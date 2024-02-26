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Трамп (4009) Джонсон_Борис (495)

Не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом, он не позволит победить Путину в Украине, - Джонсон

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что любой президент США не позволит Путину победить в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью "Европейской правде".

"Относительно Трампа я не столь пессимистичен. Я не думаю, что какой-либо президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – сказал Джонсон.

Он напомнил, что Трамп был первым президентом США, предоставившим Украине серьезное оружие – "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.

Также бывший премьер Британии напомнил, что Трамп совершил наибольшую высылку российских дипломатов. Тогда США покинули 60 чиновников.

Читайте: Позиции Путина в Крыму слабы, - Джонсон

"Американская внутренняя политика сложна. Но когда дойдет до дела, то будут иметь вес интересы Соединенных Штатов Америки. А интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин", – сказал Борис Джонсон.

К тому же, политик уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин.
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Топ комментарии
+25
Угу...
Допомоги все одно нема, шо з Трампом шо без. Тому й різниці, для України, між Трампом і Байденом нема...
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26.02.2024 07:59
+18
Він уже не просто дозволив, а й доклав зусиль щоб Авдіївка була окупована орками.
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26.02.2024 08:01
+15
з усією повагою до Джонсонюка, але наразі саме трамп і підтрамповники стримують допомогу Україні. Саме вони блокують, і МАГА різко проти допомоги...
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26.02.2024 08:03
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Страница 2 из 2
це не у американців, а у кацапів з інформаційних військ. висміювати свої фактичні злочини - це гебнявая кацапська тактика завжди була
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26.02.2024 09:49 Ответить
https://knowyourmeme.com/memes/events/russian-interference-in-the-2016-united-states-presidential-election
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26.02.2024 09:54 Ответить
Ну при Трампі коридору до криму ще не було і це факт.При Байдені коридор вже є.А прийде Трамп,припустимо,коридор офіційно визнають і настане мир на років 5?(
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26.02.2024 08:21 Ответить
І при Обамі не було.
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26.02.2024 09:05 Ответить
При Обамі захопили Крим і москалі почали війну.А при Байдені москалі вже велику війну почали.
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26.02.2024 10:33 Ответить
Але ж і Україні Трамп не обіцяє допомогу
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26.02.2024 08:27 Ответить
Вила, вода, а може і тромб...
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26.02.2024 08:35 Ответить
Яка маячня, трампона засудили за афери, йому треба судові борги виплатити в півмільярда, грошей нема - надія на вована кремлінського.
Боже, бережи Америку!
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26.02.2024 08:41 Ответить
світ з глузду з'їхав...
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26.02.2024 09:27 Ответить
Борисе, кажи що знаєш..
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26.02.2024 08:42 Ответить
Борис в цьому не так щоб сильно впевнений, а нам взагалі не хочеться перевіряти це припущення. «Что будет если нет, вот так вот раз и нет» с) Слєпаков
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26.02.2024 08:43 Ответить
Борис, ти не правий!

Я би також, як прихильник консерваторів, говорив, що респи хороші.... але стосовно персоналій - то сказав би "Нікі Хейлі, Джон Маккейн, Рональд Рейган, Маргарет Тетчер - супер!"
Але не про трампона...
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26.02.2024 08:56 Ответить
Ну, це його приватна думка. Врешті решт, ми не американці, не голосуємо.
Вважайте за таку собі спробу заспокоїти.
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26.02.2024 08:59 Ответить
Ага . Трамп с трампистами всё делают чтоб Украине НЕ дали новый пакет помощи от США .
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26.02.2024 09:09 Ответить
Це тільки тимчасово, під час передвиборчої компанії☝ Ну а от коли він сяде до крісла, от тоді вже він розвернеться на повну і прижучить терориста і покаже демократом хто гангста...
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26.02.2024 09:20 Ответить
Просто уявіть що Трамп був завербований ще в 80х. І тоді всі його дії будуть зрозумілими. І спроба розвалити НАТО і штурм Капітолію, і бажання налагодити відносини із Путіним. А все "хороше" що він зробив це Джавеліни, які заборонив використовувати, і Північний потік2, який все одно будувався, він робив під велечезним тиском республіканців. Але зараз республіканці це Трамп, і його ніщо не стримує.
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26.02.2024 09:09 Ответить
ну...на рахунок північного потоку 2, я не згідний: Агента кремля меркель 2-рази підтягували в Вашингтон та "ставили раком" що вона разом з шрьодером та іншими адептами руZZкого міра просуває продажі руZZкого товару в Європу....
https://www.n-tv.de/politik/Grenell-gibt-Merkel-Mitschuld-an-Ukraine-Krieg-article24762175.html Ex-Botschafter und Trump-******: Grenell gibt Merkel Mitschuld an Ukraine-Krieg - n-tv.de

