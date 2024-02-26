На Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. ВСУ отразили вражеские атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстрелы Украины
Всего враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения.
Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа "Shahed".
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Ямное, Новая Сечь Сумской области; Веселое Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное, Зализне, Нью-Йорк, Очеретино, Желанное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово, Уманское, Водяное, Прасковьевка, Очеретино, Новомихайловка, Владимировка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Боевые действия на Востоке
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степовое, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Ситуация на Юге
На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Работино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
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