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Николаевская область (2062) Анналена Бербок (314)

Российский дрон преследовал кортеж главы МИД Германии Бербок в Николаевской области, - Bild

бербок,анналена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена изменить программу своего визита в Николаев из-за того, что ее кортеж в какой-то момент начал преследовать российский дрон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну, об этом в пятницу, 25 февраля, немецкая общественно-правовая медиакомпания ZDF и газета Bild.

Корреспондент Bild Надя Асвад, сопровождавшая Бербок в поезде, сообщила, что колонна машин с главой МИД Германии двигалась в сторону Черного моря, чтобы посетить опреснительную станцию, расположенную в 50 км от линии фронта.

"По дороге на станцию над колонной машин был замечен российский разведывательный беспилотник. Обычно за его появлением идет атака с воздуха, - сообщает издание Bild в своем Telegram-канале. - У украинских членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, водители стали пытаться уйти от дрона. Но он летел за колонной, преследуя их. В итоге им удалось оторваться, дрон улетел прочь".

Смотрите также: Глава МИД Германии Бербок приехала в Одессу на годовщину полномасштабной войны. ФОТОрепортаж

Журналисты ZDF добавляют, что МИД Германии подтвердил изменение программы визита Бербок. Членам немецкой делегации после инцидента предложили пересесть в бронированные автомобили. Через несколько часов кортеж главы МИД уже пересек границу с Молдовой.

Через некоторое время воздушная тревога в Николаеве была отменена. В субботу Бербок находилась с визитом в Одессе и была вынуждена провести вечер в бомбоубежище, поскольку в городе была объявлена воздушная тревога.
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Топ комментарии
+26
Їй треба було взяти з собою "козиря". Тоді безпека була б гарантована.
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25.02.2024 22:21
+23
неужели не понятно,что фашистскую ********* необходимо ликвидировать ?
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25.02.2024 22:16
+22
треба щоб Шольца попереслідував дрон. Ще краще - щоб в сраку йому штрикнуло.
Анналену і Урсулу переконувати зайве.
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25.02.2024 22:19
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...думаю, що це хороший привід, щоб зробити правильні висновки...
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25.02.2024 22:14 Ответить
треба щоб Шольца попереслідував дрон. Ще краще - щоб в сраку йому штрикнуло.
Анналену і Урсулу переконувати зайве.
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25.02.2024 22:19 Ответить
А машину з РЕБом не можна було взяти щоб супроводжувала в прифронтовій зоні???
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25.02.2024 23:49 Ответить
Что-бы еще больше внимания привлечь к машинам ?
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26.02.2024 00:06 Ответить
Ну не включений же РЕБ возити,а включити коли пташку помітили,і посадити,або просто осліпити
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26.02.2024 07:02 Ответить
Думки вголос: а може це не москальський дрон був? ))
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26.02.2024 09:18 Ответить
неужели не понятно,что фашистскую ********* необходимо ликвидировать ?
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25.02.2024 22:16 Ответить
анналєна. надя.
такі добрі німецькі ім'я.
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25.02.2024 22:19 Ответить
У результаті їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть
3,14-ець (-:
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25.02.2024 22:21 Ответить
Це вже інтерпретація журналюг з Більда , - погоня , відстрілювання , втеча від погоні і т.д. Надивились Джеймсбонда .
Інші джерела пишуть що дрон летів деякий час за кортежем , а потім просто звернув в бік і полетів собі геть .
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25.02.2024 22:45 Ответить
Ага, дрон побачив шо там Бербок, злякався та полетів геть
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25.02.2024 23:10 Ответить
Їй треба було взяти з собою "козиря". Тоді безпека була б гарантована.
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25.02.2024 22:21 Ответить
то ненавмисно (с)
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25.02.2024 22:30 Ответить
Кацапські дрони так вільно літають в нас в тилу? А де було ППО?
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25.02.2024 22:32 Ответить
низьколітаючі і маленькі дрони ппо не бачить
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25.02.2024 23:15 Ответить
ППО - це не тільки потужні зенітні комплекси. Це і легкі мобільні, озброєні зенітними кулеметами, антидроновими рушницями, засобами РЕБ. Невже в супроводження такої високопоставленої гості в прифронтовій зоні не входила охорона, в тому числі і мобільна ППО? Десь хтось нам трохи бреше.
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25.02.2024 23:27 Ответить
Ви просто пишите як має бути,але бардак в країні ще ніхто не відмінив.
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26.02.2024 00:12 Ответить
Це напад на члена уряду країни НАТО.
Шо там з 5 статтею?
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25.02.2024 22:45 Ответить
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25.02.2024 22:54 Ответить
Це членкиня була.
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25.02.2024 23:17 Ответить
Так ото ж: Таурус би дав пронстратись тому дрону так, що і місце запуску б димілося ...
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25.02.2024 23:10 Ответить
кортеж супроводжували військові, які мали б мати на подібні випадки антидронові рушниці, тому не віриться, що дрона не могли нейтралізувати, більше схоже на нашу постановку, щоб налякати Лєну і щоб німці були більш зговірливі у питаннях зброї.
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25.02.2024 23:13 Ответить
Анналєна там одна з найзговорлівиших, це Шольца треба так катати.
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25.02.2024 23:16 Ответить
Тю.....байден ходив з зе .....тривога грала!!!!А тут дрон........ Шо наша жизнь....игра.(с).Народ наш мудрий....добре шо той бербок вижив,чудом ушол от дрона....))
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25.02.2024 23:16 Ответить
НЕОБХОДИМО СТОЛИЦЕЙ УКРАИНЫ СДЕЛАТЬ ЛЬВОВ, А КИЕВ СДЕЛАТЬ КАК ВАТИКАН ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ И ВСТУПИТЬ В НАТО !!!
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26.02.2024 00:07 Ответить
)))
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26.02.2024 00:20 Ответить
Вашу кацапську мову тут нихто не розуміе
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26.02.2024 00:58 Ответить
То что ты ныхто, это видно. Ты наверное еще и оно, в добавок ко всему
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26.02.2024 06:48 Ответить
Вчи мову, невіглас
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26.02.2024 10:53 Ответить
А-ха-ха! Якби ти її так знало б, як я її знаю, але тобі до цього "єщьо сємь вьорст кісєля хлєбать"
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26.02.2024 11:52 Ответить
Слухай, бежінец , іди на хутор метеликів ловити
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26.02.2024 22:34 Ответить
Малюк - Шутка)))
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26.02.2024 00:21 Ответить
Казкові довб-****.....
Наскільки відомо, вона мала відвідати об'єкт з інспекцією, на який були виділені гуманітарні кошти, Германією....
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26.02.2024 09:52 Ответить
так може, її і не хотіли довезти...?
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26.02.2024 09:58 Ответить
Слабо было за тем кортежом послать машину с РЭБ и пулемётом? Могли же догадатся.
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26.02.2024 11:24 Ответить
Хтось з української влади був дуже не зацікавлений,щоб пані Бербок приїхала на об'єкт який будується за гроші Німеччини,щоб робити такі маскаради потрібно команду з самої гори.
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26.02.2024 11:32 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=FnwOndBw7ow ЗСУ за допомогою наземного дрона захопили ворожий БПЛА «Орлан», який приземлився у "сірій зоні"
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26.02.2024 21:20 Ответить
 
 