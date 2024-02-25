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Зеленский (19056) Франция (3353) поддержка (610) Макрон (1172)

Зеленский анонсировал приезд Макрона в Украину и новые детали поддержки от Франции

зеленський

Президент Франции Эмманюэль Макрон скоро приедет в Украину. В ходе его визита будут объявлены новые детали поддержки безопасности от Франции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем приезда Эмманюэля Макрона в Украину, и он здесь будет. Я понимаю, когда будет - по соображениям безопасности не говорю конкретную дату, это будет скоро", - сказал Зеленский.

По его словам, с визитом Макрона "появятся еще некоторые детали поддержки Украины: важные, новые".

"Если говорить об артиллерии – Эмманюэль знает, что мы благодарны за артиллерию CAESAR, она хорошо работает… Несколько десятков артиллерийских систем мы ожидаем от французской стороны, и от наших партнеров. Еще есть некоторые вещи, но о них позже, когда он приедет", – объяснил глава государства.

Читайте также: Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж для обсуждения помощи Украине
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Топ комментарии
+5
конферансьє
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25.02.2024 20:36
+5
От зараз напишу про Францію і піду спати.

Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.

І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.

Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.

а йому було пох !
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25.02.2024 20:37
+3
Десятки Цезарів, це звичайно, шикарно в нинішній ситуації для України.
Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
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25.02.2024 20:32
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Виїпемо макарона??
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25.02.2024 20:29 Ответить
У нас президент чи анонсатор ?
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25.02.2024 20:30 Ответить
конферансьє
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25.02.2024 20:36 Ответить
Одного не розумію для чого все анонсувати, контрнаступ,військову допомогу, міліон дронів, для чого, щоб кацапня могла підготуватись.
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25.02.2024 20:31 Ответить
А може це гра така йде.
У розвідок світу є таке поняття як гра.
Вводять в оману противника, щоб він вирачався, ітд.
До речі, саме такою грою, американці розвалили совок.
Американці, за часів Рейгана, сказали на весь світ, що розвивають свою програму СОІ, типу створюють зброю, яка нібито ще з космоса буде збивати ядерні балістичні ракети совка.
Совки повірили в це, перестали і почали витрачати мільярди на створення аналогічної система.
В підсумку , гроші на вітер, економічно надірвалися та розвалилися.
США тоді взяли совок просто на понт та розвели совків.
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25.02.2024 20:39 Ответить
Десятки Цезарів, це звичайно, шикарно в нинішній ситуації для України.
Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
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25.02.2024 20:32 Ответить
Есть пока что непроверенная информация о самолетах "Мираж". Это получше чем гаубицы Цезарь, хотя гаубицы нужны тоже.
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25.02.2024 20:40 Ответить
Єдине що мені подобається що нема його кохаськи, як він обіцяв, а решта пізд....ж який воно гоне кожного дня!!!
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25.02.2024 20:33 Ответить
То ж конференція військово-політичного керівництва України. А за підсумками конференції - прес-конференція Зеленського. ПОТУЖНО працюють! Тому і всі підтримують Зєрмака і знову виберуть його, як він сказав одному закордонному виданню.
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25.02.2024 22:32 Ответить
Буба, тебя уже задох*я, сгинул бы уже.
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25.02.2024 20:37 Ответить
От зараз напишу про Францію і піду спати.

Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.

І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.

Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.

а йому було пох !
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25.02.2024 20:37 Ответить
...посиділи у кафешках і полетіли додому. А наступного дня у Парижі згорів Собор Божої Матері.
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25.02.2024 20:51 Ответить
Маленьке уточнення - він їздив до Макрона між першим і другим туром, коли був кандидатом у президенти. Тоді і обурювалися люди, бо це було негарно з боку "Емманюеля".
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25.02.2024 22:39 Ответить
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25.02.2024 22:42 Ответить
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25.02.2024 20:39 Ответить
Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну Джерело: Не Макрона, а Емманюеля. Відчуйте різницю.
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25.02.2024 22:41 Ответить
макрон і серьёзно ви що дурні
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26.02.2024 00:59 Ответить
 
 