Десять систем ПВО Patriot в индустриальных центрах кардинально изменили бы ситуацию в войне, - Зеленский
Передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции 25 февраля.
Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".
"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot – это кардинально изменило бы ситуацию", – отметил Зеленский.
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Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
Поки нам дарують боєкомплекти до Петріотів таку "космічну" ціну не всі помічають, але як тільки Україна почне купувати ракети до Петріота за рахунок власного бюджету, то багато хто зрозуміє, що хоча Петріоти і найбільш досконалі в світі системи ППО/ПРО, але на жаль не всі країни можуть собі дозволити купувати ракети на десяток Петріотів за існуючими цінами...
Модернізована версія комплексу, 2001 року - MIM-104 Patriot PAC-3 (Hit-to-kill, «одна ракета - одна ціль») дозволяє за призначенням найбільш ефективно вражати саме балістичні ракети. Мусимо продовжувати винаходити несподівану для ворога, найефективнішу тактику застосування, так само, як винищили А-50, а не простим нарощуванням кількості ЗРК та витрат космічної ціни боєкомплектів до них.
Крім допомоги та побажань ще більшої влучності нашім ПС, ППО, МВГ будемо сподіватись на точність математичної статистики, на максимальну імовірність достатнього відхилення ракет та БПЛА рашистів від обраних цілей (хай краще поцілюють у хибні цілі, у муляжі), від житлових кварталів, інфраструктурних та інших обʼєктів.
Для этого был бесплатный лендлиз
тільки но глянув про масу бойової частини - 500 кг. Це що - мало?
Та маємо "помилку 2019"