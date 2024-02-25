РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12679 посетителей онлайн
Новости
3 220 28
помощь (7436) Салливан Джейк (252)

Украина может победить Россию, если у нее будут необходимые инструменты, - Салливан призвал Палату представителей проголосовать за помощь Киеву

салліван

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к Конгрессу, заявив, что Украина все еще может победить в войне, если получит соответствующие инструменты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

"Конечно, Украина может победить. Украина уже преуспела в военном отношении в одной из самых важных задач, которые у нее были: не допустить попадания страны в руки России", - сказал Салливан в воскресенье.

Однако, по его мнению, Украина может сделать это только в том случае, "если у нее есть необходимые ей инструменты".

"И именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который был принят на массовом двухпартийном голосовании в Сенате - Палата представителей должна сделать шаг и принять его", - добавил Салливан.

Советник Байдена также пояснил, почему Украина вынуждена была отступить из Авдеевки. "Мы наблюдаем некоторые неудачи, в том числе в последние дни, потому что Украине не хватило боеприпасов для защиты города Авдеевка на востоке. Но, в конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", - сказал Салливан.

Читайте также: Без помощи США в украинской армии заканчиваются боеприпасы, - Салливан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
25.02.2024 21:43
+7
Пряма мова Зеленського: "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".

А хотіли ви тоді надати всю необхідну техніку Україні включно з F-16 й Atacams як тоді казав Залужний, га Салліванчик ⁉️
показать весь комментарий
25.02.2024 21:57
+5
Гнида, а кто висел гирей на ногах у бидона и постоянно тормозил его "резкие порывы.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо пане Салливан.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:41 Ответить
немає за що: " не допустити потрапляння країни в руки Росії"

окуповані при ЗЄлє і при тобі, Саліван, Таврія, Луганщина та Донеччина то виявляється - сємушкі
показать весь комментарий
25.02.2024 21:44 Ответить
Перемогти раССєю з такими геморойними союзниками як ваш конгрес.. він що ********?? Нам хоча б своє забрати..
показать весь комментарий
25.02.2024 21:41 Ответить
А могло б бути все краще, якби ...-наберіть в ЮТУБ

❗️ЛУЦЕНКО: Был план сдачи Востока и Крыма. Что согласовали Ермак и Козак перед войной, Оманский вояж
показать весь комментарий
25.02.2024 22:01 Ответить
оптиміст? нам би втримати те що маємо, а вже потім думати за "своє забрати"
показать весь комментарий
25.02.2024 22:25 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 21:43 Ответить
Святкуєш??
показать весь комментарий
25.02.2024 21:48 Ответить
Гнида, а кто висел гирей на ногах у бидона и постоянно тормозил его "резкие порывы.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:49 Ответить
И не будет ОПГ!
показать весь комментарий
25.02.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 21:52 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 21:56 Ответить
А він би краще сказав як подається у сенат та конгрес питання надання коштів. Читав вже не памʼятаю точно де, слів там і опису процедури багато, але суть у чому: подаються документи з білого дому до конгресу на голосування, присутній представник адміністрації президента. І ось ті тьоті та дяді дивляться ті папери і питають того чувака: а якого біса вчорашня сума виросла на 3 мільярди? Ми ж учора іншу суму погодили! А той чувак такий мнеться та каже, ну то трошки на виплати мігрантам…типу ноу-хау байденівське, пакетне голосування. Дяді та тьоті в ах..ї, типу ми не лохи і за це голосувати не будемо. Чувак з папірцями вертається до білого дому і там збирають журналістів і кажуть: кляті Трампісти з республіканцями знову відмовили Україні, падли такі. І все по колу.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:56 Ответить
Пряма мова Зеленського: "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".

А хотіли ви тоді надати всю необхідну техніку Україні включно з F-16 й Atacams як тоді казав Залужний, га Салліванчик ⁉️
показать весь комментарий
25.02.2024 21:57 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 21:59 Ответить
Україна має технології, Польща гроші - ще у цьому році можна вибудувати нормальний ядерний арсенальчик.
показать весь комментарий
25.02.2024 22:05 Ответить
Як забезпечити таємність ?

все ж пронизано підарами і ісбешниками
показать весь комментарий
25.02.2024 22:40 Ответить
вступаємо в долю з Жовтими Водами та ядерними реакторами

зараз всі кинуться робити ЯО: Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія, Саудити.....

США та Китай своїм соплежейським потаканням ташці розширили клуб ЯО і т.ч. обесцінили свої ядерний арсенали
показать весь комментарий
25.02.2024 23:35 Ответить
"Жалобы, жалобы, жалобы, претензии, нарекания...
Жалобы, жалобы, жалобы, плохие воспоминания..."C
показать весь комментарий
25.02.2024 22:07 Ответить
На Джонсона надавите персонально, поставит на голосование - примут пакет.
Не поставит - будут и дальше мусолить.
показать весь комментарий
25.02.2024 23:19 Ответить
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025,
тобто на 2 роки, попросили в Конгресі 13.4млрд, або по 560млн в місяць
для оборони повинно вистачити

потім буде новий президент - це буде його проблема
показать весь комментарий
25.02.2024 23:44 Ответить
https://www.youtube.com/@chornovil_taras Чорновіл ВІДВЕРТО
Сон розуму породжує чудовиськ… Тепер і в нашого Зе є свій «валдайський форум»...
https://www.youtube.com/watch?v=Mh1OYqO31Jw
показать весь комментарий
25.02.2024 23:57 Ответить
СальІванов - радник Президента США із національної безпечності
показать весь комментарий
26.02.2024 00:43 Ответить
31 Абрамс та 20 атакамс - те, що треба. А якщо ще 10-20 абрамсів дадуть та пів-ракети атакамс....ооооо....куме, то ще й Китай переможемо...
показать весь комментарий
26.02.2024 01:12 Ответить
Дайте 4 авианосца и "Звезду Смерти"
показать весь комментарий
26.02.2024 02:10 Ответить
Це той самий Салліван,який три роки поспіль надрачував свій пісюн на ху@ла,розказував,що Україна паде за три тижні і не треба їй помагати наступальною зброєю,щоб не ескалювати конфлікт?А шо случілось?Хтось викрав діло Саллівана з ФСБ з підписом про співпрацю і Джейк перестав бути штопаним презервативом?
показать весь комментарий
26.02.2024 03:42 Ответить
Почему Белый Дом отказывается голосовать отдельно: для Украины, для Израиля, для Тайваня, для Газы (Хамас), для границы .... ??
Ларец открывается просто, помощь для Газы (Хамаса) не пройдет, а это , многие избиратели демпартии.
показать весь комментарий
26.02.2024 04:45 Ответить
Так ты делаешь всё что бы этого не произошло, лицемер херов
показать весь комментарий
26.02.2024 08:09 Ответить
 
 