Больше всего атак врага за минувшую неделю отбили на Марьинском и Авдеевском направлениях, потери россиян составили более 6000 человек, - Генштаб

За прошедшую неделю на фронте произошло более 560 боевых столкновений, оккупанты совершили почти 830 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и объектам гражданской инфраструктуры".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"За минувшую неделю потери врага составляют: личного состава - 6100 российских оккупантов (к этой цифре относятся все потери врага), 44 танка, 209 боевых бронированных машин, 245 артиллерийских систем, 13 реактивных систем залпового огня, 4 самолета ПО, 4 средств ПВО, 4 беспилотников, 21 крылатая ракета, 244 автомобиля, 33 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

Боевые действия на Востоке

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На Купянском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия в районах Синьковки, Ивановки, Табаевки Харьковской области. На этом направлении украинские воины в течение прошлой недели отразили около 20 штурмов противника.

На Лиманском направлении, по данным спикера, украинские воины в течение недели отразили около 40 штурмов российских захватчиков на позиции украинских войск в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского и юго-восточнее Выемки и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Донецкой области, сообщил Ковалев, российские оккупанты вели штурмовые действия в районах Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Подразделения Сил обороны Украины отразили здесь более 60 штурмовых действий противника.

На Авдеевском направлении, по информации Генштаба, российские захватчики продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, где в течение недели совершили около 90 штурмовых действий на позиции украинских войск в районах Ласточкина, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. На этом направлении украинские защитники нанесли противнику немалые потери как в живой силе, так и в тяжелом вооружении.

В Марьинском направлении, сообщил Ковалев, враг продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. В течение прошлой недели подразделения Сил обороны Украины отразили на этом направлении более 220 атак российских оккупантов.

На Новопавловском направлении, рассказал спикер Генштаба, Силы обороны отразили около 13 атак противника южнее Золотой Нивы, Пречистовки, в районе Старомайорского Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении в течение прошлой недели враг совершил более 50 штурмовых действий в районах западнее Новопокровки, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении, по информации Генштаба, российские оккупанты свои основные усилия сосредотачивают на ведении обороны, усовершенствовании минно-взрывных заграждений и путей логистического обеспечения. Российские захватчики продолжают наносить авиационные удары и осуществлять артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей. В то же время, отметил Ковалев, российские захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения из занятых плацдармов на левобережье Днепра Херсонской области, где в течение прошлой недели совершили около 30 штурмов позиций украинских войск.

Уничтожение техники

Он сообщил, что Силы обороны на прошлой неделе уничтожили 99 из 117 вражеских ударных дронов типа Shahed и около 10 разведывательных беспилотников. Также украинские воины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, два истребителя Су-34 и один Су-35.

Авиация Сил обороны, по данным пресс-секретаря Генштаба, за прошедшую неделю нанесла удары по 62 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, одному пункту управления и 25 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск, по информации Ковалева, в течение недели нанесли поражение по 24 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, двух средствах ПВО, 5 пунктах управления, 6 складах боеприпасов, 29 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 радиолокационные станции противника.