зразу ж після того русня розвернула інформаційну війну по всій Європі, що американці хочуть "наживатися" на продажах скрапленого газу....
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26.02.2024 09:33 Ответить
Трамп лише провокував розрив із союзниками. Потік будувався, а невдоволення лише росло. Рано чи пізно терпець німеччини б закінчився. Чого і добивався Путін.
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26.02.2024 12:41 Ответить
розвалив НАТО?
навпаки більшість стали платити, або пообіцяли платити 2% ввп
що було б зараз, якби нічого не платити

налагодив відносини?
закрив посольства, вислав дипломатів

заявив що Крим це Україна. На сайті це повідомплення висіло.
Відмовився від зустрічі, поки не звільнять моряків
над Україною літати стратегічні бомбардувальники США
в порти регулярно заходили військові кораблі США
Українські війська тренували інструкторі із США
ціну на нафту обвалив - в порівнянні з Обамою та Байденом ціна дешеве від 50% до 150%

що він реально зробив щоб догодити росії будучи президентом?
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26.02.2024 11:11 Ответить
Трамп вимагав 2 відсотків максимально недипломатично провокував союзників на розрив і заявляв, що не буде допомагати ще коли був кандидатом в 2016. Все одно, підняли ВВП лише ті хто відчував наближення війни але не Німеччина чи Франція... ЦЕ було для Трампа лише приводом знищити НАТО.

Так заявив що Крим це Україна, що аж конгрес змушений був прийняти закон який забороняв йому визнавати Крим. Інструктори завжди тренували. Але не забувайте тоді він був під тиском рейгановської частини республіканців, і від України його фактично відтіснили. Займався нами Болтон, якого Трамп таки звільнив.

Те що Трампу не вдалися його плани, то дяка американській системі де президент не є диктатором. Але вже тоді трампісти протягували антиукраїнську кампанію. Вже тоді вони кричали що сервера які зламали пошту Хіларі були не в Московії а Україні, що україна мегакорумпована, "найбільш корумпована у світі". як тоді казав Трамп. Перед атакою 24,02,2022 трампісти верещали щоб Байден не втручався, вимагали щоб не надсилав війська в Польшу та Румунію. Карлсон, якого Трамп навіть розглядає як віцепрезидента, взагалі заявив що він за Московію.
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26.02.2024 12:52 Ответить
Так підняли до 2%
Це що погано?
Коли дізнались як він це вимагав?

Який саме закон прийняв Конгрес по Криму?

" Але вже тоді трампісти протягували антиукраїнську кампанію" - можна подробиці та посилання, що саме протягували

"що сервера які зламали пошту Хіларі"
https://youtu.be/tzt44rG45R0?t=1513 Заява ФБР - так зламали, тому що Хіларі порушила всі правила роботи з секретними документами, проте порушувати справу ми не будемо.
Де тут Україна?
Чому справу відмовились порушувати?

"Перед атакою 24,02,2022 трампісти верещали щоб Байден не втручався, вимагали щоб не надсилав війська в Польшу та Румунію"
Можна якісь посилання на це?

