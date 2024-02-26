Не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом, он не позволит победить Путину в Украине, - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что любой президент США не позволит Путину победить в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью "Европейской правде".

"Относительно Трампа я не столь пессимистичен. Я не думаю, что какой-либо президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – сказал Джонсон.

Он напомнил, что Трамп был первым президентом США, предоставившим Украине серьезное оружие – "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.

Также бывший премьер Британии напомнил, что Трамп совершил наибольшую высылку российских дипломатов. Тогда США покинули 60 чиновников.

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"Американская внутренняя политика сложна. Но когда дойдет до дела, то будут иметь вес интересы Соединенных Штатов Америки. А интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин", – сказал Борис Джонсон.

К тому же, политик уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин.