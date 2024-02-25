Украина может победить Россию, если у нее будут необходимые инструменты, - Салливан призвал Палату представителей проголосовать за помощь Киеву

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к Конгрессу, заявив, что Украина все еще может победить в войне, если получит соответствующие инструменты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

"Конечно, Украина может победить. Украина уже преуспела в военном отношении в одной из самых важных задач, которые у нее были: не допустить попадания страны в руки России", - сказал Салливан в воскресенье.

Однако, по его мнению, Украина может сделать это только в том случае, "если у нее есть необходимые ей инструменты".

"И именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который был принят на массовом двухпартийном голосовании в Сенате - Палата представителей должна сделать шаг и принять его", - добавил Салливан.

Советник Байдена также пояснил, почему Украина вынуждена была отступить из Авдеевки. "Мы наблюдаем некоторые неудачи, в том числе в последние дни, потому что Украине не хватило боеприпасов для защиты города Авдеевка на востоке. Но, в конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", - сказал Салливан.

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