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Зеленский (19056) Patriot (251)

Десять систем ПВО Patriot в индустриальных центрах кардинально изменили бы ситуацию в войне, - Зеленский

patriot

Передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции 25 февраля.

Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".

"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot – это кардинально изменило бы ситуацию", – отметил Зеленский.

Читайте также: Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев, - Зеленский
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Топ комментарии
+18
Воно ще танцює...?

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25.02.2024 20:32
+16
Так це твоя провина що не дали.
Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
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25.02.2024 20:32
+16
ЗЕсволота не хоче розповісти, скільки систем ППО Patriot можна було б придбати за ті кошти, які було розкрадено/витрачено на реконструкції судів, універмагів, стадіонів і т.п. вже під час повномасштабної війни (не кажучи вже про витрачене ЗЕскотами до її початку)?
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25.02.2024 20:34
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Так це твоя провина що не дали.
Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
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25.02.2024 20:32 Ответить
Воно ще танцює...?

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25.02.2024 20:32 Ответить
Захист Конче-Заспи аніскільки не постраждає, якщо ці 10 систем візьмуть звідти!
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25.02.2024 20:33 Ответить
В Кончі є таки ППО, але воно прикриває напрямок на Київ.До речі, по Кончі ніхто не стріляє, тому що немає ніякого військового сенсу
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25.02.2024 20:56 Ответить
ЗЕ: десяток сериальчиков от бизнес-партнеров ермака, и десяток ток-шоу от шлюшки кравец, резко усилят нашу оборону, и потому я исправно выделяю на это деньги.
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25.02.2024 20:33 Ответить
ЗЕсволота не хоче розповісти, скільки систем ППО Patriot можна було б придбати за ті кошти, які було розкрадено/витрачено на реконструкції судів, універмагів, стадіонів і т.п. вже під час повномасштабної війни (не кажучи вже про витрачене ЗЕскотами до її початку)?
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25.02.2024 20:34 Ответить
Це не питання наявності або відсутності грошей, навіть тоді коли вони є. Рішення про продаж або передачу приймають політичні кола в США.
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25.02.2024 21:40 Ответить
и скорее всего даже б не продали, бо эскалация. Прикрыли свое посольство, а остальные пусть лапу сосут
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25.02.2024 21:49 Ответить
Россиян можно угандошить за месяц. Нужны снаряды, танки, ПВО. Просто коллективный Запад чешет яйца впрочем также как и после 1933 года. даже президент Чехии намекнул что они дебилы - снаряды есть, везти никто не хочет.
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25.02.2024 22:02 Ответить
Це так,а самим щось зробити не можна?Просто нашій«владі»подобажться бути обіженою всіма,якій всі винні
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26.02.2024 04:40 Ответить
Це робити треба було 30 років тому а не шукати цапа-відбувайла
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26.02.2024 08:50 Ответить
А якщо б на додачу до американських Patriot на чолі України був патріот Poroshenko, то кацапи взагалі би шансів не мали.
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25.02.2024 20:35 Ответить
ви це серйозно?
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25.02.2024 20:36 Ответить
А шо не так?
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25.02.2024 20:40 Ответить
порохобот detected
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25.02.2024 20:40 Ответить
Нам в гармати порохоботів заряджати?
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25.02.2024 22:03 Ответить
Забули? При Порошенку Україна втратила більшість своїх складів БК. А коли відбувалося оточення Іловайську що робив Порошенко? Забули? Він робив потужний парад у Київі з купою техніки, яка потрібна була там, де наших воїнів оточували сили РФ. І це не за день сталося - про ситуацію кричали всі змі, та Пороху було начхати, його хвилював тільки парад. А його "боротьбу" з коррупцією може забули?
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20.05.2024 04:30 Ответить
Зеленський збирається наступати Петріотами? Такого я ще не чув.
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25.02.2024 20:36 Ответить
Аби сказанути.Петріот взагалі то ППО.Він по бліндажах планує ними стріляти?????
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25.02.2024 20:44 Ответить
Один пуск ракети Петріота коштує близько 8-9 млн дол США.
Поки нам дарують боєкомплекти до Петріотів таку "космічну" ціну не всі помічають, але як тільки Україна почне купувати ракети до Петріота за рахунок власного бюджету, то багато хто зрозуміє, що хоча Петріоти і найбільш досконалі в світі системи ППО/ПРО, але на жаль не всі країни можуть собі дозволити купувати ракети на десяток Петріотів за існуючими цінами...
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25.02.2024 21:16 Ответить
Та ні,2 або 3 мільйони ракета,ну й обслуговування,звичайно коштує немало,але не стільки.І зрештою,якщо ракети дорогі,то давайте не будемо відбиватись???
