Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 февраля поразили 7 районов сосредоточения оккупантов, 2 позиции ЗРК и 1 позицию артиллерии, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по россиянам в течение 25 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 позиции артиллерии противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 24 февраля поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и станцию ​​РЛС, - Генштаб