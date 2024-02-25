РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12679 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 753 32
Зеленский (19056) помощь (7436)

Зеленский: Украина не ведет переговоры по применению армий партнеров на своей территории

Володимир Зеленський

Украина не ведет переговоры с партнерами по применению их войск на территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, то для нас это самые мощные гарантии безопасности. И, соответственно, я думаю, что мы будем применять 5-ю поправку, если так произойдет. Хотя и из того, что мы видим, ни на одну из стран, которые в НАТО, РФ не нападает", - сказал глава государства.

Читайте также: США в ООН призвали не допускать "усталости от Украины": "Украинцы рассчитывают на нас"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Чому?
показать весь комментарий
25.02.2024 20:54
+8
У нас шо, бенефіс одного актора сьогодні?
То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:01
+7
Час іде, все змінюється. Не треба відкидати такі теоритичні можливості.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому?
показать весь комментарий
25.02.2024 20:54 Ответить
Тому, що перед самою війною та на початку війни, США та НАТО заявили, що не будуть приймати прямої участі в бойових діях проти рашки.
Бо інакше, це призведе до відкритої війни між ядерними державами.
А це значить, що відбудеться обмін ядерними ударами і кінець світу.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:15 Ответить
Час іде, все змінюється. Не треба відкидати такі теоритичні можливості.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:34 Ответить
А що, в нас тільки США мають ЧВК? Приватних армій купа - обирай, башляй, і будуть воювати краще за миколу-тракториста, ще й укомплектовані. Але ж гроші, гроші... Дороги, асфальт, друзям треба трохи лишити... А миколи в нас безкоштовні, якщо тіло не шукати.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:51 Ответить
було би бажання. після 2 світової були десятки, а то й сотні випадків, де ядерні держави воювали між собою не на своїх територіях і ніхто не застосовував ядерну зброю. так само і зараз війна ведеться не на території цих ядерних країн... тож якщо країни НАТО пришлють свій контингент в Україну на допомогу ЗСУ, кацапи з ймовірністю 99,99% сцикануть застосовувати ядерну зброю.. вони просто звалять з України, як звалили свого часу з Афганістану. до того ж, НАТО спокійнесенько могло би замаскувати своїх "відпускників" під Інтернаціональний Легіон. і вони мабуть зараз до цього готуються і ще не готові до рішучих кроків. їм краще обнулити армію того лаптєстану не ризикуючи життями своїх солдатів і разом з тим утилізувати в Україні чим побільше старої совкової зброї.
показать весь комментарий
25.02.2024 23:38 Ответить
А хіба хтось пропонував?
показать весь комментарий
25.02.2024 20:54 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 20:56 Ответить
Блін! Оце зелене лайно коли припиниться?
показать весь комментарий
25.02.2024 20:56 Ответить
Ми багата країна - зеленого лайна в нас багато. А вентилятор марки "95 квартал" крутиться!
показать весь комментарий
25.02.2024 21:00 Ответить
Так ніхто и не хоче - всі сидять як миші під віником
показать весь комментарий
25.02.2024 20:58 Ответить
Сегодня день особенный. Новую "мивину" ,видимо,подвезли.
показать весь комментарий
25.02.2024 20:58 Ответить
Та, куй ще хто на таке підпишіться... а ще й проти другої армії світу...
показать весь комментарий
25.02.2024 20:59 Ответить
Бо це марна трата часу. Хоча, вам не звикати....
показать весь комментарий
25.02.2024 20:59 Ответить
У нас шо, бенефіс одного актора сьогодні?
То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:01 Ответить
Західна цивілізація спацифістилась вже до абсурду. Вони воювати не будуть
показать весь комментарий
25.02.2024 21:08 Ответить
Будут. И назовут ее 3-й мировой.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:12 Ответить
Да нічого вона не "зпацефістилася", вони там чітко знають що НАТО не рівень *****, його рівень маленькі і відносно невеличкі позаблокові країни
показать весь комментарий
25.02.2024 21:21 Ответить
Херово що не ведуть. Стояли би на кордоні з білорашой, та придністров'ям пока ми не в НАТО
показать весь комментарий
25.02.2024 21:11 Ответить
они и в нато нас брать не собираются
показать весь комментарий
25.02.2024 23:48 Ответить
Ну і даремно. Давно пора їх застосовувати.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:15 Ответить
А чому не просиш? Ти на карту дивився , ти взагалі маштаби оцінюєш адеквптно?
показать весь комментарий
25.02.2024 21:17 Ответить
Обісралися останнім часом з партнерами,про що там їх просить!
показать весь комментарий
25.02.2024 21:26 Ответить
а нужно вести.
искать специалистов для испытания новых вооружений.
давно можно было найти пилотов ф16, среди которых много рисковых людей, экстремалов желающих потренироваться на реальных целях.
также совместно с нашими соседями решить проблему приднестровского гнойника, чтоб Молдову, которая находиться у нас за спиной, смогли принять в НАТО.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:32 Ответить
Ведуть. Тільки бреше в черговий раз.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:44 Ответить
Микол по селах воно ж збирати простіше, так. Дякую, дуже дякую.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:47 Ответить
Вже не простіше. Вже думають,що простіше попросити Захід допомогти нам солдатами.
А Лідор знову напускає туману.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:51 Ответить
А навіть якби й вела такі переговори, то це нічого б не змінило.
показать весь комментарий
25.02.2024 23:07 Ответить
с єрмаком не о чем вести переговори
показать весь комментарий
25.02.2024 23:19 Ответить
а чому б і ні??? он башар асад запросив москалів - і вони там легітимно ******** сирійську опозицію
показать весь комментарий
26.02.2024 01:43 Ответить
травневі шашлички не передбачали такої опції,як допомога партнерів.
показать весь комментарий
26.02.2024 03:46 Ответить
Тоді вся надія була на Московію. Зараз йому треба перевзутися в повітрі.
показать весь комментарий
26.02.2024 08:05 Ответить
 
 