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25.02.2024 23:19 Ответить
Ракети дорогі, і відбивати атаки БР та АБР ворога- так, мусимо.
Модернізована версія комплексу, 2001 року - MIM-104 Patriot PAC-3 (Hit-to-kill, «одна ракета - одна ціль») дозволяє за призначенням найбільш ефективно вражати саме балістичні ракети. Мусимо продовжувати винаходити несподівану для ворога, найефективнішу тактику застосування, так само, як винищили А-50, а не простим нарощуванням кількості ЗРК та витрат космічної ціни боєкомплектів до них.
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26.02.2024 21:41 Ответить
Та я ж не проти,я просто про те що незалежно від ціни ракет ППО,втрати від обстрілу будуть теж супердорогими...
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26.02.2024 21:53 Ответить
Розумію про що ви. Ефективність обстрілу ракетою ЗРК розраховують виходячи не тільки з ціни пуску зенітної ракети (або протиракети)по ворожій повітряній цілі, але і того, яка вартість втрати/відновлення обʼєкту, який міг би бути ураженим ворожою повітряною ціллю, якби пуск ракети ЗРК по ворожій повітряній цілі не відбувся.
Крім допомоги та побажань ще більшої влучності нашім ПС, ППО, МВГ будемо сподіватись на точність математичної статистики, на максимальну імовірність достатнього відхилення ракет та БПЛА рашистів від обраних цілей (хай краще поцілюють у хибні цілі, у муляжі), від житлових кварталів, інфраструктурних та інших обʼєктів.
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27.02.2024 01:02 Ответить
С@ка за два роки вже могли ті петріоти самі купити , так ні бігаємо з простягнутою рукою і п#здимо більше ніж важимо!!!
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25.02.2024 20:36 Ответить
То, на що могли б купити, потужно піляеться ОПою та його слугами
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25.02.2024 20:43 Ответить
так вони дрони не змогли купити зробити тип паче патронний завод а ви хочете патріот вони мабуть вже всі Мальдіви купили тат грушки збивають
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25.02.2024 20:45 Ответить
...А если дадите АВ "Джеральд Форд" со всем авиакрылом, то быстро обучим мобилизованных и пойдем не только вперед но вверх. Какой клоун умирает во мне... подумал Зеленский.
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25.02.2024 20:39 Ответить
Атракціон клянчення продовжується. А тим часом в Україні для будівництва оборонних споруд проводять корупційні тендери та не дають техніку.
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25.02.2024 20:40 Ответить
Та ще 17 лярдов гривен на дороги.
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25.02.2024 21:07 Ответить
Що правда, то правда, "патріоти" добре збивають русню на великих відстанях, навіть над Азовським морем.
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25.02.2024 20:40 Ответить
фахівці стверджують, що то була ракета комплексу с200. важить кілька тон. в раші їх слава богу порізали кажуть. а у нас валялися, бо вони на стаціонарному старті.
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26.02.2024 09:07 Ответить
Вони б хоча б ракети на Петріоти (ті, що є) надали в достатній кількості.
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25.02.2024 20:40 Ответить
Заміна тебе на іншого головнокомандуючого теж кардинально змінила б ситуацію у війні в кращу сторону...
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25.02.2024 20:41 Ответить
І оця людина говорила про Україну, як про ""актрису немецких фильмов для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны".🤔 Забув на себе в дзеркало подивитись?
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25.02.2024 20:42 Ответить
💯 в яблучко! І на це більшості українців було пофіг.
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25.02.2024 21:04 Ответить
Не дадуть - а може цеи лев з"істи 20кг м"яса за день - може -- та хто ж иому дасть
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25.02.2024 20:43 Ответить
Сегодня под Бахмутом (посёлок Хромово) русские из ПКМ расстреляли девять украинских пленных. Видео опубликовано в телеграмм-каналах.
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25.02.2024 20:43 Ответить
А першу чергу потрібне фронтова ППО, а центри, яка б там ППО не була її завжди можна пробити...
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25.02.2024 20:49 Ответить
"Но тогда мы не сможем строить дороги"!!!
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25.02.2024 20:51 Ответить
Proncipe ecio 10 Patriotov prykryli bi mnogo sto Kabov nebylo tak kak teper, i balistiku poctiu vsiu sbyvali ne tolko pod KIjevom
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25.02.2024 20:58 Ответить
І чому ж Зеленському їх не дають ? Він вже зробил зміни в в БЕБі щоб догодити США, і звільнив Залужного та ще 15 генералів щоб скоріше одержати перемогу !
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25.02.2024 21:04 Ответить
Десяток-другий розстріляних дєрмаків та рєзнікових теж непогано допоміг би. А це легше зробити, ніх випросити ще ПРО
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25.02.2024 21:23 Ответить
какой ты умный...а когда тебя за полгода предупреждали что кацапия нападет, ты шо сказал..накуй с пляжа ...все на шашлыки.
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25.02.2024 22:24 Ответить
Проблема в том, что для 10 батарей Петриот нужно в год 1000 ракет примерно, иначе и смысла в них нет...
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25.02.2024 23:18 Ответить
В чем проблема?

