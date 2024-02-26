Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 февраля поразили 7 районов сосредоточения оккупантов, 2 позиции ЗРК и 1 позицию артиллерии, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по россиянам в течение 25 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 позиции артиллерии противника".
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Чайка Київ
показать весь комментарий26.02.2024 09:08 Ответить Мне нравится 2
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