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Генштаб ВС (5779) ВСУ (6275) плацдарм (59)

В течение 25 февраля россияне совершили 4 безуспешных штурма плацдармов ВСУ на Днепре, - Генштаб

війна,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВС на левом берегу Днепра в Херсонской области в течение 25 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальом фейсбуке Генштаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области".

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26.02.2024 00:12 Ответить
 
 