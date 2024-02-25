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Зеленский: Украина не ведет переговоры по применению армий партнеров на своей территории
Украина не ведет переговоры с партнерами по применению их войск на территории Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, то для нас это самые мощные гарантии безопасности. И, соответственно, я думаю, что мы будем применять 5-ю поправку, если так произойдет. Хотя и из того, что мы видим, ни на одну из стран, которые в НАТО, РФ не нападает", - сказал глава государства.
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+11 Snart
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+8 Сергей121
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+7 Snart
показать весь комментарий25.02.2024 21:34
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Бо інакше, це призведе до відкритої війни між ядерними державами.
А це значить, що відбудеться обмін ядерними ударами і кінець світу.
То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
искать специалистов для испытания новых вооружений.
давно можно было найти пилотов ф16, среди которых много рисковых людей, экстремалов желающих потренироваться на реальных целях.
также совместно с нашими соседями решить проблему приднестровского гнойника, чтоб Молдову, которая находиться у нас за спиной, смогли принять в НАТО.
А Лідор знову напускає туману.