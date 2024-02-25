Зеленский анонсировал приезд Макрона в Украину и новые детали поддержки от Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон скоро приедет в Украину. В ходе его визита будут объявлены новые детали поддержки безопасности от Франции.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем приезда Эмманюэля Макрона в Украину, и он здесь будет. Я понимаю, когда будет - по соображениям безопасности не говорю конкретную дату, это будет скоро", - сказал Зеленский.
По его словам, с визитом Макрона "появятся еще некоторые детали поддержки Украины: важные, новые".
"Если говорить об артиллерии – Эмманюэль знает, что мы благодарны за артиллерию CAESAR, она хорошо работает… Несколько десятков артиллерийских систем мы ожидаем от французской стороны, и от наших партнеров. Еще есть некоторые вещи, но о них позже, когда он приедет", – объяснил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
У розвідок світу є таке поняття як гра.
Вводять в оману противника, щоб він вирачався, ітд.
До речі, саме такою грою, американці розвалили совок.
Американці, за часів Рейгана, сказали на весь світ, що розвивають свою програму СОІ, типу створюють зброю, яка нібито ще з космоса буде збивати ядерні балістичні ракети совка.
Совки повірили в це, перестали і почали витрачати мільярди на створення аналогічної система.
В підсумку , гроші на вітер, економічно надірвалися та розвалилися.
США тоді взяли совок просто на понт та розвели совків.
Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.
І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.
Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.
а йому було пох !