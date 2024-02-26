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Европа уже осознала, что живет в опасном мире, теперь пора проснуться и взять на себя ответственность, - Боррель

боррель

Европа должна усилить свою помощь Киеву, если не желает, чтобы российский диктатор Владимир Путин победил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью испанской газете El País зявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европа осознала, что живет в опасном мире. Теперь ей нужно проснуться, взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой к любым вероятностям", – подчеркнул он.

Боррель добавил, что, несмотря на то, что страны ЕС уже предоставили Украине больше гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи, чем США, им следует усилить и ускорить помощь Киеву, если они не хотят победы Путина.

Также читайте: Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине боеприпасы: Это требует немедленных действий

"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – задал риторический вопрос дипломат.
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Топ комментарии
+2
Сильнішим у чому? Потужних заявах? Русня вже перевела всю країну на військові рейки, ЄС тільки збирається з духом робити перші кроки.
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26.02.2024 09:15
+1
Найсильніше сприйняття Росії як противника - у Данії, 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, майже у всіх країнах, включно з Великою Британією, яка вийшла з ЄС.
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26.02.2024 09:13
+1
А понтифік тим часом категорично відмовляється називати винуватця війни на території України і закликає просто до миру...
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26.02.2024 09:19
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Найсильніше сприйняття Росії як противника - у Данії, 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, майже у всіх країнах, включно з Великою Британією, яка вийшла з ЄС.
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26.02.2024 09:13 Ответить
Сильнішим у чому? Потужних заявах? Русня вже перевела всю країну на військові рейки, ЄС тільки збирається з духом робити перші кроки.
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26.02.2024 09:15 Ответить
10 років прокидалась,а скільки їм потрібно буде щоб серйозно взятись до підготовки до оборони???
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26.02.2024 11:16 Ответить
У багато разів більше, ніж русні, щоб зібрати достатню армію.
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26.02.2024 11:21 Ответить
А понтифік тим часом категорично відмовляється називати винуватця війни на території України і закликає просто до миру...
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26.02.2024 09:19 Ответить
Як оцей п*здьож за*бав.Балакають одне,а роблять все для послаблення нашої економіки.Польщі просто так
132 лярди(я так думаю,що там і на допомогу нашим біженцям,так що не треба,що польща їх утримує,та івласне біженців там не так і багато,більшість працює),а Україні і зруйнованою економікою 50 лярдів.
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26.02.2024 09:22 Ответить
А х.лі їм не спати, війна для них десь там за 1000 км((
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26.02.2024 09:27 Ответить
Панове,вони в НАТО.Але це може не спрацювати,а плану Б в них нема.Тому якщо Україна впаде,все в них може закінчитись планом Г!
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26.02.2024 11:18 Ответить
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26.02.2024 10:17 Ответить
Гармата не розбудить, це мабуть про них.
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26.02.2024 10:48 Ответить
 
 