024 21:51 Ответить
що значить московити почнуть свій наступ в травні? вони вже наступають з осені! і мають чималі успіхи за рахунок переваги у всьому! влітку ми вже мабуть словянськ з краматорськом будемо обороняти. коротше все по оманському плану - здати бамбас і південь як мінімум, а тпм дати московитами передишку наростити свіжі сили і за рік-два почати знову
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25.02.2024 20:21 Ответить
У нас план и у них план. С чем всех можно поздравить. Ну мощно же.
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25.02.2024 20:22 Ответить
ПОТУЖНО!
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25.02.2024 21:52 Ответить
З тобою, курва, вже 5 рік чим дальше тим складніше.
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25.02.2024 20:22 Ответить
ну звичайно, після того, як ти, клоун, нахамив британському прем'єру, демонстративно відізвав посла, а потім на зустріч з американськими сенаторами відрядив свою секретарку єрмака - красень-блазень, ні зброї, ні грошей і повна кишеня папірців з "гарантіямі безопасності".
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25.02.2024 20:22 Ответить
😀
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25.02.2024 20:57 Ответить
А сейчас что? Стратег квартальный? А почему на конец мая? Сразу после шашлычков? И будем шампурами отбиваться? Зашибись что этот поток сознания я не смотрел и не слышал от наивеличнейшего клоуна. Огромная ************* от людей с сильной психикой выкладывать перлы этого недоразумения.
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25.02.2024 20:24 Ответить
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25.02.2024 20:24 Ответить
Нам складно буде найближчі місяці Джерело:

Якби ще й СОРОМНО комусь було, але на це ні найменших надій не маю...
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25.02.2024 20:25 Ответить
Соромно всім. Тільки то іспанський сором.
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25.02.2024 21:54 Ответить
Тобто Сирський остаточно проявить себе в березні-квітні?
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25.02.2024 20:29 Ответить
Він уже почав. Хіба ж не видно?
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27.02.2024 00:57 Ответить
Складно буде тим, кого ви поженете під КАБи та масовані обстріли через нестачу зброї, їх цивільним родичам, яких ви грабуєте щодня, а у вас все чудово - ви в цей час рубитимете бабло, аби родини в США та ЄС насолоджувалися розкішним життям.
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25.02.2024 20:30 Ответить
Для украинского народа война-это кровь и слёзы, для банды Зеленского это время сказочного обогащения.
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25.02.2024 20:39 Ответить
Складно буде в "березні-квітні", а потім "кінець травня-початок літа" - буде ПРОСТО З А Є Б І С Ь .
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25.02.2024 20:32 Ответить
Вован, з травня 2019, щойно ти креативно на@бал "мудрий нарід", твоє "буде складно" поступово перетворилося в твоє "я ваш вирок" ... І тут вже питання не стоїть як нам всім буде далі, вже всім зрозуміло, що поки ти, курва при владі, то просто та добре не буде. Питання тепер стоїть руба: або ти з твоєю офісною шоблою ведеш всіх к "міру на умовах *****", або Україна веде тебе та твою шоблу к прокурору, судить за держзраду та нарешті перемагає твоїх оманських партнерів з кремля.
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25.02.2024 20:34 Ответить
Далі у Зєлі традиційно травневі шашлики...
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25.02.2024 20:36 Ответить
Время выпускать на фронт Кракена мордоворотов из "Квартала 95"!
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25.02.2024 20:36 Ответить
Блііін! "Складно буде у березні-квітні, а на травень-червень росвя готує контрнаступ..." Тобто складно у травні-червні вже не буде? І кому, цікаво складно не буде? Зєлєнскому з Єрмаком? 🤔 І що це за кацапський контрнаступ у травні - червні? Щоб він відбувся, спочатку повинен відбутися український наступ!!! Цікаво, а що кацапи зараз проводять?
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25.02.2024 20:37 Ответить
Зєля вважає, що зараз кацапи проводять контр-контрнаступ, а потім буде просто контрнаступ.