Для этого был бесплатный лендлиз
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25.02.2024 23:47 Ответить
Отдыхай Зеля. Запад дал нам ровно столько оружия сколько необходимо для его демонстрации в реальных боевых условиях потенциальным покупателям. Так же американцы испытали в реальных боевых условиях свою систему противоракетной обороны. И доказали её эффективность в перехвате кацапских вундервафлей. А защищать украинцев у них цели небыло. И это было прогнозируемо.
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25.02.2024 23:37 Ответить
якщо навіть прийняти таку точку зору, то ще нічого не доказано. БО із збільшенням навантаження на ці системи ПРО вони таки не встигають. А потім у розумних людей є розуміння того, що без досвідченого у справжніх боях персоналу всі ті досконалі системи - купа заліза. Тому америці насправді дуже вигідно і далі допомагати постачанням озброєнь, бо наші воїни вдосконалюють методику застосування. І вдосконалення цих методик продовжуватимуться поки це буде потрібно. москалі ж теж навчаються.
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26.02.2024 09:15 Ответить
Факт в том шо ракета Кинджал таки действительно гиперзвуковая. Шо б нам не трындела наша брехливая влада и наши иксперды. Те кто живут в городе Киеве это почувствовали на своей шкуре. Такой ударной волны и такого землетрясения от обычных ракет наверно не бывает. Там и боевой части со взрывчаткой скорей всего и нету. Весь эффект от кинетического удара. Так вот Пэтриоты эту фуйню сбивают. И скорей всего это не совсем обычные Пэтриоты. А не справляются с навантаженням потому шо их у нас мало.
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27.02.2024 22:29 Ответить
отож що "навєрноє". Гіперзвукова ракета із перетворенням кінетичної енергії у енергію вибуху - фігня при такій швидкості. Бо треба значно більшу. і ракета згорить в атмосфері раніше ніж долетить. То все - лякалка типу аналогов нєт. Ядерка значно простіша в цьому плані.
тільки но глянув про масу бойової частини - 500 кг. Це що - мало?
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28.02.2024 08:04 Ответить
Ну наверно мало для того шоб за 8 км от эпицентра многоэтажные дома подпрыгивали.))
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28.02.2024 11:06 Ответить
У нас Калибры рвались чуть не над головой. Так вот там как раз под полтонны боеголовка. И небыло такой волны.
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28.02.2024 11:13 Ответить
Кардинально изменили бы ситуацию в войне не 10 Пэтриотов, а новый проукраинский Президент Украины, ликвидация ОП и новая ВР.
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25.02.2024 23:52 Ответить
В чому проблема реальна боротьба з корупцією, конфіскація майна у бєні і російських активів звільнила б 10 мільярдів доларів США для покупки цих комплексів
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26.02.2024 00:02 Ответить
1 нормальний Презедент замість гундосого вирока - теж міг би змінити ситуацію

Та маємо "помилку 2019"
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26.02.2024 01:49 Ответить
"Десять систем ППО Patriot в індустріальних центрах кардинально змінили б ситуацію у війні"-сказав Зеленський в 2024 році,забувши,що Голобородько закатав ті десять Patriot в асфальт з 2019 по 2022 рр.при цьому зарахамив,разом з 5-ма "незамінними" менеджерами,ще десять Петріотів,дві-три бригади Леопард-2 і три-чотири ескадрильї F-16
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26.02.2024 03:57 Ответить
«Либо квалификация экипажа А-50 была на уровне сантехников, либо ВСУ что-то совместили»
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26.02.2024 07:22 Ответить
скрестили Патриот с С-200
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26.02.2024 07:23 Ответить
Зеленський зробив все для цього, навіть 16 генералів звільнив !
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26.02.2024 07:23 Ответить
Украина, вероятно, действительно смогла модернизировать очень старые ракеты 5В28, предназначенные для стрельбы из комплексов С-200. Это дало ей возможность доставать российские самолеты на таких расстояниях, где им не грозит даже американский ЗРК Patriot, пишет https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/24/big-fat-missiles-to-take-down-big-fat-russian-planes-how-ukraine-brought-back-its-massive-s-200s/?sh=3ac4ea324743 Forbes .
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26.02.2024 07:34 Ответить
Теперь вопрос на миллиард долларов: сколько ракет 5В28 осталось у Украины? Военно-воздушные силы Украины могли владеть сотнями - даже тысячами - ракет.
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26.02.2024 07:36 Ответить
Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … А-50
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26.02.2024 07:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/26/7443700/ Минус 880 солдат и 13 танков − потери России за сутки
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26.02.2024 08:06 Ответить
 
 