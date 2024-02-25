Зеленский: Украина не ведет переговоры по применению армий партнеров на своей территории

Украина не ведет переговоры с партнерами по применению их войск на территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, то для нас это самые мощные гарантии безопасности. И, соответственно, я думаю, что мы будем применять 5-ю поправку, если так произойдет. Хотя и из того, что мы видим, ни на одну из стран, которые в НАТО, РФ не нападает", - сказал глава государства.

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