Взагалі-то в них там у Мар'яши Безумної найвищий IQ - вона вже давно знає різницю між спецоперацією і спецзаходом (див. прес-конференцію М.Безумної за підсумками "розслідування" у ВРУ "вагнергейта").
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25.02.2024 20:49 Ответить
іншими словами...в березні, квітні нам буде складно, а потім кінець травня - початок літа нам внєзапна полегшає ? у росії буде контрнаступ ???? ну чому воно таке тупе, заздрісне і не розуміє шо несе...
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25.02.2024 20:37 Ответить
Бо воно вирок. З цим він українців не на_бав.
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25.02.2024 20:43 Ответить
Біда не стільки в тому, що воно тупе і не розуміє, що несе, а більша біда - чому, навіщо ОТАКЕ усадили в крісло "виборці"?
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26.02.2024 06:19 Ответить
А це можна казати? Паніки не викличе? Економіка не впаде? Бо більше двох років назад про наступ орків на казали саме з цих причин, так вони казали
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25.02.2024 20:40 Ответить
Березень-квітень-літо, а потім осінь, а за ними зима. Зелуньський, з своїми заявами , ского кличка перегоне.
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25.02.2024 20:45 Ответить
Контрнаступ це коли видихається наступ противника і ти наступаєш....
А ось все те що було взимку це наш наступ?
Чи говнокомандувач ідіот?
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25.02.2024 20:46 Ответить
Чи хтось читає лише заголовки, а не текст статті, у який нічого немає про контрнаступ.
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25.02.2024 21:31 Ответить
марний текст, вони й так непогано наступають, без жодних дат
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25.02.2024 22:03 Ответить
І у статті є, і у словах Зеленського.
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25.02.2024 22:22 Ответить
А це що? Не з цієї статті? Хоча ви праві - іноді люди не читають статті...
Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Джерело:
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26.02.2024 00:00 Ответить
Молімося. Вистоїмо. Переможемо.
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25.02.2024 20:46 Ответить
A зараз москалі хіба не в наступі?((Контранаступ настає коли одна зі сторін бере ініціативу,хіба Україна була останні місяці в наступі?((
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25.02.2024 20:49 Ответить
Ну добре, не дають цьому блазню спокою чужі рейтинги, але ж повторив твердження, які і Бутусов і Луценко і багато інших казали. Так зроби те що тобі кажуть і підніми рейтинги: запусти ВПК, направ техніку з зеленого крадівництва на побудову захисних споруд, проведи мобілізацію. Якщо своїх мізків не має, так роби хоч те, що розумні люди кажуть!
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25.02.2024 21:09 Ответить
Зеленський оголосив про наступний контрнаступ. Ворогу не потрібно і документів на стіл. У нас в країні ляльковий театр. Сумно і гірко, що на фронті у важкій боротьбі стараються утримати позиції наші відважні воїни, а тут політики у солдатики граються. Як і у попередньому контрнаступі.
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25.02.2024 21:13 Ответить
Будем відбиватись чим прийдеться!
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25.02.2024 21:14 Ответить
Та ні. Початок травня - треба готуватися до шашликів на Майскіє празднікі.
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25.02.2024 21:30 Ответить
Оманські «інвестори», задоволені діями Зеленського, ще з часу дерибану грошей на КОВІД19..
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25.02.2024 21:39 Ответить
Нууу і де дії , де переведення країни на військові рейки, де боротьба з корупцією, де забезпечення військовослужбовців: дронами , пікапами, мінометами, де укріплення і побудова фортифікаційних споруд.
Де це все???
Це звучить ніби лікар поставив пацієнту діагноз : рак першої стадії і виписав для лікування вітамін С 🤦🤦🤦
******* цирк при владі 🤬🤬🤬
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26.02.2024 00:06 Ответить
Тупить чи епопея по типу ******** продовжується? Навіть до гадалки ходити не потрібно - вони підуть в квітні, як тільки підсохне і поки США дрочить з ************ та озброєнням. Попереджати всю весну про наступ, а потім два місяці сприятливої погоди тягнути час , як це зробив наш-ненаш найверховніший в минулому році, кацапи точно не будуть.
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26.02.2024 01:05 Ответить
Що, знову всі на шашлики? Чи все-таки нарешті будемо виготовляти свої ракети, снаряди, РЕБ і дрони? Чи візьмемося за своє, як це робили 5 років: "Байден закрий небо", "Шольц дав танки", "Байден дай хаймерси"...?
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26.02.2024 04:36 Ответить
Заминируйте территории, вырыйте шесть линий окопов от границ с Белоруссией до крынок,уже путинцам станет на 50%сложнее что то взять и снова будут ложить тысячи людей за село на Херсоне или рядом с Донецком
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26.02.2024 10:08 Ответить
 
 