"Карлсон, якого Трамп навіть розглядає як віцепрезидента, взагалі заявив що він за Московію."
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68064809 кандидати на віцепрезидента - Карлсона немає
є стаття, де Трамп пропонує Карлсону посаду віцепрезидента?
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26.02.2024 13:24 Ответить
Стосовно Криму

https://lb.ua/world/2016/07/27/341272_tramp_isklyuchil_priznanie_krima.html https://lb.ua/world/2016/07/27/341272_tramp_isklyuchil_priznanie_krima.html


https://glavcom.ua/publications/chiy-krim-tramp-zasumnivavsya-520976.html

https://24tv.ua/parlament_ssha_shvaliv_zakonoproekt_yakiy_zaboronyaye_viznavati_krim_rosiyskim_n1125580

Доречі це не жарти. Трамп Визнав наприклад Іерусалим та Голанські висоти за Ізраїлем. А також визнав анексію Західної Сахари Марроко. Тобто це не було табу для нього.

Німеччина і Франція і Великобританія досі не підняли до 2х, підняли лише ті кому і так треба.

Заява ФБР це не заява Трампа. А от що хотів Трамп.

https://lb.ua/news/2019/09/25/438233_tramp_prosil_zelenskogo_pomoch.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2342392-tramp-virit-putinu-so-rosia-ne-vtrucalas-u-vibori-v-ssa.html

Про Карлсона то відома інфа

https://focus.ua/uk/world/605022-u-nogo-zdorovij-gluzd-tramp-mozhe-priznachiti-vice-prezidentom-ssha-****************-veduchogo
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26.02.2024 14:47 Ответить
Так це коли він не був президентом
Коли став, чомусь зробив навпаки https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/photos/a.437547496288488/1491564437553450/?type=3&*****=0&eav=AfYrINF6Qui9LZXbqksUg0zlLh57-wrflekEO1hRvq0Jah16dAj9bxFmOPNuYFzaEzs&_rdr 1 і https://www.radiosvoboda.org/a/news/28274563.html 2

Якось то віримо Трампу, та не віримо ФБР
то віримо третій особі про Карлсона, та не віримо Трампу

не зрозуміло кому вірити в кожній ситуації

про нафту, бомбардувальники, кораблі - заперечень нема
Ок

якщо припустити, що Трамп завербований
тоді чому два рази напад стався за демократів: Обами+Байдена та Байдена
простіше було це зробити за допомогою "свого" президента

є якесь пояснення?
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26.02.2024 16:24 Ответить
Він не зміг здати Україну бо не мав підтримки і контролю над конгресом і сенатом. І будь яка його божевільна витівка обернулася б негайним імпічментом. Зараз він набагато сильніший.

Це Трамп не вірить ФБР! Я вірю що Московія впливала на вибори. Це Трамп це заперечує і "вірить" Путіну, і намагався перекинути відповідальність з московитів на Україну.

А що нафта? Ви бачите щоб Московія сильно страждала через нафту зараз? А тоді взагалі не переймалась. Бюджети префецитні були регулярно.

Останні навчання та бомбардувальники були вже при Байдені. Проте коли напад став реальністью то про них забули..

Путін напав бо був упевнений в швидкій перемозі. І що Америка ще не оговталась від Афганістана. Домовляться про вивід військ доречі почав Трамп. Який доречі здав "другу Путіну" Дей-ра-Зор в Сирії із союзними купдами. Той самий Трамп який проігнорував розслідування СNN в якому стреврджувалось що москалі платять гроші талібам за убитих американців.

Зараз Трамп блокує допомогу Україні.

Вірите в що хочете! Але Трамп намагається переоламати систему і розкачує ситуацію. І зараз лише сліпий не бачить що Трамп якщо програє то спробує повторити 6 січня тільки в більш грандіозних маштабах. І це як раз те чого від нього хоче Путін.
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26.02.2024 17:07 Ответить
Так 2 роки шукали докази, і нічого не знайшли.

