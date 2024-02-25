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Новости Война
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аудит (361) Зеленский (19056) Минобороны (9042) ВСУ (6275)

Зеленский назвал цели аудита ВСУ: Прежде всего, вопрос резервов, ротаций - сколько людей мобилизовано, какой процент из них был на фронте

зеленський

В Минобороны и ВСУ проводится аудит, чтобы понять реальное состояние войска после двух лет войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас главком проводит аудит, он хочет быть в каждом месте, в каждые бригаде, на соответствующем направлении, чтобы понять и сделать выводы. Прежде всего, вопросы резервов, ротаций. Надо во всем навести порядок и поставить точку. Не только можно бороться, нужно отдыхать. Человек должен понимать: вот столько-то дней, потом отошел, отдохнул, рассчитать свои силы. Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. Это тоже факт. Мы должны определять свои слабые места. Они были, они есть, и нам нужно их исправить. А чтобы исправить, нужно понять, что происходит", – заявил Зеленский.

Также, по словам президента, будет аудит теробороны, происходящего в ДФТГ: "В целом картина должна быть, аудит после двух лет. Что в кабинетах, сколько людей там находится, почему там, сколько людей было мобилизовано, какой процент из них был на фронте. Это очень важный вопрос. И многие другие".

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Он также привел пример "и о нас, и о наших партнерах": "У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить, где, все и так знают примерно детали. И не буду говорить, сколько всего готовилось. До сих пор из того пакета 4 бригады голые. 4 бригады без техники, о которой было договорено, подписано, пожали руки. Не доехало. Могли воевать 4 бригады? Нет, они и не воевали. Они стояли и ждали технику. Я говорю без упреков. Но есть вопросы и надо ответить. Для того и аудит".
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Топ комментарии
+30
Я все понимаю, только пошел ТРЕТИЙ ГОД войны. Раньше это делать было не ко времени или шеф в кремле возражал?
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25.02.2024 21:14
+28
Ну так пусть спросит Сырского. Это он был командующим Сухопутных войск и отвечал за мобилизацию и подготовку резерва.
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25.02.2024 21:17
+22
Підполковники в 30-34 роки в тилу. Купа кадрових військових сидять в західній частині в тилу, жеруть шашлики і рибалять, та ще й вихваляються в соціальних мережах, як вони проводять час. А в цей час за них гине електрик чи слюсар, який навіть ніколи зброї в руках не тримав. Він забезпечував податками цього військового до своєї смерті, а потім його родина податками буде забезпечувати цього військового і після.
Зелена справедливість - вона така.
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25.02.2024 21:21
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Шо ж тут незрозуміло? Тиловики тупо платять командирам, що їх не посилали на передок. Причому це масова практика.
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25.02.2024 22:46 Ответить
В Україні є людина , яка знає про ЗСУ все - це Верховний головнокомандувач ЗСУ.
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25.02.2024 22:52 Ответить
А звідки він знає? Вчився, чи служив, чи народився з цим знанням?
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25.02.2024 23:29 Ответить
Ну якщо у вас по чотири тцекуна їздять в бусі і ловлять людей то тепер ясно що в тилу купа дармоїдів!а на одне місто тих бусів добрі десятки,проста арифметика,і дійсно якщо це все пододавати там тис 100-150 точно набереться.це тільки тцк.А ті що в частинах будують будинки своїм начальникам?От і виникає питання якщо на фронті десь орієнтовно воює 370тис москалів а в нас 1,1млн громадян служить і в нас бракує людей,це як зрозуміти,а це під..ц.Бо людей висмикують з економіки кожен день,а решта сидить в тилу і просто ділиться зарплатою з своїм начальником.Ну тепер ясно звідки в Україні побільшало міліонерів.
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25.02.2024 23:54 Ответить
У Зеленського є чарівне слово "аудит", у нас вже був аудит бомбосховищ, аудит збитків, "Зеленський доручив силовикам провести аудит економічних кримінальних проваджень стосовно бізнесу", тепер на черзі аудит Міноборони і ЗСУ, а також є бажання провести аудит КМДА, а чому б не провести аудит ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА на предмет підготовки країни до війни?
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26.02.2024 08:02 Ответить
Друге слово із лексикону ЗЕ - "реєстр". Аудити і реєстри
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26.02.2024 08:43 Ответить
додуайте ще туди слово "потужний" і ви вичерпаєте запас слів зеленського на 73%.
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26.02.2024 10:15 Ответить
А коли буде аудит по бомбосховищам, барабанам, асфальту в містах де прилітає кожен день? Чі може нехай краще роскажуть скіки коштував турпохід у США куди літало стіки народу від президента як наче це безковштовний атракціон а здобудків було 0 ну окрім фоточок шобла у дорогіх кросівках😡😡😡???
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26.02.2024 12:38 Ответить
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