Зеленский присвоил звание Героя Украины 33 украинским воинам, 20 из них – посмертно, – указы

23 и 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 33 украинским воинам, 20 из них – посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы.

Указы Зеленского о присвоении звания Герой Украины

Так, согласно указу №89/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ГРИЩЕНКО Игорю Николаевичу - мастер-сержанту.

Указом №90/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ДАНИЛЬЧУК Максиму Александровичу - капитану.

Указом №91/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ДОЛЕЙКО Александру Сергеевичу - подполковнику.

Указом №92/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЖЕВЕДЮ Илье Михайловичу - старшему сержанту.

Указом №93/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" МЕЛЬНИКУ Петру Александровичу - капитану 1 ранга.

Указом №94/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЧУБАРЕВУ Денису Николаевичу-старшему сержанту.

Указом №99/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ДОБРОБАБЕНКО Богдану Григорьевичу - капитану (посмертно).

Указом №100/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ГУКАЛУ Василию Михайловичу - солдату (посмертно).

Указом №101/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" БУЯЛУ Олегу Юрьевичу-лейтенанту (посмертно).

Указом №103/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ХОМИНИЧУ Сергею Викторовичу - майору.

Указом №104/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ФЕДОРОВУ Олегу Васильевичу-сержанту.

Указом №105/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СУКАЧУ Виталию Алексеевичу - младшему лейтенанту.

Указом №106/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" САБАНИНУ Эдуарду Владимировичу-капитану.

Указом №107/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" НАСТЕНКО Александру Николаевичу-капитану.

Указом №108/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КУЦЕНКО Дмитрию Александровичу - младшему сержанту.

Указом №109/2024 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КУЦКУ Владиславу Сергеевичу - майору.

Указом №110/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ШЕВЧЕНКО Юрию Евгеньевичу - солдату (посмертно).

Указом №111/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЧЕРКАСЕНКО Олегу Георгиевичу - старшему лейтенанту (посмертно).

Указом №112/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ФАДЕЕНКО Олегу Витальевичу - младшему лейтенанту (посмертно).

Указом №113/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ТИТАРЕНКО Владиславу Вадимовичу - лейтенанту медицинской службы (посмертно).

Указом №114/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ТРУХАНУ Павлу Витальевичу - младшему лейтенанту (посмертно).

Указом №115/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" СЛЮЩЕНКО Алексею Олеговичу - солдату (посмертно).

Указом №116/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" СИКИРИНСКОМУ Юрию Алексеевичу - старшему сержанту (посмертно).

Указом №117/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" РЫКОВУ Владиславу Николаевичу - полковнику (посмертно).

Указом №118/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ПРУСА Руслану Анатольевичу - старшему лейтенанту (посмертно).

Указом №119/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" МАКСИАНУ Михаилу Ивановичу - штаб-старшине (посмертно).

Указом №120/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЛОНСКОМУ Владиславу Олеговичу - капитану (посмертно).

Указом №121/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЛОБОДЮКУ Владимиру Ивановичу - старшему лейтенанту (посмертно).

Указом №122/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" КРЫМСКОМУ Ивану Степановичу-капитану (посмертно).

Указом №123/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" КОВАЛЕНКО Антону Ростиславовичу - младшему сержанту (посмертно).

Указом №124/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" КАРБУСА Александру Васильевичу - младшему сержанту (посмертно).

Указом №125/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЖУКОВУ Вадиму Андреевичу - главному сержанту (посмертно).

Указом №126/2024 присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЖЕВАНИКУ Андрею Евгеньевичу - лейтенанту (посмертно).

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