якщо https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart графік нафти поставити в розрізі президентів, то видно що за демократів вона значно дорожче
згідно графіка нафта дорожче в порівнянні Байден-Трамп,
через місяців від початку президентства
12 місяців +46%
24 місяців +50%
36 місяців +43%
37 місяців (зараз) + 60%

Щось останніе новини про бомбардувальники за часів Трампа.

Ок
Трамп заараз "ніхто". Проте якось через Джонсона блокує допомогу. Джонсон це заперечує.

Тоді питання:
- зараз республіканці заявили що почали https://www.newsweek.com/republicans-push-discharge-petition-against-mike-johnson-1872277 збір підписів , щоб обійти блокування Джонсона.
Ім не хватає голосів, тому що 10 республіканців за "Трампа+Джонсона"
Чому це не зробили демократи?
Демократи допомогли цим 8-10 республіканцям зняти спікера Маккарті
Допоможуть чи ні?
- республіканці запропонували лендліз в січні 2022, та санкції. Санкції демократи викинули. Лендліз підтримали та урізали строк та звітність президента.
Чому?
- республіканці запропонували поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік - демократи заблокували в Сенаті.
Чому?
- демократична адміністрація не скористалась лендлізом, наданими коштами, та просить нові кошти, маючи залишок. Чому?
- як допоможе новий пакет допомоги, котрий розрахований на 2 фінроки, та має коштів в 2 рази менше ніж в 2022 році.

Якось не зрозуміла, поточна підтримка демократичної адміністрації
Допомагають, проте коли "їм треба" - то зволікають
а кінцева мета на словах та на ділі - щось не сходиться
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26.02.2024 18:15 Ответить
В тому то і проблема що Трамп ХТО! Від підтримки Трампа залежить хто і коли буде переобрано. Зараз під Трампа створено культ, доречі чимось схоже як колись робили під Ющенко, тільки Україні тоді це було на користь. Зараз у Трампа є фанатична підтрика в республіканській партії, і ця підтрика вже сформувалась, його прихильникам все одно скільки у нього коханок, судів чи згвалтувань. І Трамп може фактично вирішувати хто буде переобрано а хто ні. І цим він впливає. Саме Трамп заявив що проти допомоги. Зараз він каже що хоче щоб це був кредит але по суті це таке ж саме окозамилювання як і було із кордоном. Трампу треба наша поразка і хаос.

Всі ці розказні про ленд ліз і прочу візаньтійщину навіть не хочу обговорювати. Є законопроект, блокують його трампісти, бо на цьому наполягає Трамп. Все інше це вже лірика. Ви захищаете Трампа то відповідайте про нього, а про демократів чи Байдена і так ясно що вони не ангели.

Ціни на нафту коливаються час від часу. Ціна залежить не лише від США, а від багатьох інших держав. Особистої заслуги Трампа я не бачу. І головне воно ніяк не вплинуло на державний бюджет Московії. Вони як готувалися так і продовжили готуватися до війни при Трампі.

Проводилися навчання аж до вересня 2021 року. 40 літаків та гвинтокрилів було на останньому.

https://www.slovoidilo.ua/2021/03/19/infografika/bezpeka/mizhnarodni-vijskovi-navchannya-yaki-manevry-projdut-********-2021-roczi

Вірте Трампу, він ніколи не приховував свого хорошого ставлення до Московії та Путіна, і бажання здати Україну, під виглядом "грейт деал". Він навіть смерть Навального не зміг засудити. Блокує допомогу, чим призводить до смертей наших хлопців і дівчат.
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26.02.2024 18:38 Ответить
Нафта.
Парадокс - но чомусь за Байдена та Обами значно більше ціна на нафту.
Могли продовжити готуватись за Байдена, а почати коли "друг" прийде до влади.

В навчаннях за 2021 рік - не знайшов повідомлень, що були задіяні стратегічні бомбардувальники США

Байден 3 роки тому сказав, що за Навального введуть "санкції"
А зараз каже, що санкції вже й так ввели за Україну - тому поки не знають, що ще робити.

