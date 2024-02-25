Десять систем ПВО Patriot в индустриальных центрах кардинально изменили бы ситуацию в войне, - Зеленский

Передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции 25 февраля.

Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".

"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot – это кардинально изменило бы ситуацию", – отметил Зеленский.

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