Не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом, он не позволит победить Путину в Украине, - Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что любой президент США не позволит Путину победить в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью "Европейской правде".
"Относительно Трампа я не столь пессимистичен. Я не думаю, что какой-либо президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – сказал Джонсон.
Он напомнил, что Трамп был первым президентом США, предоставившим Украине серьезное оружие – "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.
Также бывший премьер Британии напомнил, что Трамп совершил наибольшую высылку российских дипломатов. Тогда США покинули 60 чиновников.
"Американская внутренняя политика сложна. Но когда дойдет до дела, то будут иметь вес интересы Соединенных Штатов Америки. А интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин", – сказал Борис Джонсон.
К тому же, политик уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин.
Пожалуйста, подождите...
Боже, бережи Америку!
Я би також, як прихильник консерваторів, говорив, що респи хороші.... але стосовно персоналій - то сказав би "Нікі Хейлі, Джон Маккейн, Рональд Рейган, Маргарет Тетчер - супер!"
Але не про трампона...
Вважайте за таку собі спробу заспокоїти.
https://www.n-tv.de/politik/Grenell-gibt-Merkel-Mitschuld-an-Ukraine-Krieg-article24762175.html Ex-Botschafter und Trump-******: Grenell gibt Merkel Mitschuld an Ukraine-Krieg - n-tv.de
зразу ж після того русня розвернула інформаційну війну по всій Європі, що американці хочуть "наживатися" на продажах скрапленого газу....
навпаки більшість стали платити, або пообіцяли платити 2% ввп
що було б зараз, якби нічого не платити
налагодив відносини?
закрив посольства, вислав дипломатів
заявив що Крим це Україна. На сайті це повідомплення висіло.
Відмовився від зустрічі, поки не звільнять моряків
над Україною літати стратегічні бомбардувальники США
в порти регулярно заходили військові кораблі США
Українські війська тренували інструкторі із США
ціну на нафту обвалив - в порівнянні з Обамою та Байденом ціна дешеве від 50% до 150%
що він реально зробив щоб догодити росії будучи президентом?
Так заявив що Крим це Україна, що аж конгрес змушений був прийняти закон який забороняв йому визнавати Крим. Інструктори завжди тренували. Але не забувайте тоді він був під тиском рейгановської частини республіканців, і від України його фактично відтіснили. Займався нами Болтон, якого Трамп таки звільнив.
Те що Трампу не вдалися його плани, то дяка американській системі де президент не є диктатором. Але вже тоді трампісти протягували антиукраїнську кампанію. Вже тоді вони кричали що сервера які зламали пошту Хіларі були не в Московії а Україні, що україна мегакорумпована, "найбільш корумпована у світі". як тоді казав Трамп. Перед атакою 24,02,2022 трампісти верещали щоб Байден не втручався, вимагали щоб не надсилав війська в Польшу та Румунію. Карлсон, якого Трамп навіть розглядає як віцепрезидента, взагалі заявив що він за Московію.
Це що погано?
Коли дізнались як він це вимагав?
Який саме закон прийняв Конгрес по Криму?
" Але вже тоді трампісти протягували антиукраїнську кампанію" - можна подробиці та посилання, що саме протягували
"що сервера які зламали пошту Хіларі"
https://youtu.be/tzt44rG45R0?t=1513 Заява ФБР - так зламали, тому що Хіларі порушила всі правила роботи з секретними документами, проте порушувати справу ми не будемо.
Де тут Україна?
Чому справу відмовились порушувати?
"Перед атакою 24,02,2022 трампісти верещали щоб Байден не втручався, вимагали щоб не надсилав війська в Польшу та Румунію"
Можна якісь посилання на це?
"Карлсон, якого Трамп навіть розглядає як віцепрезидента, взагалі заявив що він за Московію."
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68064809 кандидати на віцепрезидента - Карлсона немає
є стаття, де Трамп пропонує Карлсону посаду віцепрезидента?
https://lb.ua/world/2016/07/27/341272_tramp_isklyuchil_priznanie_krima.html https://lb.ua/world/2016/07/27/341272_tramp_isklyuchil_priznanie_krima.html
https://glavcom.ua/publications/chiy-krim-tramp-zasumnivavsya-520976.html
https://24tv.ua/parlament_ssha_shvaliv_zakonoproekt_yakiy_zaboronyaye_viznavati_krim_rosiyskim_n1125580
Доречі це не жарти. Трамп Визнав наприклад Іерусалим та Голанські висоти за Ізраїлем. А також визнав анексію Західної Сахари Марроко. Тобто це не було табу для нього.
Німеччина і Франція і Великобританія досі не підняли до 2х, підняли лише ті кому і так треба.
Заява ФБР це не заява Трампа. А от що хотів Трамп.
https://lb.ua/news/2019/09/25/438233_tramp_prosil_zelenskogo_pomoch.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2342392-tramp-virit-putinu-so-rosia-ne-vtrucalas-u-vibori-v-ssa.html
Про Карлсона то відома інфа
https://focus.ua/uk/world/605022-u-nogo-zdorovij-gluzd-tramp-mozhe-priznachiti-vice-prezidentom-ssha-****************-veduchogo
Коли став, чомусь зробив навпаки https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/photos/a.437547496288488/1491564437553450/?type=3&*****=0&eav=AfYrINF6Qui9LZXbqksUg0zlLh57-wrflekEO1hRvq0Jah16dAj9bxFmOPNuYFzaEzs&_rdr 1 і https://www.radiosvoboda.org/a/news/28274563.html 2
Якось то віримо Трампу, та не віримо ФБР
то віримо третій особі про Карлсона, та не віримо Трампу
не зрозуміло кому вірити в кожній ситуації
про нафту, бомбардувальники, кораблі - заперечень нема
Ок
якщо припустити, що Трамп завербований
тоді чому два рази напад стався за демократів: Обами+Байдена та Байдена
простіше було це зробити за допомогою "свого" президента
є якесь пояснення?
