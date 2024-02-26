Европа уже осознала, что живет в опасном мире, теперь пора проснуться и взять на себя ответственность, - Боррель
Европа должна усилить свою помощь Киеву, если не желает, чтобы российский диктатор Владимир Путин победил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью испанской газете El País зявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Европа осознала, что живет в опасном мире. Теперь ей нужно проснуться, взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой к любым вероятностям", – подчеркнул он.
Боррель добавил, что, несмотря на то, что страны ЕС уже предоставили Украине больше гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи, чем США, им следует усилить и ускорить помощь Киеву, если они не хотят победы Путина.
"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – задал риторический вопрос дипломат.
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Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, майже у всіх країнах, включно з Великою Британією, яка вийшла з ЄС.
132 лярди(я так думаю,що там і на допомогу нашим біженцям,так що не треба,що польща їх утримує,та івласне біженців там не так і багато,більшість працює),а Україні і зруйнованою економікою 50 лярдів.