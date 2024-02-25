Зеленский о передаче Taurus: "Сначала США, а затем Германия, и так во всем всегда"
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина будет иметь результат в вопросе передачи Украине ракет Taurus.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы передачи Украины ракет Taurus, передает Цензор.НЕТ.
Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за оказанную поддержку: "Он проявил лидерство в Европе, у него самый мощный договор с нами, и серьезная поддержка".
"Для нас очень важно это оружие, о котором вы сказали. Я скажу вам так: США, а потом Германия, и так во всем всегда. Не то, что канцлер зависит от президента, а то, что порядок действий по решению о тех или иных видах оружия, по моему опыту, всегда был таким. Если Соединенные Штаты делали шаг вперед, то мы могли потом также говорить и приводить это в качестве примера другим. Ну а так как я в положительном настроении по отношению к Соединенным Штатам - считаю, что мы будем повсюду иметь результат", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
а тут вся првда що сьогодні ВЖЕ
Це правда, але є одне але: Грузія все одно буде представлена в Лондоні УП-лістопад 2019
А Ви не розумієте. що ЮРІЙ БУТУСОВ сказав НАМИ все, що йому не дали навіть подумати на пресконференції?
Нє.
Президенту Володимиру Зеленському ввижається.
клоуна.
"Обидеть творческую личность может каждый"
А лічность, справді, тварьчєская!
Шольц до останнього опирався давати Україні танки Леопарди, кивав на штати.
Для цього аж Байден вимушений був сказати першим, що дасть трохи танків Абоамс Україні.
І аж після цього, тоді і Шольц ухвалив рішення передати Леопарди Україні.
курьеры, курьеры, курьерыЗеленские, Зеленские, Зеленские… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеровЗеленских! (с)
І в чому цей досвід полягає, у вживанні сильнодіючих на психіку засобів?
зараз дрони - чухнули на Євробачення.