Це Трамп не вірить ФБР! Я вірю що Московія впливала на вибори. Це Трамп це заперечує і "вірить" Путіну, і намагався перекинути відповідальність з московитів на Україну.
А що нафта? Ви бачите щоб Московія сильно страждала через нафту зараз? А тоді взагалі не переймалась. Бюджети префецитні були регулярно.
Останні навчання та бомбардувальники були вже при Байдені. Проте коли напад став реальністью то про них забули..
Путін напав бо був упевнений в швидкій перемозі. І що Америка ще не оговталась від Афганістана. Домовляться про вивід військ доречі почав Трамп. Який доречі здав "другу Путіну" Дей-ра-Зор в Сирії із союзними купдами. Той самий Трамп який проігнорував розслідування СNN в якому стреврджувалось що москалі платять гроші талібам за убитих американців.
Зараз Трамп блокує допомогу Україні.
Вірите в що хочете! Але Трамп намагається переоламати систему і розкачує ситуацію. І зараз лише сліпий не бачить що Трамп якщо програє то спробує повторити 6 січня тільки в більш грандіозних маштабах. І це як раз те чого від нього хоче Путін.
якщо https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart графік нафти поставити в розрізі президентів, то видно що за демократів вона значно дорожче
згідно графіка нафта дорожче в порівнянні Байден-Трамп,
через місяців від початку президентства
12 місяців +46%
24 місяців +50%
36 місяців +43%
37 місяців (зараз) + 60%
Щось останніе новини про бомбардувальники за часів Трампа.
Ок
Трамп заараз "ніхто". Проте якось через Джонсона блокує допомогу. Джонсон це заперечує.
Тоді питання:
- зараз республіканці заявили що почали https://www.newsweek.com/republicans-push-discharge-petition-against-mike-johnson-1872277 збір підписів , щоб обійти блокування Джонсона.
Ім не хватає голосів, тому що 10 республіканців за "Трампа+Джонсона"
Чому це не зробили демократи?
Демократи допомогли цим 8-10 республіканцям зняти спікера Маккарті
Допоможуть чи ні?
- республіканці запропонували лендліз в січні 2022, та санкції. Санкції демократи викинули. Лендліз підтримали та урізали строк та звітність президента.
Чому?
- республіканці запропонували поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік - демократи заблокували в Сенаті.
Чому?
- демократична адміністрація не скористалась лендлізом, наданими коштами, та просить нові кошти, маючи залишок. Чому?
- як допоможе новий пакет допомоги, котрий розрахований на 2 фінроки, та має коштів в 2 рази менше ніж в 2022 році.
Якось не зрозуміла, поточна підтримка демократичної адміністрації
Допомагають, проте коли "їм треба" - то зволікають
а кінцева мета на словах та на ділі - щось не сходиться
Всі ці розказні про ленд ліз і прочу візаньтійщину навіть не хочу обговорювати. Є законопроект, блокують його трампісти, бо на цьому наполягає Трамп. Все інше це вже лірика. Ви захищаете Трампа то відповідайте про нього, а про демократів чи Байдена і так ясно що вони не ангели.
Ціни на нафту коливаються час від часу. Ціна залежить не лише від США, а від багатьох інших держав. Особистої заслуги Трампа я не бачу. І головне воно ніяк не вплинуло на державний бюджет Московії. Вони як готувалися так і продовжили готуватися до війни при Трампі.
Проводилися навчання аж до вересня 2021 року. 40 літаків та гвинтокрилів було на останньому.
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/19/infografika/bezpeka/mizhnarodni-vijskovi-navchannya-yaki-manevry-projdut-********-2021-roczi
Вірте Трампу, він ніколи не приховував свого хорошого ставлення до Московії та Путіна, і бажання здати Україну, під виглядом "грейт деал". Він навіть смерть Навального не зміг засудити. Блокує допомогу, чим призводить до смертей наших хлопців і дівчат.
Парадокс - но чомусь за Байдена та Обами значно більше ціна на нафту.
Могли продовжити готуватись за Байдена, а почати коли "друг" прийде до влади.
В навчаннях за 2021 рік - не знайшов повідомлень, що були задіяні стратегічні бомбардувальники США
Байден 3 роки тому сказав, що за Навального введуть "санкції"
А зараз каже, що санкції вже й так ввели за Україну - тому поки не знають, що ще робити.
Ок
Безкоштовний Лендліз з поверненням в 2072 році це "зло" - тому що запропонували республіканці.
Трамп поганий тому що якось через Джонсона блокує прийняття пакету.
Республіканці хочуть обійти Джонсона, проте не вистачає голосів.
Пакет допомоги, гроші на PDA в 2 рази менше, в перерахунку на місяць, ніж було в 2023 році, та в 4 рази менше ніж в 2022 році.
Чи вистичить його щоб вийти на кордон 1991 року?
Якщо ні - то що він вирішує?
Що робити коли він закінчиться?
Зараз ***** дасть півмільярда рудому, а той потім віддасть йому Україну та пів Європи.