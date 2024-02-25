Украина может победить Россию, если у нее будут необходимые инструменты, - Салливан призвал Палату представителей проголосовать за помощь Киеву
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к Конгрессу, заявив, что Украина все еще может победить в войне, если получит соответствующие инструменты
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
"Конечно, Украина может победить. Украина уже преуспела в военном отношении в одной из самых важных задач, которые у нее были: не допустить попадания страны в руки России", - сказал Салливан в воскресенье.
Однако, по его мнению, Украина может сделать это только в том случае, "если у нее есть необходимые ей инструменты".
"И именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который был принят на массовом двухпартийном голосовании в Сенате - Палата представителей должна сделать шаг и принять его", - добавил Салливан.
Советник Байдена также пояснил, почему Украина вынуждена была отступить из Авдеевки. "Мы наблюдаем некоторые неудачи, в том числе в последние дни, потому что Украине не хватило боеприпасов для защиты города Авдеевка на востоке. Но, в конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", - сказал Салливан.
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окуповані при ЗЄлє і при тобі, Саліван, Таврія, Луганщина та Донеччина то виявляється - сємушкі
❗️ЛУЦЕНКО: Был план сдачи Востока и Крыма. Что согласовали Ермак и Козак перед войной, Оманский вояж
А хотіли ви тоді надати всю необхідну техніку Україні включно з F-16 й Atacams як тоді казав Залужний, га Салліванчик ⁉️
все ж пронизано підарами і ісбешниками
зараз всі кинуться робити ЯО: Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія, Саудити.....
США та Китай своїм соплежейським потаканням ташці розширили клуб ЯО і т.ч. обесцінили свої ядерний арсенали
Жалобы, жалобы, жалобы, плохие воспоминания..."C
Не поставит - будут и дальше мусолить.
тобто на 2 роки, попросили в Конгресі 13.4млрд, або по 560млн в місяць
для оборони повинно вистачити
потім буде новий президент - це буде його проблема
Сон розуму породжує чудовиськ… Тепер і в нашого Зе є свій «валдайський форум»...
https://www.youtube.com/watch?v=Mh1OYqO31Jw
Ларец открывается просто, помощь для Газы (Хамаса) не пройдет, а это , многие избиратели демпартии.