Ок
Безкоштовний Лендліз з поверненням в 2072 році це "зло" - тому що запропонували республіканці.

Трамп поганий тому що якось через Джонсона блокує прийняття пакету.
Республіканці хочуть обійти Джонсона, проте не вистачає голосів.

Пакет допомоги, гроші на PDA в 2 рази менше, в перерахунку на місяць, ніж було в 2023 році, та в 4 рази менше ніж в 2022 році.

Чи вистичить його щоб вийти на кордон 1991 року?
Якщо ні - то що він вирішує?
Що робити коли він закінчиться?
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26.02.2024 19:02 Ответить
Просто уявіть що Трамп завербований ще у 80ті. І тоді всі його дії із підриву демократії, намаганні дружити із Путіним, штурму Капітолія і розвалу НАТО стануть зрозумілими.
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26.02.2024 09:12 Ответить
Це хитрий план Трампа, показати, що з Байденом Україна не перемогла. А от коли він стане Президентом США, тоді покаже як треба допомагати. Хоче,щоб демократія перемогла при ньому.
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26.02.2024 09:13 Ответить
Саме так. Хитрий план
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26.02.2024 09:16 Ответить
Саме так. Хитрий план....оманський план.....
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26.02.2024 09:34 Ответить
мацковський...
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26.02.2024 10:09 Ответить
Джонсонюк, і ти туди ж....
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26.02.2024 09:15 Ответить
"хуже нЄ будЄт"(с)...?
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26.02.2024 09:17 Ответить
Допомагатиме чи не допомагатиме це ворожіння на кавовій гущі. А гадати треба на трикутнику. США, Китаю, РФ. Америка з ким, проти кого? Хто кого вибере? Трамп за союз із росією проти китаю. Байден за союз із китаєм проти росії, але поки що йому вдалося зробити союз росії з китаєм проти Америки. Це як в оголошенні, зроблю ремонт швидко, якісно, недорого. Із трьох параметрів правдиві лише два.
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26.02.2024 09:18 Ответить
от вам і Джонсонюк ((( І для цього політичні амбіці та перспективи виявилися важнішими за цінності й людські життя
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26.02.2024 09:25 Ответить
Боря! Шо ти гоніш!?

Зараз ***** дасть півмільярда рудому, а той потім віддасть йому Україну та пів Європи.
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26.02.2024 09:39 Ответить
Якщо у США оберуть Трампа, то рашисти зіштовхнуться із важкою дилемою - кожна перемога росії тоді стане пострілом собі в ногу, бо у кожній поразці України стануть звинувачутвати вже Трампа. х#йлу не потрібна Україна, йому потрібен Вашингтон і війну в Україні воно використовувало лише як привід для дестабілізації за допомогою трампістів і коли оберуть Трампа почнеться підготовка російських спецслужб до новго держперевороту у США та захопленні Капітолію. Трамп завис на волосинці від імпічменту навіть у відносно спокійні часи, а поразска в Україні стане фатальною для його кар'єри. Це і розуміє Джонсон
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26.02.2024 09:59 Ответить
вже скоро ми це дізнаємося, бо трамп стовідсотково знову буде у білому домі.
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26.02.2024 10:04 Ответить
Перепрошую Пана, Але рудий це хто ???, невже Джонсон , Не розумію яким чино він до *****
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26.02.2024 10:18 Ответить
Після вояжу Карлсона до Москви Трамп та його прибічники з однієї сторони і путін з другої сторони швидко змінили платівку...
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26.02.2024 10:22 Ответить
Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин", - сказав Борис Джонсон. останні чотири .чи більше місяці вказують на те.що Джонсоненко відстав від політичного життя і натягнув "рожеві к5аваляри".які йому нмнішнє відношення США ДО України видають у розовому світлі....
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26.02.2024 10:23 Ответить
Но єто не точно.
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26.02.2024 11:05 Ответить
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