Враг обстреливает правобережье Херсона из артиллерии и направляет дроны на скопления людей, - ОК "Південь"

Війська РФ інтенсивно обстрілюють населені пункти на правобережжі Херсонщини, використовуючи артилерію і дрони. Дуже часто скупчення людей стають мішенню для ворога.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Если сравнивать по интенсивности вражеских атак, то эта ночь была менее интенсивной со стороны врага на южном направлении, но он все равно не прекращает огня, не прекращает использования ударных беспилотников и даже ночью пытался дважды бить по Херсону. Враг также продолжает обстреливать населенные пункты правого берега и продолжает авиационную поддержку своих штурмовых групп, которые пытаются штурмовать плацдарм на левом берегу Херсона", - сказала Гуменюк.

По ее словам, населенные пункты на правом берегу Днепра Херсонской области враг постоянно обстреливает из артиллерии, но очень часто пытается использовать и беспилотники.

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"Хуже всего, что они пытаются направлять эти дроны именно на скопления людей на деоккупированной части Херсонщины. И эта угроза постоянно нависает над населением прибрежных населенных пунктов", - отметила Гуменюк.

Она также сообщила, что на прошлой неделе достаточно результативной была контрбатарейная работа Сил обороны на южном направлении, где им удалось уничтожить несколько пунктов хранения боеприпасов оккупантов, боевых пунктов снабжения и складов артиллерийских запасов. И, очевидно, заметила Гуменюк, врагу нужно восстановить артиллерийские запасы.

Кроме того, очень мощно украинские воины отработали уничтожение там самих орудий и гаубиц.